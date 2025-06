Encuentre las diferencias: 10 temas económicos que dividen al oficialismo en primarias

1. Crecimiento y estrategia de desarrollo

Si bien la palabra “crecimiento” está presente en forma prioritaria en todas las propuestas económicas de los candidatos a diferencia de la elección pasada, las cartas oficialistas a La Moneda tienen importantes matices en cómo lograrlo y en la estrategia de desarrollo a aplicar en la economía chilena. Carolina Tohá ha dicho que espera recuperar tasas de expansión del PIB de 4%, con la colaboración entre el sector público y privado, amplios acuerdos, reducción de la tramitación de los proyectos estratégicos y la profundización del mercado de capitales.

Al respecto, esta semana la carta del Socialismo Democrático acusó a Jeannette Jara de proponer recetas de los años 50 ligadas a la demanda interna y de “estilo kirchnerista”. En ese sentido, la abanderada PC ha planteado mejorar la tasa de crecimiento de 2% actual a través de mejoras regulatorias, el desarrollo de áreas estratégicas y regular la concentración económica.

Con un relato de mayor activismo estatal en la economía, Gonzalo Winter (FA) busca incrementar el crecimiento potencial, priorizar la inversión pública y crear una Estrategia Nacional de Desarrollo, lo que recuerda el programa de Apruebo Dignidad hace cuatro años y marca una diferencia respecto del resto de las candidaturas. En tanto, Jaime Mulet (FRVS) ha evitado dar cifras de un crecimiento estimado para su eventual gobierno.

2. Impuesto a las empresas

Hoy la tasa del impuesto de primera categoría en Chile está en 27%. El gobierno intentó llevarla, de modo compensado, al promedio de la Ocde de 24%, pero desistió de ese intento. Carolina Tohá adoptó esa bandera: reducir el guarismo, pero como en la fórmula del Ministerio de Hacienda, compensarla con alzas a los grupos de más altos ingresos.

En cambio, el equipo de Gonzalo Winter ha sostenido que no innovará en esa cifra, pero sí está disponible a discutirla si se compensa con aumentos de tributación de las altas rentas o altos patrimonios.

Y Jeannette Jara es la que más cerró esa puerta: dijo que dicho impuesto a las empresas lo paga solo el 3% de las firmas en Chile, ya que el 97% restante son pymes, con otro régimen tributario. Pero según cifras del Servicio de Impuestos Internos (SII) a 2023, en realidad son el 1,2% de las empresas, pero explican más del 90% de las ventas y la mitad del empleo.

Jaime Mulet va en la dirección opuesta: subir el tributo a 30%, pero volviendo a un régimen integrado, con incentivos a la inversión e invariabilidad tributaria por 10 años.

Servicio de Impuestos Internos DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

3. Tributo a personas y al patrimonio

El impuesto a las personas y al patrimonio de los contribuyentes de altos ingresos también ha expuesto diferencias entre las candidaturas oficialistas. Si bien Carolina Tohá ha señalado que se debe “avanzar gradualmente a ampliar la base tributaria” (hoy las personas que ganan bajo los $900 mil pesos aproximadamente están exentas del impuesto a la renta), precisó que aquello sólo será posible si se controla la evasión y elusión tributaria.

Gonzalo Winter, quien contempla aplicar un impuesto al patrimonio (a las 15 mil personas de mayores ingresos) a diferencia de Tohá, fustigó a la candidata del Socialismo Democrático esta semana por su idea y desechó un plan como ese. Otro planteamiento de Winter es devolver el IVA por compras de alimentos y cuentas básicas a los sectores más vulnerables, lo que lo diferencia de los otros candidatos.

A su vez, tanto Jeannette Jara como Jaime Mulet se han mostrado contrarios a subirle los impuestos a la clase media. Y mientras la candidata comunista dice estar analizando un posible impuesto a los altos patrimonios, la carta del FRVS afirma no estar disponible para aplicar un tributo de ese estilo a los “más ricos”.

