Expectativas de inflación a dos años de las empresas baja, pero se mantiene sobre la meta del Banco Central

De acuedo a la Encuesta de Determinantes y Expectivas de Precios (Edep) del trimestre móvil junio-agosto de 2025, elaborada por el Banco Central, las expectativas de inflación de las empresas para los próximos 13 a 24 meses bajaron a 3,8%.

La Edep es un estudio que realiza la entidad monetaria con el objetivo de generar información sobre la dinámica de ajuste y expectativas de fijación de precios desde la perspectiva de las empresas.

Pero la inflación, en su conjunto, no es el único elemento que mide este sondeo. El porcentaje de empresas que cree que los costos de los insumos subirán en 12 meses está en 75,3%, el menor nivel desde mayo de 2024. En tanto, los que creen que se mantendrán es del 21,3%, el mayor nivel desde mayo de 2024.

Por su parte, en el caso de las empresas que piensan que los precios de venta aumentarán en los próximos 12 meses es de 74,6%, mientras que los que piensan que bajarán es el 5,3%.