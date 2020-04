Encuesta revela que tres de cada cuatro empresas congelarán contrataciones por crisis sanitaria

¿Cuáles son las acciones que evalúan tomar ante la crisis? Esa fue una de las preguntas que realizó Willis Tower Watson a un centenar empresas de diferentes rubros y tamaños, en una encuesta hecha para entender las medidas y acciones que hoy está realizando el mundo privado para mantener la continuidad de las funciones y las compensaciones de los colaboradores. Todo esto, por efecto del coronavirus.

En respuesta a esa pregunta, el 74% de las empresas señaló que realizará el congelamiento de nuevas contrataciones, la mitad de las cuales redistribuirá las funciones y responsabilidades entre sus actuales colaboradores (46%). Otra de las medidas que están evaluando las compañías es reducir su dotación, alternativa que está considerando el 28% de ellas, pero que podría cambiar en el futuro según las acciones paliativas que implemente el Estado. Además, el 10% considera externalizar procesos.

La situación de las empresas en Chile, según el estudio de Willis Tower Watson -empresa dedicada a la asesoría, corretaje y gestión de riesgo, presente en 140 países- varía según el rubro, pues hay algunas que pueden funcionar con el total de su dotación teletrabajando, mientras que otras necesitan a los trabajadores en terreno. En ese punto, cuando se les preguntó a las empresas por la condición de funcionamiento, se observó que el 2% se encuentra imposibilitada de seguir operando, mientras que el porcentaje restante (98%) está funcionando y aplicando medidas como el teletrabajo (99% de los casos) y flexibilidades en horarios de ingresos y salidas (69%).

De todas formas, solo el 3% reconoció estar funcionando normalmente a nivel del trabajo, donde la mayor parte está teniendo un funcionamiento normal alterado (68%) y el 27%, tiene un funcionamiento parcialmente alterado.

Subsidios laborales

En los casos donde los colaboradores están imposibilitados de realizar sus funciones, el subsidio del salario ha sido la medida más aplicada, repitiéndose en el 70% de los casos. Las otras opciones tienen menor impacto, siendo la alternativa de convenir vacaciones anticipadas la segunda a considerar para mitigar la situación actual de crisis sanitaria, representa el 24%.

En tanto, el 14% de las empresas puso como opción convenir permisos sin goce de sueldo con los trabajadores y el 13%, la disminución de salario negociada con los trabajadores en forma temporal.

“Pese a la complicada situación que vive Chile y el mundo, gran parte de las empresas encuestadas (medianas y grandes), pertenecientes a rubros como la minería, alimentos, financieras y servicios, indican tener un plan de acción para amortiguar los efectos de la crisis, manteniendo el funcionamiento de las diferentes labores y aplicando medidas que buscan generar el menor impacto en sus colaboradores”, señaló el Head para Chile de Willis Towers Watson, Rafael Tagle.

En esa línea, el ejecutivo agregó que “más de 90% de las compañías encuestadas, se han mantenido operativas de forma efectiva utilizando medidas como el teletrabajo, y el 84% de ellas, no han tenido la necesidad de adoptar alguna medida especial de fijación de remuneraciones para el 2020”.

Compensación

Con respecto a las licencias médicas por el Covid-19, no existe una marcada tendencia por las empresas a financiar las diferencias salariales. Esta medida tiene mayor repercusión en los grupos donde sus ingresos superan los topes imponibles impuestos por el Estado y no sea cubierto por la licencia. Así, 54% de las empresas encuestadas aseguró que ayudará a cubrir las diferencias salariales no pagadas por las isapres o Compin, mientras que el porcentaje restante (46%) no lo haría si es que estuviera la posibilidad.

La última pregunta que se realizó a las compañías fue que si tendrán modificaciones de las políticas/estructuras de remuneraciones por efecto de la crisis sanitaria. Así, la mayoría de las empresa indicó que no tendrá modificaciones en las políticas de compensación. En aquellas empresas donde sí existirán modificaciones, para el caso de los bonos de desempeño, los roles ejecutivos y jefaturas tendrían el mayor impacto (94%), el cual va disminuyendo a medida que llegan a roles administrativos (75%) y operarios (69%). Algunos de los cambios en el otorgamiento de compensaciones que se señalaron son las asignaciones de colación y movilización y se incorporarían asignaciones especiales por teletrabajo y mantención de funcionamiento de la empresa.

Por último, Tagle advirtió “las acciones podrían variar dada la rápida evolución de la pandemia y las medidas de contención que implemente el Estado con la finalidad de proteger a la población, la actividad económica y el trabajo”.