    En 2025 Pucobre duplicó sus ganancias y para este año su acción ya sube más de 50%

    La compañía detalló en su análisis razonado que el aumento en las ganancias y los ingresos se debió al incremento en el precio del cobre y una mayor venta física de cobre fino, junto a un aumento en la producción, así como el precio, del oro y la plata.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Precio del cobre vuelve a caer. Foto: AFP RAUL BRAVO

    Pucobre es la única compañía chilena de cobre listada en la Bolsa de Santiago. En 2025 su acción casi se triplicó, saltando 179,4%, empujada por el alza de 43% que reportó el precio del metal rojo. Y este año el rally parece continuar: el papel se empina 51,5%, y sus resultados para el cierre del ejercicio pasado parecen sostener la subida.

    La compañía reportó ganancias por US$129,4 millones para 2025, un alza de 102% respecto de los US$63,9 millones del 2024.

    Pucobre es una compañía de mediana minería que cuenta con tres minas en Atacama: Mina Punta del Cobre, Mina Mantos de Cobre y Mina Granate. En su propiedad participan las familias Hurtado Vicuña y Fernández León poseen el 27% cada una, mientras que la familia Izquierdo cuenta con un 13%. El fondo de inversión Pionero, de Moneda, posee el 7,36%.

    En 2025 su producción alcanzó a 41,6 mil toneladas de cobre fino, equivalentes a 91,8 millones de libras, registrando un aumento respecto del año 2024 en que la producción obtenida fue de 83,8 millones de libras de cobre fino.

    En su análisis razonado la empresa detalló que los ingresos operacionales ascendieron a US$ 508,7 millones, un 35,3% mayor que los obtenidos en el año 2024.

    “Este aumento de los ingresos se explica principalmente por un aumento en el precio del cobre y una mayor venta física de cobre fino, además de un incremento en la producción y precio de los subproductos oro y plata”, indicó en su análisis razonado.

    En concreto, en 2025 el precio promedio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres se empinó 9%, pero “el precio de venta esperado para Pucobre por el periodo enero- diciembre 2025, ha tenido un también un aumento de un 16% respecto a enero- diciembre 2024″, dijo la firma.

    En su análisis razonado, la minera detalló que el precio promedio del cobre en 2025 llegó a 4,51%, pero el precio de venta efectivo considerando los contratos M1+M3 fue de U$4,83, por sobre el US$4,18 de 2024.

    Los precios categorizados como M+1 implican la venta de cátodos cuya liquidación y pago se realiza con el precio del cobre promedio del mes siguiente desde la fecha de entrega. En tanto, los contratos M+3 apunta a que las ventas de concentrados tienen su liquidación con el precio del cobre del tercer mes siguiente en que los productos fueron entregados.

    Durante el ejercicio pasado, las ventas físicas de cobre fino por parte de Pucobre crecieron 12,7%, alcanzando los 92,8 millones de libras, mientras que en el ejercicio previo llegaron a 82,4 millones de libras

    Con el incremento en los precios obtenidos, el Ebitda de la empresa alcanzó US$ 242,3 millones, superando el obtenido en el año anterior, que ascendió a US$ 142,8 millones.

    En la sección de riesgos del precio del producto principal (cobre), revelado en sus estados financieros, la compañía explicó que “el incremento en el precio promedio en el año 2025 respecto del mismo periodo 2024 fue de US$ 0,36 por cada libra de cobre, lo que origina en los ingresos de Pucobre un impacto positivo que se valoriza en aproximadamente US$ 33,4 millones”.

    Respecto de la producción de oro, Pucobre explicó que en 2025 las ventas del metal precioso alcanzaron las 19,1 mil onzas y las de plata las de 122,5 mil, mientras que en el año 2024 fueron de 18,4 mil onzas de oro y 123,7 mil onzas de plata.

    Con esto - indicó en su análisis razonado-, el cobre aportó el 87% de los ingresos del 2025, mientras que el oro y plata representaron el 13%, equivalente a US$441,6 millones y US$67,1 millones, respectivamente.

