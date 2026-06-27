SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Franceses se burlan del “remo vikingo” tras la goleada de su selección a la Noruega de Erling Haaland en el Mundial

    La hinchada gala imitó la celebración de sus pares europeos tras la gran actuación de los liderados por Dembélé y Mbappé en el cierre del Grupo I.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    La hinchada francesa celebró la goleada ante Noruega. Foto: Huang Zongzhi/Xinhua. Huang Zongzhi

    Una de las imágenes más virales de este Mundial es la imitación del remo vikingo que realiza la hinchada de Noruega tras las buenas actuaciones de Erling Haaland y compañía.

    Pero este viernes, todo cambió en Boston. Tal como lo predijo el goleador del Manchester City, Francia le pasó por arriba al equipo del reinado europeo y su fanaticada no encontró nada mejor que burlarse del mencionado festejo.

    En plena tribuna del estadio estadounidense, los parciales galos se organizaron en torno a un megáfono, sus pares continentales lo hacen con un bombo, y comenzaron a “remar” una vez que Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé hicieron lo que quisieron con la defensa escandinava.

    Goleada que le sirvió a los campeones en Rusia 2018 para terminar primeros en su grupo (I) y con campaña perfecta (9 puntos). Lo que les permite enfrentar a Suecia en la fase siguiente (miércoles 30 de junio, a las 17 horas), mientras que su rivales van a tener que medirse con la siempre complicada selección africana de Costa de Marfil (martes 29 de junio, a las 13 horas).

    Las justificaciones de Noruega

    Pese a que ambas selecciones llegaban con dos triunfos al hilo y la posibilidad de quedarse con el primer lugar de su apartado, el entrenador de los nórdicos, Ståle Solbakken, optó por parar una formación alternativa y echar por tierra cualquier desenlace más atractivo.

    “Lo que hicimos era lo obvio. Quizás pudimos alinear a Erling (Haaland) y Martín (Odegaard) para que los fans de Noruega que llegaron hasta aquí pudieran verlos. Pero lo cierto es que eso no hará que el Mundial dure más”, afirmó el estratega una vez que cayó por goleada.

    En tanto, el capitán noruego, Patrick Berg reconoció que fueron ampliamente superados. “Son los mejores atacantes del mundo, pero creo que se les permitió hacer lo que quieren con demasiada facilidad en nuestra área. Se vuelve demasiado fácil. Creo que jugamos bien en la segunda mitad y estamos a su altura, pero, de nuevo, todo sucede muy rápido y te castigan rápidamente contra buenos equipos”, concluyó.

    Más sobre:Mundial 2026MundialFranciaNoruegaMbappéHaalandGrupo I

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía obtiene prisión preventiva para conductor que dejó carabineros lesionados en Diego de Almagro

    Venezuela eleva a 1.430 los fallecidos y los heridos llegan a 3.238 tras los terremotos

    Con una inversión superior a los $50 millones: Estación Central inaugura iniciativa para proteger su “Barrio Turco”

    Familia de niño muerto en encerrona en San Bernardo impulsa “Ley Alejandro” para endurecer sanciones

    Se esperan hasta -4°C: seis regiones enfrentarán bajas temperaturas este fin de semana largo

    Pavez realiza balance de misión en Venezuela y destaca labor de Bomberos en zona afectada por terremoto

    Lo más leído

    1.
    A 10 años de la Copa América Centenario: la discusión entre Pizzi y el plantel que abrió el camino de la Roja al título

    A 10 años de la Copa América Centenario: la discusión entre Pizzi y el plantel que abrió el camino de la Roja al título

    2.
    Con Muslera afuera en el entretiempo y Valverde reclamando en la banca: los polémicos cambios de Bielsa ante España

    Con Muslera afuera en el entretiempo y Valverde reclamando en la banca: los polémicos cambios de Bielsa ante España

    3.
    El acto fallido del Sindicato de Árbitros en la denuncia que interpuso contra Javier Correa

    El acto fallido del Sindicato de Árbitros en la denuncia que interpuso contra Javier Correa

    4.
    En España festinan tras eliminar a Uruguay: “Jugó la trampa de la intimidación, pero se va del Mundial antes de tiempo”

    En España festinan tras eliminar a Uruguay: “Jugó la trampa de la intimidación, pero se va del Mundial antes de tiempo”

    5.
    “Sos una provincia”: el burlesco cántico de hinchas argentinos tras la eliminación de la Celeste

    “Sos una provincia”: el burlesco cántico de hinchas argentinos tras la eliminación de la Celeste

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Se esperan hasta -4°C: seis regiones enfrentarán bajas temperaturas este fin de semana largo

    Se esperan hasta -4°C: seis regiones enfrentarán bajas temperaturas este fin de semana largo

    Dónde y a qué hora ver a Argelia vs. Austria en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Argelia vs. Austria en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Jordania vs. Argentina en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Jordania vs. Argentina en TV y streaming

    Fiscalía obtiene prisión preventiva para conductor que dejó carabineros lesionados en Diego de Almagro
    Chile

    Fiscalía obtiene prisión preventiva para conductor que dejó carabineros lesionados en Diego de Almagro

    Con una inversión superior a los $50 millones: Estación Central inaugura iniciativa para proteger su “Barrio Turco”

    Familia de niño muerto en encerrona en San Bernardo impulsa “Ley Alejandro” para endurecer sanciones

    Inteligencia territorial temprana: cruzar datos públicos para anticipar conflictos en proyectos
    Negocios

    Inteligencia territorial temprana: cruzar datos públicos para anticipar conflictos en proyectos

    Un acuerdo para crecer, no para una “cambiatón tributaria”

    Los planes de Salcobrand al 2030

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio
    Tendencias

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio

    ¿Por qué tantos edificios colapsaron tras el doble terremoto en Venezuela? Esto dice una ingeniera sísmica

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad

    Franceses se burlan del “remo vikingo” tras la goleada de su selección a la Noruega de Erling Haaland en el Mundial
    El Deportivo

    Franceses se burlan del “remo vikingo” tras la goleada de su selección a la Noruega de Erling Haaland en el Mundial

    “Sos una provincia”: el burlesco cántico de hinchas argentinos tras la eliminación de la Celeste

    El corolario de una noche triste: tras insultar duramente a Bielsa, hinchas uruguayos protagonizan violentos incidentes

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono
    Tecnología

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    La casa del dragón T3: A prueba de fuego
    Cultura y entretención

    La casa del dragón T3: A prueba de fuego

    El libro recomendado: los esenciales cuentos de John Cheever

    El Peso del Mundo, una mirada al auge y caída de Earth, Wind & Fire

    Venezuela eleva a 1.430 los fallecidos y los heridos llegan a 3.238 tras los terremotos
    Mundo

    Venezuela eleva a 1.430 los fallecidos y los heridos llegan a 3.238 tras los terremotos

    Alemania registra temperatura récord en medio de ola de calor: termómetro llegó a 41,3°C

    La ONU estima en hasta 6,8 millones las personas afectadas por los terremotos de Venezuela

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento
    Paula

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención