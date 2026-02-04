Equipos del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y su sucesor, Jorge Quiroz, se reúnen para el cambio de mando

El actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y su sucesor a partir del 11 de marzo, Jorge Quiroz, se reunieron por el proceso de cambio de mando. En la cita también estuvo la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y el próximo responsable de la Dirección de Presupuestos (Dipres), José Pablo Gómez.

La cita se realizó en las dependencias del Ministerio de Hacienda y se extendió más allá de lo previsto. El encuentro se pactó para las 15.00 y a las 16.30 estaba previsto el punto de prensa, que finalmente se realizó pasadas las 17.00 horas.

Según los registros, en la cita también estuvo presente la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y el jefe de gabinete, Rodrigo Echecopar. Por el lado del sector del presidente electo José Antonio Kast estuvieron Tomás Bunster (coordinador de Regulación Económica y jefe de asesores); Juan Pablo Rodríguez (asesor), Josefina Soto (asesora) y Rudy Canales (jefe de Gabinete).

Tras el encuentro, el ministro Grau calificó la cita como una “muy buena reunión”. “Pudimos conversar los distintos equipos; después tuvimos una reunión personal con Jorge. Esta es una reunión de traspaso institucional que se inscribe en el proceso que han definido tanto el presidente electo como el presidente en ejercicio”.

“Da cuenta de lo importante que es dar continuidad al funcionamiento del Estado”, resaltó.

En esa línea, el secretario de Estado destacó la disponibilidad de la actual administración para realizar la transición entre un equipo y otro. “Nos interesa mucho poder aportar a una correcta instalación”, dijo.

Mientras que Quiroz, tras la cita, comentó que “esta reunión es la primera de una serie y se enmarca en lo mejor de nuestras tradiciones republicanas, que busca, en este caso, facilitar la transición entre una administración y otra, resguardando la continuidad del funcionamiento del Estado, más allá de los cambios de gobierno”.

Sobre el contenido de la cita, el próximo ministro de Hacienda comentó que “la reunión que hemos sostenido con el ministro y su equipo se ha centrado en obtener antecedentes que son esenciales para asegurar un traspaso ordenado”.

“Hemos acordado seguir trabajando durante todo febrero, con equipos coordinados, para llegar sin tropiezos al 11 de marzo y asegurar que el país mantenga su completa normalidad en su funcionamiento fiscal y económico”, agregó.

Sin embargo, tras la cita, ni Grau ni Quiroz respondieron consultas de la prensa.