4. Empleo y negociación ramal

El mercado laboral es una de las claves electorales levantadas por los candidatos oficialistas. Según datos a abril, la tasa de desempleo se encuentra en 8,8% y muchos economistas hablan de una “crisis de empleo”. Carolina Tohá ha manifestado que la única forma de bajar el desempleo es creciendo con mayor celeridad y aseguró no estar de acuerdo con una negociación “salarial” a nivel ramal. La postura de Gonzalo Winter es opuesta: “La negociación ramal empareja la cancha en favor de quienes tienen la posición más débil”, sostuvo. Mientras que Jeannette Jara -quien además propone reducir la tasa de informalidad y un “salario mínimo vital”- también dijo ser partidaria de este mecanismo ampliado de negociación. En cambio, Jaime Mulet no cree necesario repetir esas experiencias que -señala- existieron en Chile antes de 1973.

5. Empresas públicas

Durante los últimos meses la discusión política se ha centrado en la viabilidad de algunas de las empresas del Estado que son deficitarias, en medio del escándalo por el mal uso de recursos públicos derivado de licencias médicas fraudulentas. Tohá ha sido drástica en indicar que TVN debe tener un nuevo modelo operacional ya que su formato actual no es financieramente viable. Para el caso de Enami dice estar de acuerdo con los cambios a su gobierno corporativo actualmente en discusión en el Congreso. Sin embargo, Winter se muestra partidario de crear una Empresa Nacional del Litio, tal como lo proponía el actual gobierno en sus inicios, y considera que TVN requiere una reforma con un debate profundo “sobre el valor de lo público”.

Y Jara va más allá, ya que junto con crear una Empresa Nacional del Litio, ha planteado que evaluará la creación o fortalecimiento de empresas públicas en áreas estratégicas. Jaime Mulet, en tanto, cree que no se deben eliminar más empresas del Estado.

MINISTERIO DE HACIENDA Victor Tabja

6. Estrechez fiscal

Todos los candidatos a la presidencia han reconocido que el país pasa por un momento de estrechez fiscal y donde la deuda pública, hoy cercana al 42% del PIB, ha crecido demasiado rápido durante la última década. No obstante, los abanderados oficialistas han tenido matices en este ámbito. Carolina Tohá ha recalcado que dada la estrechez fiscal no es posible bajar la carga fiscal como un todo: “Chile tiene hace muchos años exigencias sobre el gasto público que no logra financiar”. Así, su fórmula de enfrentar el problema es lograr mayores tasas de crecimiento del PIB, hacer más eficiente el gasto público y atacar frontalmente el fraude social (licencias médicas fraudulentas y elusión o evasión tributaria).

En el caso de Gonzalo Winter, este avanza más al respecto y se declara partidario de retomar el pacto fiscal inconcluso del actual gobierno para retomar las holguras fiscales: “Hoy, quienes más frutos reciben, y más riqueza acumulan, no están contribuyendo lo que les corresponde”, ha sostenido. Jeannette Jara, a su vez, ha señalado que buscarán la consolidación fiscal, pero sin detallar medidas específicas para lograrlo, mientras que Jaime Mulet ha afirmado que hay lugares “donde se pueden recuperar algunos recursos”, como en licencias médicas, evasión en el sistema de transporte público y exenciones de impuestos.

7. Contribuciones

En medio de los cuestionamientos al ajuste en los valores de las contribuciones que ha habido en el actual periodo de Javier Etcheberry a cargo del Servicio de Impuestos Internos (SII), los candidatos del oficialismo han intentado marcar sus posiciones sobre un tema que aqueja especialmente a la clase media y a los adultos mayores. Según datos del SII para el segmento de propiedades habitacionales, 4,3 millones de estos bienes raíces están exentos (77,3%) y 1,3 millones (22,7%) están afectos. Al respecto, Tohá dijo que no eliminará este tributo por sus características redistributivas y de financiamiento de los municipios. “Eliminar este impuesto como algunos proponen sería como actuar al revés de Robin Hood: quitarles a los que más necesitan para beneficiar a los que más tienen”, manifestó, pero sí se abre a transparentar los criterios de reavalúo de propiedades.

