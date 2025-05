Fitch mejoró la calificación crediticia de Argentina

Buenas noticias para Argentina y en particular para la gestión económica del gobierno de Javier Milei. Es que Fitch mejoró la nota de deuda en moneda extranjera a largo plazo del vecino país, la cual pasó a CCC+, desde CCC.

Adicionalmente, subió la calificación de incumplimiento del emisor en moneda local a largo plazo de CCC a CCC+.

La agencia dijo que esta mejora “refleja el lanzamiento de un nuevo programa con el FMI y una liberalización importante del mercado cambiario (FX), que han fortalecido la liquidez externa y la viabilidad del programa de estabilización económica del presidente Javier Milei”

“ La recuperación económica y la desinflación ya han superado nuestras expectativas previas y deberían recibir un mayor impulso gracias a estos cambios de política”, dijo la agencia en su nota sobre el vecino país.

Según la agencia, estos avances han mejorado la capacidad de Argentina para cumplir con los pagos de deuda en el corto plazo, aunque advirtió que “persisten desafíos e incertidumbres a mediano plazo, lo cual se refleja en nuestra calificación ‘CCC+’.”

En el documento, Ficth abordó de manera particular la decisión de Argentina de eliminar el denominado “cepo cambiario”. Dijo que esta “liberalización” está respaldada por un nuevo Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) con el FMI que proporciona un financiamiento de US$ 20.000 millones en cuatro años, de los cuales US$ 12.000 millones se entregaron de forma anticipada en abril y otros 3.000 millones están sujetos a revisiones en junio y noviembre.

La agencia agregó que las reservas internacionales brutas, que habían caído significativamente a US$ 24.000 millones por la demanda anticipada de divisas ante la devaluación, ahora ascienden a aproximadamente US$ 38.000 millones tras la llegada de los fondos del FMI.

“Las reservas netas (excluyendo el swap con China, los encajes bancarios y otras obligaciones de corto plazo) pasaron de -US$ 7.000 millones a +US$5.000 millones. Fondos comprometidos por otros organismos multilaterales también deberían apoyar la posición de reservas”, afirmó la agencia.

Inflación argentina 2025

Ficth dijo que la liberación del mercado cambiario no parece haber generado un retroceso inflacionario, ya que no implicó una gran depreciación, y su traspaso fue limitado al tratarse de un régimen más sostenible que ha ayudado a calmar el comportamiento de los formadores de precios.

“Esperamos que la inflación baje del 2% mensual hacia el cuarto trimestre de 2025 y llegue al 28% interanual en diciembre (desde un peak del 289% en abril de 2024), aunque podría enfrentar cierta resistencia por la recuperación de la demanda interna y la posible volatilidad cambiaria en torno a las elecciones”, dijo Ficth.