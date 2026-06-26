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    DT de Noruega explica la sorpresiva suplencia de Haaland tras caer goleado ante Francia: “Era lo obvio”

    El entrenador Ståle Solbakken reconoció que dejó a las estrellas del plantel en el banquillo pensando en la ronda de dieceseisavos de final.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    DT de Noruega explica la suplencia de Haaland en duelo entre Noruega y Francia.

    En Boston, se definía al líder del Grupo I de cara a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Las selecciones de Francia y Noruega llegaban en igualdad de puntos y se esperaba una auténtica “final” para comandar la zona. Sin embargo, de forma totalmente atípica, el entrenador de los nórdicos, Ståle Solbakken, optó por alinear una formación alternativa y echó por tierra cualquier desenlace más atractivo.

    El resultado, como era de esperarse, fue un abultado triunfo por 4-1 para los galos, que salieron a la cancha con lo mejor que tenían a disposición. Ousmane Dembélé fue la gran figura, con un triplete. Erling Haaland, en tanto, miró todo el encuentro desde el banquillo.

    Tras el pitazo final, los medios escandinavos le consultaron de inmediato al director técnico a qué se debía la decisión de guardar a las máximas estrellas del plantel, sobre todo con la posibilidad latente de ser puntero y avanzar de ronda como primero. "No estamos aquí para adornarlo. Estamos aquí para llegar lo más lejos posible“, lanzó de forma tajante.

    Lo que hicimos era lo obvio. Quizás pudimos alinear a Erling (Haaland) y Martín (Odegaard) para que los fans de Noruega que llegaron hasta aquí pudieran verlos. Pero lo cierto es que eso no hará que el Mundial dure más”, agregó.

    Al momento de analizar el trámite, el capitán Patrick Berg fue el que alzó la voz y reconoció que fueron ampliamente superados. “Son los mejores atacantes del mundo, pero creo que se les permitió hacer lo que quieren con demasiada facilidad en nuestra área. Se vuelve demasiado fácil. Creo que jugamos bien en la segunda mitad y estamos a su altura, pero, de nuevo, todo sucede muy rápido y te castigan rápidamente contra buenos equipos”, declaró.

    Tras la derrota contra Francia, Noruega se queda con la segunda casilla del Grupo I y enfrentará a Costa de Marfil en la fase de 16avos. Si avanza, chocará en octavos con el vencedor de Brasil y Japón.

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