Winter, en cambio, va más allá y está disponible a “avanzar en establecer normas generales para eximir a ciertos grupos, como adultos mayores bajo umbrales específicos, como por ejemplo, pertenecientes a determinado decil o con ingresos solo de la PGU”. Si bien Jaime Mulet afirma que es “muy difícil eliminarla” por el criterio redistributivo, propone algo diferente: “En un gobierno dirigido por mí ampliaré el beneficio que hoy existe de exención, de tal forma que ninguna familia pague más de un 5% de su sueldo o jubilación como contribuciones de su primera vivienda”. Jeannette Jara, a diferencia de la flexibilidad de los otros candidatos, tiene como foco fortalecer la justicia territorial a través de las contribuciones. “Mientras casi el 80% de las propiedades está exenta de contribuciones, la mitad de la recaudación del impuesto territorial se concentra en comunas más acomodadas”, ha dicho la carta PC.

8. Reforma previsional

La recién aprobada reforma previsional se configura como una de las grandes herencias de este gobierno, pero su implementación y bordes ha generado diferencias entre las cartas presidenciales del oficialismo. Carolina Tohá es la única que no pretende abrir una nueva discusión o reforma estructural a la ley aprobada: “Es momento de hacer que esta reforma funcione bien”, ha sostenido. Pero los otros tres candidatos abren la puerta a cambios. Mientras Gonzalo Winter cree necesario dar espacio a componentes colectivos y solidaridad al sistema, Jaime Mulet es partidario de dar una opción distinta a la capitalización privada y propone la creación de una AFP estatal. La exministra del Trabajo Jeannette Jara, quien fue una de las impulsoras del proyecto previsional, estima importante continuar la implementación de la reforma, pero abre la posibilidad de terminar con las AFP en la medida que tengan mayoría parlamentaria.

Reforma previsional

9. Dominga

Fue tema de los últimos debates, a propósito de la disputa entre el gobierno, la empresa y el primer tribunal ambiental por el futuro del proyecto minero en La Higuera. El domingo, Gonzalo Winter repitió la misma promesa de Gabriel Boric al ganar las elecciones en diciembre de 2021. “Empleo para La Higuera, pero no a Dominga. Nuestros nietos nos lo van a agradecer”, dijo la apuesta del FA. Carolina Tohá no se pronunció directamente por el proyecto y se refirió más bien a su extensa tramitación, que ya suma 12 años. “Hubiéramos encontrado hace diez años una manera de hacer posible ese proyecto minero sin estar trabado en los tribunales”, dijo la candidata del Socialismo Democrático, quien propone buscar un puerto distinto al propuesto, para no afectar una zona protegida. Jaime Mulet, a su vez, fue más tajante: “Desarrollo sí, pero con respeto al medioambiente. En un gobierno mío, proyectos como Dominga no tendrían luz verde si afectan ecosistemas únicos como el del Archipiélago de Humboldt”, sostuvo el candidato del FRVS. La carta PC, Jeannette Jara, dijo lamentar “que el proyecto desde un principio no haya dado cumplimiento con los estándares que se requerían”.

10. SQM-Codelco

Tres candidatos, Carolina Tohá, Gonzalo Winter y Jaime Mulet, respaldan explícitamente la alianza y se han comprometido a respaldar el pacto de SQM y Codelco hasta 2060 para explotar en conjunto el litio. La voz disidente ha sido Jeannette Jara, que se opone al negocio, pero por razones opuestas a los reparos de la derecha, partidarios de una licitación. Jara quiere en realidad todo el litio para el Estado y que los privados no tengan presencia en ninguna la explotación del litio. “Lo que pasa es que a mí no me gusta que hagamos negocios con SQM. No solo por su herencia pinochetista, sino que también por el rol que jugó en el financiamiento legal de la política. Realmente, eso encuentro que no es buena idea”, dijo la exministra del Trabajo.P