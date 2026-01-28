Facilitará “la toma de decisiones” y la CMF debe “suspender la operación”: las opiniones de los directores de Blanco y Negro ante la OPA lanzada por Mosa

Opinión disímiles expresaron los directores de Blanco y Negro al momento de referirse a la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) lanzada por Aníbal Mosa, operación con la cual busca hacerse hasta del 66% de la concesionaria del club deportivo Colo-Colo.

Actualmente Mosa cuenta, a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, con 36.061.338 acciones de la Serie B de Blanco y Negro, equivalente al 36,061% de la propiedad. La OPA pretende adquirir hasta un 30% adicional. La oferta implica $150 por papel, equivalente a un premio de 61%.

En el marco de la OPA, los directores de Blanco y Negro emitieron una opinión respecto de la conveniencia para los accionista de la oferta.

Los directores Alfredo Stohwing - quien posee un 4,3% de la sociedad- y Diego González plantearon una serie de reparos referidos a incertidumbres regulatorias que implican asimetrías de información.

Cada uno, en sus opiniones enviadas por escrito a la sociedad, indicaron a la fecha Blanco y Negro presenta una contingencia “muy relevante: los estados financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024 no han logrado ser aprobados por la junta de accionistas de la Sociedad en 3 oportunidades, habiéndose rechazado en dos oportunidades y no alcanzado acuerdo en una oportunidad durante el año 2025. Este hecho, por sí solo, crea una incertidumbre significativa para la valoración de la sociedad”.

“Esta contingencia - señalaron - debe ser considerada por cualquier accionista al ponderar la conveniencia de aceptar la oferta, lo que puede significar capturar liquidez inmediata a un precio cierto; pero, al mismo tiempo, hacerlo en un contexto de incertidumbre contable relevante por la falta de aprobación de los estados financieros, puede implicar desinvertir sin que el mercado haya tenido aún la posibilidad de valorar la sociedad”.

Leonidas Vial posee entorno al 9% de Blanco y Negro.

Junto con ello, explicaron que existe una contingencia regulatoria por una denuncia pendiente ante la CMF “relacionada a DG Medios y reconocimiento de ingresos”.

Adicionalmente, indicaron que existe una denuncia formal presentada ante la CMF por directores de la sociedad que “cuestiona la regularidad de actuaciones relacionadas con la suscripción de contratos entre la sociedad y la empresa DG Medios”.

“En suma, esta contingencia refuerza el punto anterior: el accionista que decide hoy aceptar o no la oferta lo hace en un escenario en que existen cuestionamientos formales pendientes que inciden precisamente en la confiabilidad de la información financiera y, por ende, en la formación del precio de la acción”, sostienen ambas opiniones.

Por ello, plantearon que si bien la oferta implica un precio cierto de $150 por acción y la posibilidad de entregar liquidez inmediata dentro de un procedimiento reglado, en el caso particular de la OPA, la evaluación no puede realizarse solo sobre la base del precio únicamente, “por cuanto concurren contingencias que afectan la calidad y estabilidad de la información sobre la cual el mercado valora la sociedad”.

“En mérito de lo expuesto, considero que no es conveniente aceptar la oferta,”, concluyeron los directores en sus respectivas opiniones.

Por su parte, Ángel Maulen - quien posee un 3,3% de la sociedad- sostuvo que la concreción de la OPA “llevará a la concentración y control del poder en el grupo oferente, grupo que en el pasado no ha logrado los mejores resultados deportivos deseables”.

“Por otro lado, el valor ofertado es un poco mayor que el transado en bolsa por lo que estimo es más conveniente económicamente para los accionistas”, expuso.

Para el director Carlos Cortés, el valor ofrecido por Mosa “corresponde a un valor menor, estimado que está por debajo del valor real de la acción de la sociedad”.

Además, indicó que “una administración profesional, debiese generar, a través de una correcta gestión, utilidades sustantivas a la compañía, lo que debiese reflejarse en el valor de la acción”, y que no tener estados financieros aprobados por la junta de accionistas genera “opacidad -en cuanto a los estados financieros- en esta oferta pública de acciones”.

