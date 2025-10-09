“Esta transacción forma parte del plan estratégico de expansión”: Carozzi compra empresa de granola y cereales

El grupo de alimentos Empresas Carozzi, controlado por Gonzalo Bofill, adquirió los activos para la elaboración de alimentos nutritivos como granola y cereales de la sociedad Brueggen America, que opera una planta en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana.

Brueggen America está vinculada a un grupo de socios chilenos como los hermanos Alberto y Fernando Delfau.

La operación cerrada el pasado 5 de octubre, donde Carozzi fue asesorado por el estudio Guerrero Olivos, fue valorizada en US$4,5 millones. Por el lado del vendedor, los abogados fueron del bufete Ossa, Izcue & Montes.

“Esta transacción forma parte del plan estratégico de expansión de Empresas Carozzi en los segmentos desayuno y alimentación sana, a través de una mayor producción de productos de las categorías de cereales y granolas”, explicó el estudio Guerrero Olivos.

Según la firma legal, fue su equipo corporativo el que lideró la negociación, redacción y ejecución de un memorándum de entendimiento y del contrato de compraventa de activos, mientras que el equipo de libre competencia analizó los aspectos regulatorios y de competencia económica asociados a la operación.