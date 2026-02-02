SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    FNE inicia una investigación sobre la adquisición de Sky Airline por parte de la matriz de las aerolíneas Avianca y Gol

    A finales de enero pasado, la FNE instruyó una investigación por la adquisición de control en Sky Airline por parte del grupo Abra.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Stefan Kruijer

    Hace dos meses se oficializó la intención de que el grupo Abra sea el nuevo controlador de Sky Airline, hasta el momento ligada a la familia Paulmann Mast, y ahora entró la operación a manos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

    La FNE dio a conocer que instruyó una investigación por la “adquisición de control en Sky Airline S.A. por parte de Abra Group Limited”.

    Según explicó la FNE, el 15 de diciembre se les notificó la operación de concentración, donde el grupo Abra, matriz de las aerolíneas Gol, Avianca y Wamos Air, de Sky.

    Sin embargo, el 29 de diciembre, la FNE “declaró incompleta la notificación, identificando sus errores y sus omisiones, y la presentación de fecha 13 de enero de 2026, ingreso correlativo N°68.261-2025, mediante la cual las partes acompañaron nuevos antecedentes con el objeto de subsanar los errores y omisiones de la notificación".

    Ante este contexto, subsanada la información, la FNE estimó que la operación “daría cuenta de una operación de concentración de aquellas contempladas en el artículo 47 letra b) del DL 211″. Lo que justifica la investigación de la operación, que puede ser rechazada o aprobada, con o sin condiciones.

    Con la operación, Sky Airline pasará a formar parte del grupo Abra y los Paulmann serán socios minoritarios del holding.

    Este acuerdo se enmarca en una emisión de un bono de Sky Airline por US$ 70 millones, en septiembre de 2021, el cual fue adquirido por Abra Group a través de la sociedad Andes Limited. Este tenía una cláusula que le permitía a Abra convertir la deuda en acciones de Sky, quedándose con el 41% del capital de la chilena.

    Más sobre:NegociosAerolíneasSky AirlineAviancaGolWamosFNE

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oposición cuestiona candidatura de Bachelet a la ONU: “No tiene muchas cosas que presentar que sean positivas en su hoja de vida”

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Senapred reporta el total de afectaciones que dejó temporal en la RM: inundaciones, anegamientos y remoción de masa

    Ministra de la Mujer tendrá su primera reunión bilateral con su sucesora este viernes

    Exgerente general de factoring de Alcaíno y Fischer por fraude: “Me vi en la obligación de responder este ataque perverso”

    Sebastián Edwards: “Chile y la Argentina, funcionando a toda máquina, harían que esta parte del Cono Sur sea imparable”

    Lo más leído

    1.
    Trabajadores venezolanos representan solo el 2% de la dotación de las 100 mayores empresas de Chile

    Trabajadores venezolanos representan solo el 2% de la dotación de las 100 mayores empresas de Chile

    2.
    Exgerente general de factoring de Alcaíno y Fischer por fraude: “Me vi en la obligación de responder este ataque perverso”

    Exgerente general de factoring de Alcaíno y Fischer por fraude: “Me vi en la obligación de responder este ataque perverso”

    3.
    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas

    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas

    4.
    Sebastián Edwards: “Chile y la Argentina, funcionando a toda máquina, harían que esta parte del Cono Sur sea imparable”

    Sebastián Edwards: “Chile y la Argentina, funcionando a toda máquina, harían que esta parte del Cono Sur sea imparable”

    5.
    Fin de una era para grupo Luksic: El adiós de Óscar Hasbún de la gerencia general de CSAV

    Fin de una era para grupo Luksic: El adiós de Óscar Hasbún de la gerencia general de CSAV

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Servicios

    Confirman fechas de pago del Aporte Familiar Permanente: cómo consultar si corresponde recibir el ex Bono Marzo

    Confirman fechas de pago del Aporte Familiar Permanente: cómo consultar si corresponde recibir el ex Bono Marzo

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    Rating del domingo 1 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 1 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Senapred reporta el total de afectaciones que dejó temporal en la RM: inundaciones, anegamientos y remoción de masa
    Chile

    Senapred reporta el total de afectaciones que dejó temporal en la RM: inundaciones, anegamientos y remoción de masa

    Ministra de la Mujer tendrá su primera reunión bilateral con su sucesora este viernes

    Confirman fechas de pago del Aporte Familiar Permanente: cómo consultar si corresponde recibir el ex Bono Marzo

    Exgerente general de factoring de Alcaíno y Fischer por fraude: “Me vi en la obligación de responder este ataque perverso”
    Negocios

    Exgerente general de factoring de Alcaíno y Fischer por fraude: “Me vi en la obligación de responder este ataque perverso”

    Sebastián Edwards: “Chile y la Argentina, funcionando a toda máquina, harían que esta parte del Cono Sur sea imparable”

    Fin de una era para grupo Luksic: El adiós de Óscar Hasbún de la gerencia general de CSAV

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes
    Tendencias

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Por qué EEUU necesita reforzar sus defensas aéreas en Medio Oriente antes de un potencial ataque a Irán, según reportes

    Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica

    “No fue posible reunir los recursos”: selección chilena de Balonmano Playa se baja de torneo y critica a la Federación
    El Deportivo

    “No fue posible reunir los recursos”: selección chilena de Balonmano Playa se baja de torneo y critica a la Federación

    “En Colo Colo dejé la vara alta como capitán”: el dardo de Esteban Pavez tras su salida de Macul rumbo a Alianza Lima

    El meteórico ascenso de Carlos Alcaraz con el que proyecta superar al Big Three tras conquistar los cuatro Grand Slams

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Gabriel Díaz, presidente de la Academia de Cine: “El ministro Francisco Undurraga llega en un excelente momento para el cine chileno”
    Cultura y entretención

    Gabriel Díaz, presidente de la Academia de Cine: “El ministro Francisco Undurraga llega en un excelente momento para el cine chileno”

    Documental Alturas de Macchu Picchu de Los Jaivas se exhibirá al aire libre en Peñalolén

    Llega montaje de flamenco que homenajea a Pablo Picasso

    Los detalles y temas clave del viaje de Petro a EE.UU. para reunirse con Trump en la Casa Blanca
    Mundo

    Los detalles y temas clave del viaje de Petro a EE.UU. para reunirse con Trump en la Casa Blanca

    Trump amenaza con demandar al presentador de la gala de los Grammy por vincularlo a Epstein

    Irán afirma que “examina” los detalles de “varios procesos diplomáticos” para reiniciar conversaciones con EE.UU.

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”