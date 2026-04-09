Elías Albagli, del Banco Central, anticipa un rebote inflacionario y que el IPC superará el 4% anual

La inflación de marzo sorprendió al mercado. El alza del precio del petróleo que el gobierno lo decidió traspasar directamente a los consumidores con un alza histórica en el precio de los combustibles tuvo sus efectos el IPC del tercer mes del año que anotó un aumento de 1%. Con ello, los precios acumularon un incremento de 1,4% en el primer trimestre y 2,8% en su medición anual.

Para abril, en tanto, el mercado espera un IPC aun mayor del orden de 1,5% lo que llevará a que la inflación anual se ubique en 4,2%, superando nuevamente la meta del ente rector de 3%.

Este escenario fue el que analizó el gerente de política monetaria del Banco Central, Elías Albagli, en un conversatorio organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez. “Con esto, la inflación pasa de estar en 2,4% a probablemente un poco más alto que 4%. Es un rebote bien importante para la inflación, que está asociada a la canasta volátil de energía. Si la guerra se mantiene como está esperamos que rebote, pero que sea en el corto plazo”, aseveró.

A nivel más macroeconómico, Albagli señaló que hacia fines de 2025 la actividad económica se expandió a un ritmo consistente con su nivel potencial y que la inflación de febrero se ubicó por debajo de la meta del 3%. No obstante, advirtió sobre el escenario internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente, el cual ha generado un fuerte aumento en los precios externos de la energía.

26 Marzo 2026 Precios Bencinas Foto: Andres Perez Andres Perez

“Cuando consideramos la situación global, el mayor nivel de incertidumbre y el ajuste fiscal, realizamos una corrección de medio punto porcentual en el crecimiento esperado para 2026, mientras que mantenemos los rangos proyectados para 2027 y 2028”, puntualizó Albagli.

En ese sentido, mencionó que “el Consejo del Banco Central ha estado señalizando especial cautela, esperando observar cómo evoluciona este escenario antes de entregar señales más claras sobre la trayectoria futura de las tasas. Este es un comportamiento que hoy se observa en muchos bancos centrales”, afirmó.

Pese a este contexto desafiante, el gerente de Política Monetaria destacó que la economía chilena enfrenta este shock desde una posición relativamente equilibrada. “Afortunadamente, este impacto se produce cuando la economía se encuentra en una de sus situaciones más cercanas al equilibrio en muchos años. En ese sentido, el shock puede ser manejado dentro del marco de la política monetaria, dado que su efecto sería principalmente transitorio, al menos en el escenario central”, precisó.