“Ante esta situación, no están dadas las condiciones mínimas para ser realizar la OPA referida, debiendo la CMF suspender la operación , mientras ésta no se realice con toda la información financiera, cumpliendo estándares de transparencia mínima”, subrayó.

Los directores del club

Blanco y Negro cuenta con un directorio compuesto por nueve miembros, dos de los cuales representan al Club Social y Deportivo Colo Colo que posee la totalidad de las acciones serie A.

Edison Marchant, director que representa justamente a la serie A, planteó que Mosa, alcanzando el 66,061% de la sociedad, podría lograr elegir a la mayoría de la mesa, circunstancias que “son particularmente relevantes para aquellos accionistas que asignan un valor especial a una estructura de propiedad más distribuida entre diversos accionistas, por sobre la ventaja económica inmediata que pudiera implicar la venta de sus acciones”.

“Este Director considera que, en el caso de ciertos accionistas —principalmente aquellos que se incorporaron desde el inicio y cuya participación es muy minoritaria— su motivación para permanecer en la sociedad no necesariamente responde a criterios estrictamente financieros. Más bien, podría estar vinculada al interés de participar en la concesión de la administración del Club más grande, importante y ganador del país", comentó.

Sin embargo, también dijo que, para aquellos accionistas “cuya prioridad sea desinvertir total o parcialmente, o materializar liquidez en el corto plazo, la oferta puede presentarse como una alternativa potencialmente atractiva”.

Para Marchant, “en el evento de que la oferta se materialice y el oferente consolide una posición de control más concentrada, podría producirse una disminución en la liquidez de las acciones”, pero a la vez explicó que la conveniencia de aceptar o no la oferta “dependerá, en consecuencia, de la situación particular de cada accionista”.

Eduardo Ugarte, también director por la serie A, señaló que, para aquellos actuales accionistas de serie B “que le otorgan más valor a una estructura de capital diversificado de la sociedad, es decir, repartido en varios accionistas, por sobre la oportunidad económica que pueda representar esta oferta, deben analizar y sopesar los efectos que tendrá la eventual toma de control en el futuro de la sociedad”.

En tanto respecto de las condiciones económicas de la OPA, “para aquellos accionistas que estén buscando salir de la sociedad, la oferta puede resultar una oportunidad conveniente”, aunque reparó en que de concretarse, “la liquidez de las acciones que conserve cada accionista puede verse disminuida y eventualmente afectar su precio”.

“En conclusión, a juicio de este director la conveniencia de aceptar la oferta es algo que deberá ponderar cada accionista”, sostuvo.

La opinión de los Mosa

El ofertante Anibal Mosa, presidente de Blanco y Negro, planteó en su opinión que el precio ofrecido “considera un premio relevante en relación con el precio histórico de mercado de las acciones serie B”, hecho que otorga a “los accionistas una alternativa cierta de liquidez inmediata, lo que resulta particularmente relevante atendida la baja liquidez histórica de dichas acciones”.

Aníbal Mosa, en la junta de accionistas de Blanco y Negro. (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Además, planteó que, en caso de que la oferta alcance una aceptación significativa, “cabe tener presente que la liquidez futura de las acciones que no sean vendidas podría verse reducida, lo que podría incidir en su valor de mercado futuro”.

Por ello, planteó que “los términos de la OPA podrían resultar convenientes para los accionistas de la sociedad”.

Para su sobrino Aziz Mosa, también director de la entidad, la oferta “puede resultar conveniente para los accionistas de Blanco y Negro” al considerar el premio de 61%.

Junto con ello, explicó que “las acciones de Blanco y Negro presentan históricamente una baja liquidez bursátil”, por lo que la oferta es una alternativa para que los accionistas logren una liquidez inmediata.

Junto con ello, comentó que “la oferta permite a los accionistas reducir su exposición a los riesgos asociados a la volatilidad operativa y de mercado de la Sociedad”.

Por su parte, Eduardo Loyola, director electo con los votos de Aníbal Mosa, sostuvo que la oferta es conveniente para los accionistas de Blanco y Negro, porque el premio de 61% “constituye un incentivo significativo para aquellos accionistas que deseen liquidar su participación en la sociedad”.