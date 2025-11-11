OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Fitch mantiene calificación de riesgo de Codelco y prevé recuperación moderada en producción de cobre

    “Las calificaciones de Codelco reflejan su posición de liderazgo en el mercado internacional del cobre, su importancia estratégica y su vínculo fuerte con el gobierno de Chile, propietario de 100% de la compañía”, dijo la agencia.

    Por 
    Patricia San Juan
    Fitch mantiene calificación de riesgo de Codelco. Ivan Alvarado

    La agencia clasificadora de riesgo Fitch Ratings mantuvo la nota crediticia de la deuda de Codelco. En específico ratificó las calificaciones nacionales de largo plazo de Codelco en ‘AA+(cl)’ y conservó las calificaciones internacionales de riesgo emisor en monedas extranjera y local en BBB+, la de sus notas sénior no garantizadas a largo plazo en BBB+, y el perfil crediticio individual (PCI) en bb. La perspectiva de las calificaciones es estable.

    Fitch dijo que un informe que “las calificaciones de Codelco reflejan su posición de liderazgo en el mercado internacional del cobre, su importancia estratégica y su vínculo fuerte con el gobierno de Chile, propietario de 100% de la compañía”.

    En este sentido precisó que en línea con la “Metodología de Calificación de Entidades Relacionadas con el Gobierno” (metodología ERG) de Fitch, Codelco está calificada un escalón por debajo del soberano de Chile en A- Perspectiva Estable.

    Dylan Martinez

    Perfil crediticio individual

    La calificadora dijo que el perfil crediticio individual (PCI) de bb refleja la posición de mercado sólida de la compañía, escala operativa amplia, reservas considerables y un perfil financiero débil. Al respecto, explicó que la incapacidad de Codelco para mejorar el flujo de fondos libre o los indicadores de apalancamiento en los próximos trimestres podría conducir a una baja de su PCI.

    Añadió que el PCI de Codelco se ha debilitado debido a una fuerte caída en la producción durante los últimos tres años, de 18%, agravada por el reciente evento en la mina El Teniente.

    Para restablecer los niveles de producción, se estima que Codelco seguirá aumentando su deuda, con una flexibilidad limitada para gestionar el apalancamiento, dada la alta necesidad de efectivo por requerimientos de inversión (US$4.000 millones – US$5.000 millones por año) para recuperar los volúmenes históricos de producción y los compromisos financieros con el Estado de Chile, dijo el informe.

    Agregó que a pesar de la recuperación gradual de la producción prevista desde 2026 en adelante y de los fundamentos sólidos del precio del cobre, Fitch espera una razón de apalancamiento neto de 4,9x en 2025 y 2026, con un nivel máximo de 5,6x en 2027, según los supuestos de precios del cobre de Fitch.

    Resultados financieros

    Fitch indicó que no espera salidas de efectivo de Codelco hacia el litio u otros proyectos especiales fuera del plan de capex actual.

    La agencia proyecta que Codelco generará un Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de entre US$5.000 millones a US$5.500 millones anuales entre 2025 y 2027, impulsado por una recuperación moderada de la producción de cobre a medida que evolucionan los principales proyectos de inversión y por fundamentos favorables del mercado del cobre.

    Los supuestos clave empleados por Fitch en su caso base para Codelco son: precios de ciclo medio de Fitch para el cobre de US$9.500 por tonelada en 2025, US$9.000 por tonelada en 2026 y US$8.500 por tonelada en 2027; volumen de ventas propias de cobre de 1,3 millones de toneladas (mt) en 2025, 1,4 mt en 2026 y 1,5 mt en 2027; capex de alrededor de US$4.000 millones a US$5.000 millones durante todo el período de inversión; 10% sobre las exportaciones en flujos al gobierno, según la Ley Reservada del Cobre; y que la empresa mantendría 30% de la ganancia neta en el balance.

    Más sobre:FitchCodelcoCobreCalificación de riesgo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Lautaro Carmona respalda los nuevos cuestionamientos de Jara al gobierno: “Fue impecable, muy sólida, muy completa”

    Falabella consolida 2 años seguidos mejorando sus ganancias y suma US$745 millones a septiembre

    Municipalidad de Copiapó rechaza acusaciones de “corrupción” de senadora Provoste y analiza acciones legales en su contra

    Super de Pensiones publica norma en consulta que aborda situación financiera de largo plazo del Fondo Autónomo Previsional

    Parisi en cierre de campaña en La Araucanía: “Con los terroristas se tiene que ganar con la razón y la fuerza”

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    3.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    4.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    5.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Servicios

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    Cuándo tiempo se facilita a los trabajadores para ir a votar durante este domingo

    Cuándo tiempo se facilita a los trabajadores para ir a votar durante este domingo

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”
    Chile

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Lautaro Carmona respalda los nuevos cuestionamientos de Jara al gobierno: “Fue impecable, muy sólida, muy completa”

    Municipalidad de Copiapó rechaza acusaciones de “corrupción” de senadora Provoste y analiza acciones legales en su contra

    Falabella consolida 2 años seguidos mejorando sus ganancias y suma US$745 millones a septiembre
    Negocios

    Falabella consolida 2 años seguidos mejorando sus ganancias y suma US$745 millones a septiembre

    Fitch mantiene calificación de riesgo de Codelco y prevé recuperación moderada en producción de cobre

    Super de Pensiones publica norma en consulta que aborda situación financiera de largo plazo del Fondo Autónomo Previsional

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo
    Tendencias

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    ¿Pedro Postal o Palomito? CorreosChile pide ayuda para bautizar a su nueva mascota

    Con partidos en simultáneo: la ANFP entrega la programación de las últimas fechas de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Con partidos en simultáneo: la ANFP entrega la programación de las últimas fechas de la Liga de Primera

    Problemas para un campeón del mundo: acusan a Andrés Iniesta de estafar a empresarios peruanos

    Mundial Sub 17: definidos los cruces de los dieciseisavos de final tras la fase de grupos

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto
    Finde

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    El “Otro Universo” de Palma en su nuevo single
    Cultura y entretención

    El “Otro Universo” de Palma en su nuevo single

    Montaje inmersivo y ceremonial honra a las mujeres originarias en el GAM

    Ver para creer: escucha el rockero debut de La Grima

    Consulta popular y referendo en Ecuador: presidente Noboa somete a evaluación su gestión y mide su fuerza política
    Mundo

    Consulta popular y referendo en Ecuador: presidente Noboa somete a evaluación su gestión y mide su fuerza política

    Maduro eleva alerta militar en Venezuela ante inminente arribo de poderoso portaaviones de EE.UU.

    Por qué la BBC se enfrenta a su crisis más grave en décadas: edición de discurso de Trump se suma a otros escándalos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte