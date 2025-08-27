SUSCRÍBETE
Estados Unidos prepara la salida a bolsa del año: operación ronda los US$ 500.000 millones

El secretario del Tesoro, Scott Bessent comentó que la Casa Blanca está explorando cómo monetizar Fannie Mae y Freddie Mac.

David Nogales 
David Nogales
Freddie Mac

En medio del positivo ambiente bursátil en Wall Street, Estados Unidos prepara la que sería la mayor salida a bolsa de 2025, una operación que está valorada en unos US$ 500.000 millones.

De acuerdo a declaraciones que entregó a Fox Business, el secretario del Tesoro, Scott Bessent comentó que la Casa Blanca está explorando cómo monetizar Fannie Mae y Freddie Mac, lo que podría implicar la venta total o parcial de la participación del gobierno en las empresas.

El funcionario dijo que la administración de Donald Trump estudia cómo obtener el mejor valor para los contribuyentes cuando se trata de estas instituciones, una acción que tiene como telón de fondo los problemas que existen para el acceso a la vivienda.

Fannie Mae y Freddie Mac sería mayor salida a bolsa del año. En la imagen, Scott Bessent.

Con la venta de una participación del 6% (como lo estudia la Casa Blanca), la administración Trump podría obtener hasta US$ 30.000 millones, lo cual supone que el valor combinado de estas empresas estaría en torno a los US$ 500.000.

“Estamos avanzando con determinación en este asunto, y veremos cuándo es el momento oportuno”, dijo Bessent, quien agregó que la Casa Blanca se ha reunido con todos los grandes bancos, analizando la estructura del mercado hipotecario con el objetivo de garantizar que no haya cambios en el diferencial de las hipotecas con los bonos del Tesoro.

Esas compañías desempeñan un papel fundamental en el sector del financiamiento de viviendas. Fannie y Freddie fueron creadas por el Congreso americano con el objetivo de apoyar el mercado inmobiliario garantizando financiamiento hipotecario asequible, pero quebraron tras verse gravemente afectadas por la crisis financiera de 2008.

Según los últimos resultados de Fannie Mae y Freddie Mac que consigna CincoDías, la primera tiene en su balance deuda hipotecaria por valor de US$ 4,13 billones, la segunda, guarda US$ 3,12 billones.

Fannie Mae tuvo unos beneficios en 2024 de US$ 16.978 millones, mientras que los de Freddie Mac, ascendieron a US$ 11.858 millones.

