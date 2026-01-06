SUSCRÍBETE POR $1100
    Fitch Ratings alerta por rol de Estados Unidos en la región tras captura de Nicolás Maduro

    La agencia de Estados Unidos estimó que el escenario económico en Venezuela luego de la caputra de Nicolás Maduro todavía es incierto.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Fitch Ratings descartó anticipar un futuro de la economía de Venezuela tras la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, pero sí apuntó a los efectos geopolíticos de la medida, principalmente el rol de Estados Unidos en América Latina.

    “No prevemos que la destitución de Maduro conduzca a ninguna medida inmediata de calificación soberana, en parte debido a los limitados vínculos comerciales y financieros de Venezuela con el resto de la región”, dijo la agencia de Estados Unidos en una nota.

    Dylan Martinez

    Fitch apeló a la situación inestable en Venezuela por la claridad del futuro del país a manos de la presidenta interina Delcy Rodríguez y por las aspiraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de controlar el petróleo venezolano. Esto último sobre cómo lo va a lograr y la oposición o no a esto por parte de Rodríguez, quien dijo que estaban dispuestos a colaborar con la superpotencia.

    Así, la agencia apuntó a que la escalada bélica en Venezuela puede afectar su economía y la seguridad de sus vecinos. Además, ni Venezuela ni sus vecinos más pequeños, Guyana y Trinidad y Tobago, cuentan con calificaciones públicas asignadas por Fitch.

    A más largo plazo en lo económico, Fitch solo proyectó que “la restauración del suministro de petróleo venezolano podría afectar los precios, lo cual sería relevante para las economías de la región dependientes del petróleo, pero esto dependería en gran medida de otros factores globales de oferta y demanda”.

    “La reintegración de Venezuela al sistema comercial regional podría impulsar la economía no petrolera de Colombia, dado el amplio comercio entre ambos países en el pasado”, añadió.

    Influencia en la región

    Ante este contexto, Fitch analizó los efectos geopolíticos de la captura de Maduro, marcando un hito en cómo la agenda de Trump, pese a la política arancelaria, no había “tenido consecuencias negativas graves para los países de América Latina y el Caribe hasta la fecha”.

    “Los acontecimientos en Venezuela podrían tener un poderoso efecto demostrativo en la orientación de estos países hacia las prioridades estadounidenses bajo el gobierno de Trump, su percepción de la credibilidad de las amenazas estadounidenses y su disposición a responder a las exigencias políticas estadounidenses”, estimó.

    En casos particulares, Fitch apuntó a situaciones de más presión para Colombia, México y Nicaragua.

    Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney

    Para el caso del país cafetero, matizó que las presiones contra Colombia, nación a la que Trump atacó por su supuesto “fracaso demostrable” en el narcotráfico, podrían desaparecer si sale electo en las próximas elecciones presidenciales alguien con mayor disposición a “cooperar con Estados Unidos”.

    En el caso mexicano, Fitch apunta a que el rol de Estados Unidos podría influir en la próxima negociación del tratado entre México, Canadá y Estados Unidos. Además, “podría dificultar la negociación en cuestiones de seguridad y otros asuntos no comerciales”, añadió.

    “Nicaragua podría experimentar un aumento de la presión política estadounidense dada la tensa relación entre ambos países y las críticas del presidente Daniel Ortega al aumento de la presencia militar estadounidense”, añadió.

