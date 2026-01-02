SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Las 100 empresas más valiosas del mundo: dominan EEUU, la tecnología y Chile está muy lejos de los gigantes globales

    Existen dos empresas que superan la barrera de los US$ 4 billones en capitalización bursátil. Entre las 1.000 firmas más valiosas no hay ninguna que cotice en el país, pero sí una de capitales de chilenos que transa en Londres.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Empresas más valiosas del mundo

    El valor colectivo de las compañías públicas globales supera los US$ 136 billones en capitalización bursátil, un termómetro clave del tamaño y la confianza de los mercados financieros a nivel mundial.

    El ranking Global 100 revela una concentración sin precedentes de gigantes tecnológicos (dos de ellas superando los US$ 4 billones), empresas financieras y actores emergentes en Asia y Europa.

    Según el ranking de CompaniesMarketCap, las 100 empresas con mayor capitalización bursátil del mundo están lideradas por:

    1. NVIDIA (EE. UU.) US$ 4,54 billones
    2. Apple (EE. UU.) US$ 4,03 billones
    3. Alphabet (Google) (EE. UU.) $3.79 billones
    4. Microsoft (EE. UU.) US$ 3,59 billones
    5. Amazon (EE. UU.) US$ 2,47 billones
    6. Meta Platforms (EE. UU.) US$ 1,66 billones
    7. Broadcom (EE. UU.) US$ 1,64 billones
    8. TSMC (Taiwán) US$ 1,58 billones
    9. Saudi Aramco (Arabia Saudita) US$ 1,54 billones
    10. Tesla (EE. UU.) US$ 1,50 billones

    Dominio estadounidense

    Cuáles son las empresas más valiosas del mundo. En la imagen, Nvidia.

    Las firmas de Estados Unidos concentran la gran mayoría del top 100, especialmente en los primeros puestos: NVIDIA, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Broadcom y Tesla son todas de origen americano.

    Esto reafirma la concentración del capital tecnológico y financiero en los mercados norteamericanos, que han impulsado la expansión bursátil global en la última década.

    Tecnología como motor del mercado

    Las empresas tecnológicas representan la categoría predominante en el ranking:

    • Semiconductores y hardware: NVIDIA, TSMC, Broadcom
    • Software y servicios digitales: Microsoft, Alphabet, Meta
    • E-commerce y nube: Amazon, Alibaba (más abajo en el top 100)

    Este patrón destaca cómo la digitalización y la inteligencia artificial han desplazado a sectores tradicionales del ranking bursátil.

    ¿Y Chile?

    Cuáles son las empresas más valiosas del mundo. En la imagen, SQM.

    Las empresas chilenas están muy lejos de los gigantes globales. De hecho, ninguna empresa que cotiza en la Bolsa de Santiago está dentro de las 1.000 más valiosas.

    De acuerdo a CompaniesMarketCap, la firma local mejor rankeada es SQM en la posición 1141 y un valor bursátil de US$ 19.650 millones, seguida de Banco de Chile en el puesto 1.160 y una capitalización de US$ 19.190 millones.

    No obstante, sí existe una empresa de capitales chilenos más valiosa. Se trata de Antofagasta, el brazo minero del Grupo Luksic que cotiza en la Bolsa de Londres y cuyo market cap se empina hasta los US$ 43.750 millones (más del doble del valor combinado de SQM y Banco de Chile).

    Antofagasta se ubica en el puesto 539 del ranking que mide a más de 10.000 compañías.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasMercadosNvidiaGoogleAppleMicrosoft

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Imacec registra un pobre crecimiento en noviembre y se ve difícil la meta de Hacienda para 2025

    Director de Conaf destaca que hay un “18% menos de superficie afectada por incendios forestales”

    Un total de nueve incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional

    Cómo Rusia solicitó a EEUU que detenga la persecución del Bella 1, el petrolero vinculado a Venezuela e Irán

    Tras el récord del Ipsa corredoras apuestan por otros 1.000 puntos de ganancias en 2026

    Trump avisa al Gobierno de Irán de que “rescatará” a su población si “asesina a manifestantes” en las protestas

    Lo más leído

    1.
    Contribuciones: SII publica nuevos criterios para calcular reavalúo de propiedades 2026, a la espera de ley que posterga su aplicación

    Contribuciones: SII publica nuevos criterios para calcular reavalúo de propiedades 2026, a la espera de ley que posterga su aplicación

    2.
    Reajuste público: oposición notifica a Hacienda que conversará cuando conozca el proyecto y anticipa rechazo a “normas de amarre”

    Reajuste público: oposición notifica a Hacienda que conversará cuando conozca el proyecto y anticipa rechazo a “normas de amarre”

    3.
    Ni Google ni Nvidia ni ChatGpt: este es el silencioso “dueño” del tablero global donde descansa la inteligencia artificial

    Ni Google ni Nvidia ni ChatGpt: este es el silencioso “dueño” del tablero global donde descansa la inteligencia artificial

    4.
    Antonio Cantó deja la gerencia general de Bupa tras casi cinco años y en su reemplazo llega Rafael Córdova

    Antonio Cantó deja la gerencia general de Bupa tras casi cinco años y en su reemplazo llega Rafael Córdova

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 2 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 2 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Director de Conaf destaca que hay un “18% menos de superficie afectada por incendios forestales”
    Chile

    Director de Conaf destaca que hay un “18% menos de superficie afectada por incendios forestales”

    Un total de nueve incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional

    Temblor hoy, viernes 2 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Imacec registra un pobre crecimiento en noviembre y se ve difícil la meta de Hacienda para 2025
    Negocios

    Imacec registra un pobre crecimiento en noviembre y se ve difícil la meta de Hacienda para 2025

    Las 100 empresas más valiosas del mundo: dominan EEUU, la tecnología y Chile está muy lejos de los gigantes globales

    Tras el récord del Ipsa corredoras apuestan por otros 1.000 puntos de ganancias en 2026

    Cómo Rusia solicitó a EEUU que detenga la persecución del Bella 1, el petrolero vinculado a Venezuela e Irán
    Tendencias

    Cómo Rusia solicitó a EEUU que detenga la persecución del Bella 1, el petrolero vinculado a Venezuela e Irán

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    El millonario cheque que recibirá la U por la venta de Valentín Castellanos al West Ham
    El Deportivo

    El millonario cheque que recibirá la U por la venta de Valentín Castellanos al West Ham

    El drástico cambio que vivirá Deportes Antofagasta en el estadio Calvo y Bascuñán para la temporada 2026

    “Con Zverev aclaramos todo”: Las sabrosas historias de Patricio Apey, el manager chileno de las estrellas del tenis

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”
    Cultura y entretención

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    Trump avisa al Gobierno de Irán de que “rescatará” a su población si “asesina a manifestantes” en las protestas
    Mundo

    Trump avisa al Gobierno de Irán de que “rescatará” a su población si “asesina a manifestantes” en las protestas

    Las mejores imágenes del trabajo de Médicos Sin Fronteras en 2025

    El reconocimiento de Israel a Somalilandia, nuevo factor en el tablero geoestratégico en el Cuerno de África

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año
    Paula

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar