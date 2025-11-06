Elon Musk se juega su futuro en Tesla y la opción de alcanzar una fortuna personal sin precedentes.

Este jueves se realizará la junta anual de accionistas de Tesla en la que su fundador y CEO, Elon Musk, no solo se jugará la posibilidad de seguir al mando de la fabricante de autos eléctricos, sino que también de aumentar su fortuna personal a niveles sin precedentes.

La propuesta del directorio implica entregar a Musk acciones representativas de un 12% de la compañía, con lo que el multimillonario pasaría a tener hasta un 25% de la propiedad.

Pero dicha entrega está sujeta a que Musk cumpla con 12 objetivos, entre los que se cuentan que Tesla aumente su capitalización bursátil desde el actual nivel cercano a US$1 billón a US$8,5 billones en diez años.

“Si Elon tiene éxito en lograr todas estas metas, Tesla se convertirá en la empresa más valiosa de la historia y los accionistas se beneficiarán de un crecimiento y una creación de valor sin precedentes”, señala la propuesta del directorio.

De alcanzarse dicha valoración de mercado Musk además lograría una fortuna personal sin precedentes superior al US$1 billón, versus los US$473.000 millones que tiene actualmente, según el índice de millonarios de Bloomberg.

Metas operativas y financieras

Además por cada tramo de compensación en acciones Musk debe alcanzar diversos metas operativas y financieras en función del aumento en el valor de mercado de la compañía.

Así a los US$2 billones debe cumplir con 20 millones de vehículos entregados; a los US$2,5 billones con 10 millones se suscripciones activas al software de conducción autónoma FSD (Full Self-Driving); a los US$3 billones con un millón de robots entregados; y a los US$3,5 billones con un millón de robotaxis en operación comercial.

El resto de las metas que van desde los US$4 billones a los US$6,5 billones de valor de mercado consideran lograr que Tesla tenga un Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) ajustado partiendo en US$50.000 millones hasta llegar a US$400.000 millones. Los últimos dos tramos de US$7,5 billones y US$8,5 billones aún no tienen una meta específica asignada.

La junta se realizará esta tarde tras el cierre de los mercados en Estados Unidos, pero los accionistas tenían plazo hasta las 11.59 PM de ayer para emitir su voto.

Los analistas de Wall Street apuestan a que la propuesta del directorio tendrá un amplio respaldo por parte de los accionistas.

Las acciones de Tesla caían 2,01% a US$452,98 en la Bolsa de Nueva York.