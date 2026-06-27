Franceses se burlan del “remo vikingo” tras la goleada de su selección a la Noruega de Erling Haaland en el Mundial

Una de las imágenes más virales de este Mundial es la imitación del remo vikingo que realiza la hinchada de Noruega tras las buenas actuaciones de Erling Haaland y compañía.

Pero este viernes, todo cambió en Boston. Tal como lo predijo el goleador del Manchester City, Francia le pasó por arriba al equipo del reinado europeo y su fanaticada no encontró nada mejor que burlarse del mencionado festejo.

En plena tribuna del estadio estadounidense, los parciales galos se organizaron en torno a un megáfono, sus pares continentales lo hacen con un bombo, y comenzaron a “remar” una vez que Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé hicieron lo que quisieron con la defensa escandinava.

Goleada que le sirvió a los campeones en Rusia 2018 para terminar primeros en su grupo (I) y con campaña perfecta (9 puntos). Lo que les permite enfrentar a Suecia en la fase siguiente (miércoles 30 de junio, a las 17 horas), mientras que su rivales van a tener que medirse con la siempre complicada selección africana de Costa de Marfil (martes 29 de junio, a las 13 horas).

Los franceses festejaron la victoria ante Noruega con el remo vikingo 🤣🇫🇷



Francia le ganó 4-1 📌 pic.twitter.com/wUSe7LmJ9s — Diario Olé (@DiarioOle) June 27, 2026

Las justificaciones de Noruega

Pese a que ambas selecciones llegaban con dos triunfos al hilo y la posibilidad de quedarse con el primer lugar de su apartado, el entrenador de los nórdicos, Ståle Solbakken, optó por parar una formación alternativa y echar por tierra cualquier desenlace más atractivo.

“Lo que hicimos era lo obvio. Quizás pudimos alinear a Erling (Haaland) y Martín (Odegaard) para que los fans de Noruega que llegaron hasta aquí pudieran verlos. Pero lo cierto es que eso no hará que el Mundial dure más”, afirmó el estratega una vez que cayó por goleada.

En tanto, el capitán noruego, Patrick Berg reconoció que fueron ampliamente superados. “Son los mejores atacantes del mundo, pero creo que se les permitió hacer lo que quieren con demasiada facilidad en nuestra área. Se vuelve demasiado fácil. Creo que jugamos bien en la segunda mitad y estamos a su altura, pero, de nuevo, todo sucede muy rápido y te castigan rápidamente contra buenos equipos”, concluyó.