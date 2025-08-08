Empresas Hites cierra una de sus tiendas en Concepción y firma lo atribuye a “su plan estratégico”

Empresas Hites dijo que cerró una de sus tiendas en Concepción, Región del Biobío. El próximo 17 de agosto de 2025, la tienda en la calle Barros Arana 890, con Castellón, dejará de recibir público.

“La otra sucursal de Hites en Concepción, situada a pocos metros del local que se cerrará (en Barros Arana 721), continuará operando con normalidad para seguir atendiendo a sus clientes en la zona”, dijo en un comunicado.

La firma explicó la decisión por su plan estratégico, “que busca optimizar su red de tiendas y asegurar un crecimiento sólido y sostenible a largo plazo”.

Sobre el futuro del personal, Hites aseguró que una “parte del personal” de la tienda a cerrar será reubicado.

“Este cierre se suma a una serie de acciones estratégicas que Empresas Hites ha emprendido recientemente, tales como el aumento de capital por $20 mil millones y la reestructuración de su deuda a principios del año pasado. Estas decisiones forman parte de su plan estratégico a cinco años, que tiene como finalidad fortalecer la posición de la compañía en el mercado y consolidarla como líder en el sector”, agregó.

Por su parte, el CEO de Empresas Hites, Felipe Longo, comentó que “nuestro objetivo es fortalecer la compañía, adaptarnos a las nuevas dinámicas del mercado y asegurar un crecimiento sostenido”.