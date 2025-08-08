SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Empresas Hites cierra una de sus tiendas en Concepción y firma lo atribuye a “su plan estratégico”

El próximo 17 de agosto, la tienda de Hites en la calle Barros Arana 890 cerrará y "parte del personal" será reubicado, según informó Hites.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Foto referencial de una tienda Hites JAVIER SALVO/ATON CHILE

Empresas Hites dijo que cerró una de sus tiendas en Concepción, Región del Biobío. El próximo 17 de agosto de 2025, la tienda en la calle Barros Arana 890, con Castellón, dejará de recibir público.

“La otra sucursal de Hites en Concepción, situada a pocos metros del local que se cerrará (en Barros Arana 721), continuará operando con normalidad para seguir atendiendo a sus clientes en la zona”, dijo en un comunicado.

La firma explicó la decisión por su plan estratégico, “que busca optimizar su red de tiendas y asegurar un crecimiento sólido y sostenible a largo plazo”.

Sobre el futuro del personal, Hites aseguró que una “parte del personal” de la tienda a cerrar será reubicado.

“Este cierre se suma a una serie de acciones estratégicas que Empresas Hites ha emprendido recientemente, tales como el aumento de capital por $20 mil millones y la reestructuración de su deuda a principios del año pasado. Estas decisiones forman parte de su plan estratégico a cinco años, que tiene como finalidad fortalecer la posición de la compañía en el mercado y consolidarla como líder en el sector”, agregó.

Por su parte, el CEO de Empresas Hites, Felipe Longo, comentó que “nuestro objetivo es fortalecer la compañía, adaptarnos a las nuevas dinámicas del mercado y asegurar un crecimiento sostenido”.

Más sobre:ComercioHitesConcepción

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fuerte salto de acciones de SQM empuja a la Bolsa de Santiago a máximos históricos

Muere el astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante del Apollo 13

Condenan a ocho extranjeros vinculados al Tren de Aragua por el secuestro de empresario de Rancagua que estuvo retenido 38 horas

Muere Domingo Prieto Urrejola, testigo clave que abrió causa penal contra Torrealba

Ñuñoa confirma desvinculación de 36 funcionarios que hicieron mal uso de licencias médicas

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

5.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Servicios

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Amplían hasta el miércoles la detención de cuatro implicados en el secuestro de empresario en Quilicura
Chile

Amplían hasta el miércoles la detención de cuatro implicados en el secuestro de empresario en Quilicura

Condenan a ocho extranjeros vinculados al Tren de Aragua por el secuestro de empresario de Rancagua que estuvo retenido 38 horas

Muere Domingo Prieto Urrejola, testigo clave que abrió causa penal contra Torrealba

Fuerte salto de acciones de SQM empuja a la Bolsa de Santiago a máximos históricos
Negocios

Fuerte salto de acciones de SQM empuja a la Bolsa de Santiago a máximos históricos

Empresas Hites cierra una de sus tiendas en Concepción y firma lo atribuye a “su plan estratégico”

DGA sanciona a Anglo American por extracción no autorizada de aguas y la compañía niega los cargos

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT
Tendencias

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Qué se sabe de la orden de Trump que permitiría al ejército de EEUU combatir a los carteles de la droga extranjeros

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

Palestino sigue en la pelea de arriba: abre la fecha derrotando a un Iquique cada vez más complicado
El Deportivo

Palestino sigue en la pelea de arriba: abre la fecha derrotando a un Iquique cada vez más complicado

“Algo va a pasar... y pasó”: Almirón desliza ayuda a la U en su nueva ofensiva contra los árbitros

Almirón, otra vez contra los árbitros: “Hay reclamos en todo el mundo; no veo que a un técnico lo expulsen por un gesto”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile
Cultura y entretención

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Armenia y Azerbaiyán firman ante Trump un acuerdo para zanjar cuatro décadas de conflicto
Mundo

Armenia y Azerbaiyán firman ante Trump un acuerdo para zanjar cuatro décadas de conflicto

Muere el astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante del Apollo 13

Ejército de Israel fija el 7 de octubre como plazo límite para que palestinos abandonen Ciudad de Gaza

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?