Las 100 empresas más valiosas del mundo: dominan EEUU, la tecnología y Chile está muy lejos de los gigantes globales
Existen dos empresas que superan la barrera de los US$ 4 billones en capitalización bursátil. Entre las 1.000 firmas más valiosas no hay ninguna que cotice en el país, pero sí una de capitales de chilenos que transa en Londres.
El valor colectivo de las compañías públicas globales supera los US$ 136 billones en capitalización bursátil, un termómetro clave del tamaño y la confianza de los mercados financieros a nivel mundial.
El ranking Global 100 revela una concentración sin precedentes de gigantes tecnológicos (dos de ellas superando los US$ 4 billones), empresas financieras y actores emergentes en Asia y Europa.
Según el ranking de CompaniesMarketCap, las 100 empresas con mayor capitalización bursátil del mundo están lideradas por:
- NVIDIA (EE. UU.) US$ 4,54 billones
- Apple (EE. UU.) US$ 4,03 billones
- Alphabet (Google) (EE. UU.) $3.79 billones
- Microsoft (EE. UU.) US$ 3,59 billones
- Amazon (EE. UU.) US$ 2,47 billones
- Meta Platforms (EE. UU.) US$ 1,66 billones
- Broadcom (EE. UU.) US$ 1,64 billones
- TSMC (Taiwán) US$ 1,58 billones
- Saudi Aramco (Arabia Saudita) US$ 1,54 billones
- Tesla (EE. UU.) US$ 1,50 billones
Dominio estadounidense
Las firmas de Estados Unidos concentran la gran mayoría del top 100, especialmente en los primeros puestos: NVIDIA, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Broadcom y Tesla son todas de origen americano.
Esto reafirma la concentración del capital tecnológico y financiero en los mercados norteamericanos, que han impulsado la expansión bursátil global en la última década.
Tecnología como motor del mercado
Las empresas tecnológicas representan la categoría predominante en el ranking:
- Semiconductores y hardware: NVIDIA, TSMC, Broadcom
- Software y servicios digitales: Microsoft, Alphabet, Meta
- E-commerce y nube: Amazon, Alibaba (más abajo en el top 100)
Este patrón destaca cómo la digitalización y la inteligencia artificial han desplazado a sectores tradicionales del ranking bursátil.
¿Y Chile?
Las empresas chilenas están muy lejos de los gigantes globales. De hecho, ninguna empresa que cotiza en la Bolsa de Santiago está dentro de las 1.000 más valiosas.
De acuerdo a CompaniesMarketCap, la firma local mejor rankeada es SQM en la posición 1141 y un valor bursátil de US$ 19.650 millones, seguida de Banco de Chile en el puesto 1.160 y una capitalización de US$ 19.190 millones.
No obstante, sí existe una empresa de capitales chilenos más valiosa. Se trata de Antofagasta, el brazo minero del Grupo Luksic que cotiza en la Bolsa de Londres y cuyo market cap se empina hasta los US$ 43.750 millones (más del doble del valor combinado de SQM y Banco de Chile).
Antofagasta se ubica en el puesto 539 del ranking que mide a más de 10.000 compañías.
