Equinix y data centers en Chile: “No estamos siendo tan competitivos como otros países”

Equinix es una gigante estadounidense que opera más de 270 data centers en varios países del mundo distribuidos en Medio Oriente, África, Asia, Europa y América. A Chile llegó en el 2022, con la compra de los centros de datos de Entel, 3 en este país y 1 en Perú, en una operación valorada en US$736 millones.

Las operaciones en Chile están al mando de Francisco Basoalto, pero Arquelle Shaw, está a cargo de Equinix para todo el continente. Hace menos de un año que asumió como presidenta de Equinix Américas, que corresponde a las operaciones de la firma de data centers en Canadá, Estados Unidos, y cinco países de Latinoamérica.

La ejecutiva supervisa las operaciones de la región desde Redwood City en California, Estados Unidos.

“Chile es uno de los países que está creciendo más rápido en Latam. Desde una perspectiva tecnológica hay mucho ocurriendo aquí. Tenemos muchos clientes en Equinix que están mirando a la región como un lugar importante para llegar. Es un lugar donde quieren hacer negocios, porque Chile es un gran centro tecnológico. El gobierno y el país son favorables, hay mucha inversión ocurriendo en Chile alrededor de la tecnología”, dijo Shaw.

La presidenta de Equinix Américas apuntó a que para las empresas es muy importante la estabilidad del gobierno, como también la disponibilidad de talento y además de los altos niveles de energía renovable que hay en Chile. “Eso genera una diferencia clave en el mercado local para atraer inversiones en los centros de datos”, declara.

Captured by a professional photographer in Toronto Daniel Camer

Sin embargo, también hay desafíos, como la permisología: “Es uno de los más grandes desafíos que enfrenta la industria y Equinix, pero no es asilado en Chile. Hay una necesidad para que la tecnología acelere, pero también hay trabajo significativo que hacer con la regulación en todos los niveles”, sostuvo Shaw.

“Los proyectos en la industria se demoran años, primero en conseguir aprobación y después en construirse. No está poniéndose al ritmo de la cantidad de tecnología necesaria para apoyar el crecimiento que está sucediendo. Queremos que los permisos y marcos regulatorios se muevan más rápido”, añadió.

Francisco Basoalto, director general de Equinix en Chile, explica que “las empresas que invierten en centros de datos están gestionando un portafolio de inversión. Necesitan poner el dinero donde obtengan los mejores retornos. La parte de los permiso en al final es como un impuesto. Mientras que en Chile permitir un centro de datos puede demorar hasta dos años, en Brasil se puede hacer en 6 meses. No estamos siendo tan competitivos como otros países. Esa es una oportunidad para Chile para ser más competitivo en la región, siendo más expeditos, sin ser menos estrictos. No vamos a sacrificar el compromiso ambiental".

Además de Brasil, otros países de la región en los que Shaw considera que los permisos se mueven más rápido que en Chile, son Colombia y México, al menos de los en que Equinix tiene presencia.

Las inversiones de Equinix en Chile

Al observar las inversiones en América Latina, después de Brasil, Chile es el país en el que Equinix más ha invertido. Desde que entraron al mercado han invertido US$1.000 millones, con lo cual ya tienen 4 centros de datos. En abril del 2025 inauguraron la segunda expansión de su centro de datos en Pudahuel, con una inversión de US$46 millones.

“Planeamos tener un crecimiento continuo en Chile y en la región porque es algo muy importante para nosotros”, dijo Shaw.

Actualmente es el sexto operador más relevante en el país, de acuerdo a los registros de Colliers, de una larga lista de operadores que han ingresado al mercado. A Equinix lo antecede Odata, Google Cloud, Ascenty, GTD y Claro.

La firma está por comenzar las obras de un quinto centro de datos. El proyecto en cuestión se comenzó a gesta en el 2023, y demoró casi 20 meses en ser aprobado. La inversión para la construcción de este nuevo data center será de US$130 millones, que contempla una superficie útil de más de 24 mil m2. Se estima que esté listo a principios del 2028.

Este proyecto, es “una demostración de que la empresa cree en el país, y que nuestras inversiones son a largo plazo, con un horizonte de 20-25 años. Eso significa que la trayectoria de Chile en términos de estabilidad, sus condiciones favorables para los negocios, y su atractivo para las inversiones, es muy significativa”, añadió Basoalto.