FNE inicia una investigación sobre la adquisición de Sky Airline por parte de la matriz de las aerolíneas Avianca y Gol

Hace dos meses se oficializó la intención de que el grupo Abra sea el nuevo controlador de Sky Airline, hasta el momento ligada a la familia Paulmann Mast, y ahora entró la operación a manos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

La FNE dio a conocer que instruyó una investigación por la “adquisición de control en Sky Airline S.A. por parte de Abra Group Limited”.

Según explicó la FNE, el 15 de diciembre se les notificó la operación de concentración, donde el grupo Abra, matriz de las aerolíneas Gol, Avianca y Wamos Air, de Sky.

Sin embargo, el 29 de diciembre, la FNE “declaró incompleta la notificación, identificando sus errores y sus omisiones, y la presentación de fecha 13 de enero de 2026, ingreso correlativo N°68.261-2025, mediante la cual las partes acompañaron nuevos antecedentes con el objeto de subsanar los errores y omisiones de la notificación".

Ante este contexto, subsanada la información, la FNE estimó que la operación “daría cuenta de una operación de concentración de aquellas contempladas en el artículo 47 letra b) del DL 211″. Lo que justifica la investigación de la operación, que puede ser rechazada o aprobada, con o sin condiciones.

Con la operación, Sky Airline pasará a formar parte del grupo Abra y los Paulmann serán socios minoritarios del holding.

Este acuerdo se enmarca en una emisión de un bono de Sky Airline por US$ 70 millones, en septiembre de 2021, el cual fue adquirido por Abra Group a través de la sociedad Andes Limited. Este tenía una cláusula que le permitía a Abra convertir la deuda en acciones de Sky, quedándose con el 41% del capital de la chilena.