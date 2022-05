Elon Musk asegura más recursos para financiar la compra de Twitter

Elon Musk ha asegurado alrededor de US$ 7.1 mil millones de nuevos compromisos de financiamiento para su propuesta de compra de Twitter Inc. por US$ 44 mil millones, ganando el respaldo de algunos de los inversionistas más grandes del mundo.

El apoyo se produce cuando el multimillonario de Tesla Inc. reúne capital para financiar una de las mayores adquisiciones de la industria tecnológica. Por su parte, los inversionistas nombrados incluyen a la empresa de intercambio de criptomonedas Binance, Brookfield, Fidelity Management & Research y Qatar Holding.

Musk también obtuvo el apoyo de su par empresario y cofundador de Oracle Corp., Larry Ellison, quien tiene una gran participación en Tesla y un puesto en su directorio. El fideicomiso de Ellison ha comprometido mil millones de dólares para financiar la adquisición de Musk.

Tras conocerse la noticia, las acciones de Twitter subieron un 2,5% en las operaciones previas a la comercialización.

La persona más rica del mundo llegó a un acuerdo el 25 de abril para adquirir Twitter mediante un plan de financiación que ha alarmado a algunos inversionistas de Tesla. Además de comprometer decenas de miles de millones de dólares de sus acciones de Tesla para respaldar la compra, Musk prometió disponer unos US$ 21 mil millones en capital.

Sin embargo, no ha estado claro cuánto del dinero para financiar la compra provendría de la venta de una parte de su participación en Tesla. Hasta ahora, Musk ha vendido más de US$8500 millones de en acciones de Tesla para financiar el acuerdo.

Por su parte, el príncipe saudí Alwaleed bin Talal, presidente de la junta directiva de Kingdom Holding Company y uno de los mayores patrocinadores de Twitter, acordó renovar su inversión actual. Anteriormente rechazó la oferta de Musk, afirmando que no se acercó “al valor intrínseco de Twitter”.

Musk también está en conversaciones con el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, para que él pueda contribuir con algunas de sus acciones para lograr cerrar la adquisición.