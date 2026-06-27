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    Cancillería dispone formularios para localizar a connacionales tras terremotos en Venezuela

    Mediante las alternativas “busco a una persona afectada” o “estoy a salvo”/ tengo información“, la cartera busca obtener datos para contactar, orientar o asistir a ciudadanos chilenos que lo requieran.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Cancillería dispuso formularios para localizar a connacionales tras terremotos en Venezuela Facebook @jorgerpsuv

    Para ciudadanos chilenos que pudieran verse afectados por la emergencia que afecta a Venezuela, el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó formularios para facilitar su localización, búsqueda y reporte. Esto, en el marco de los terremotos con magnitudes de 7.1 y 7.5, ocurridos el miércoles pasado en el país caribeño.

    Venezuela ya registra 1.430 fallecidos y 3.238 lesionados a raíz de los fuertes movimientos telúricos que tuvieron como epicentro la ciudad de La Guaira. Este pasado viernes 26, Cancillería confirmó la muerte de un chileno por la catástrofe.

    Es en este contexto que la cartera encabezada por Francisco Pérez Mackenna habilitó los canales de asistencia para connacionales. Para rellenar el formulario, el usuario debe elegir entre las opciones “busco a una persona afectada” o “estoy a salvo”/ tengo información“. Esto, dependiendo si se encuentra en territorio venezolano o si es familiar directo de connacionales que pudiesen encontrarse afectados por la situación.

    Desde el Ministerio recomendaron completar los datos con la mayor precisión posible y coordinar con el círculo familiar, para evitar el ingreso de múltiples alertas por una misma persona y poder centralizar la información. Esto, ya que los datos serán empleados para fines de contacto, orientación y asistencia.

    Imagen de @Minrel_Chile en X

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