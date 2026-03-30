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    Española Vidrala concreta adquisición de Cristalerías Toro en Chile

    La operación totalizó 75 millones de euros (unos US$86 millones), incluyendo la deuda asumida.

    Por 
    Patricia San Juan
    Planta de Cristalerías Toro.

    La empresa de packaging de consumo española Vidrala, informó que completó la adquisición del 100% del capital de Cristalerías Toro, productor de envases de vidrio ubicado en el área metropolitana de la ciudad de Santiago en Chile.

    La operación, que fue anunciada en diciembre de 2025, se realizó por un total de 75 millones de euros (unos US$86 millones), incluyendo la deuda asumida.

    De este modo a partir de hoy la compañía se denominará Vidrala Chile, iniciando así una nueva etapa plenamente integrada en el grupo industrial Vidrala, que llevaba años proporcionando asistencia técnica, dijo la empresa en un comunicado.

    Añadió que “a través de la nueva Vidrala Chile se prestará servicio a una extensa gama de clientes en los segmentos de alimentación y bebidas, muchos de los cuales son globales, estratégicos y particularmente complementarios con la base comercial del grupo”.

    Plataforma de negocios

    Raúl Gómez, CEO de Vidrala, destacó que “queremos reconocer el legado industrial de la familia Toro, fundadora de la compañía, el continuado apoyo de clientes que serán la base del futuro y el trabajo de las personas y el equipo directivo que gestionan la empresa ante condiciones de negocio ciertamente exigentes. Iniciamos hoy una nueva etapa. nace Vidrala Chile, integrada en un grupo multinacional con una visión firmemente industrial, de largo plazo y centrada en el cliente”.

    Agregó que “desplegaremos nuestro modelo vidriero, creando valor en el país, impulsando la industria y el vidrio como el material de envase chileno definitivo”.

    En 2025, Cristalerías Toro generó ventas por $79.915 millones y un Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) ajustado de $13.216 millones.

    La compañía afirmó que tras completar esta adquisición, y siguiendo las premisas estratégicas anticipadas, la posición financiera del grupo se mantendrá sólida, con una deuda neta resultante limitada al entorno de 0,5 veces el Ebitda anual. Asimismo indicó que la compra representa un nuevo paso a la diversificación geográfica de Vidrala, y un impulso a la plataforma de negocios en Sudamérica.

    Vidrala produce envases de vidrio para productos de alimentación y bebidas, y ofrece servicios que incluyen soluciones logísticas y actividades de envasado. La empresa tiene presencia en Europa, Reino Unido y Brasil.

    Planta en Maipú

    La principal planta de fabricación de envases de vidrio de Cristalerías Toro está situada en Camino Lonquén, en la comuna de Maipú.

    En febrero del 2024 la firma ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) un proyecto por US$100 millones para la ampliación de su planta y aumentar su producción, el cual fue aprobado en febrero de 2025. Según lo que se explicó en su momento, el proyecto demoraría un año y medio en estar listo.

    Cristalerías Toro en el negocio de la fabricación de envases de vidrio tiene como principal rival a Cristalerías Chile, controlada por el grupo Claro, cuya principal planta productiva está en Padre Hurtado, también en la zona poniente de la Región Metropolitana.

    Más sobre:VidralaCristalerías Toro

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