Empresas cementeras mejoran sus resultados, pero apuntan todavía a débiles señales de repunte en la construcción

Luego de años presionadas por la caída en la actividad del sector construcción, las compañías productoras de cemento y cal empiezan a exhibir una mejora sustantiva en sus resultados.

En esa línea, Polpaico reportó beneficios para 2025 por $5.645,5 millones, lo que significó un alza de 2.079,7% respecto de las ganancias de $259 millones de 2024.

En su análisis razonado, la firma del grupo Hurtado Vicuña detalló que al cierre del ejercicio pasado el Ebitda alcanzó los $ 37.768 millones, lo que representa un aumento año contra año del 34,6%.

“El año 2025 se caracterizó como un período de transición, enmarcado en un entorno industrial con señales mixtas. Por un lado, la demanda proveniente del sector de minería, infraestructura y obras públicas permitió generar niveles de crecimiento positivos, y por otro lado el mercado residencial mostró indicios de mejora comercial, impulsada principalmente por el subsidio a la tasa y el programa FOGAES, aunque sin que esto se tradujera en un aumento significativo de las iniciaciones de nuevos proyectos”, dijo la empresa en su análisis razonado.

Por su parte, Melón logró dar un fuerte impulso a su última línea. La compañía informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que l ogró ganancias el año pasado por $17.652 millones, un avance considerable respecto de las pérdidas por $12.742 millones de 2024.

Su Ebitda anotó un alza de 151%, hasta los $37.315 millones, hecho que la firma atribuyó principalmente a “la estrategia de precios implementada en los negocios de Cemento y Hormigón, la mejora en el performance de nuestras operaciones, la estabilidad operacional del horno de La Calera y el estricto control de costos”.

A esto se sumó el reconocimiento de otros ingresos operacionales no recurrentes por $4.403 millones, por la liquidación final del seguro asociado al siniestro en Puerto Ventanas.

Junto con ello, la empresa -controlada por el grupo peruano Brescia - explicó en su análisis razonado que “la industria de la construcción exhibió signos de recuperación, pero limitada por factores estructurales persistentes. La actividad sigue viéndose restringida por condiciones financieras exigentes para el inicio de nuevos proyectos y desafíos administrativos relacionados con la obtención de permisos, lo que genera un escenario de inversión que aún es desafiante”.

No obstante, aseguraron que el repunte observado en segmentos específicos no fue suficiente para compensar la menor ejecución en obras de infraestructura pública, “resultando en volúmenes de venta consolidados que reflejan una reactivación aún lenta”.

De hecho, indicaron que si bien se observó un mayor dinamismo en el sector de viviendas nuevas impulsado por subsidios estatales, “el mercado del cemento enfrentó una demanda contenida, lo que mantuvo los volúmenes de venta por debajo de los niveles históricos, en un entorno competitivo desafiante, especialmente en el canal retail”.

Cementos Bío Bío

En el caso de Cementos Bío Bío, las ganancias totalizaron $33.094 millones en 2025, una mejora de 2,15% respecto de los $32.399 millones del año previo.

La compañía controlada por la belga Carmeuse atribuyó el repunte a “menores costos de distribución y menores costos financieros, compensados por mayores gastos de administración y las menores diferencias de cambio”.

Al analizar por segmento, detalló que el segmento cal representó una utilidad de $31.189 millones, lo que es inferior en $2.057 millones respecto a la obtenida en el año 2024, “disminución asociada a un menor margen operacional. A nivel de despacho este segmento ha disminuido levemente, no cumpliendo las expectativas del año 2025 por eventos como el accidente de Mina El Teniente de Codelco, huelgas en algunas mineras privadas y mantenciones mayores”.

Respecto del segmento cementos, comentó en su análisis razonado que presentó un aumento en el resultado en relación con el año anterior, pasando de una utilidad de $2.143 millones a $3.426 millones, “lo que se explica principalmente por el aumento de los despachos de cemento, costos de producción menores asociados a eficiencias en procesos productivos y bajas de precios en materias primas e insumos”.

Cementos Bío Bío manifestó que el principal mercado de este segmento es la industria de la construcción, que durante el año 2024 “atravesó una de las crisis más agudas de los últimos 30 años, con bajas en las obras nuevas, asociado a alza en los costos de los materiales, mayores exigencias crediticias, baja confianza empresarial y una economía nacional con bajo crecimiento”.

“A nivel de despacho se aprecia un aumento de los despachos de cemento, no así en los despachos de hormigón que presentan una baja con relación a igual periodo del año anterior, por el término de proyectos de inversión e infraestructura en que participó la sociedad”, dijo la firma.