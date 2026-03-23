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    Francisca Ponce por la última fase de la reestructuración de las Cascadas: “Es altamente conveniente y atractiva”

    La semana pasada se realizó el roadshow de los máximos representantes de las compañías aguas arriba de SQM con los accionistas minoritarios.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    19 Marzo 2024 El empresario Julio Ponce Lerou junto a su hija Francisca Ponce Pinochet en seminario Latam Focus 2024 organizado por BTG Pactual. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Para este viernes están citadas las juntas extraordinarias de accionistas de Norte Grande, Oro Blanco y Potasios, instancia donde se votará la segunda fase de la reestructuración de las sociedades Cascadas a través de las cuales Julio Ponce participa en SQM.

    Para llevar adelante la operación, la semana pasada terminó el road show con los accionistas minoritarios, el que contempló una decena de reuniones con AFP, fondos de inversión y corredoras de bolsa. Las reuniones fueron encabezadas por la vicepresidenta, Francisca Ponce, y el presidente, Rafael Guilisasti. Asistieron además la gerenta general de las cascadas, Catalina Silva, y el director de finanzas corporativas de BTG Pactual, José Ignacio Zamorano, quien es el asesor principal en la reestructuración.

    La operación implicó en una primera etapa la fusión por absorción de Pampa Calichera en Oro Blanco; la fusión inversa de Nitratos en su filial Potasios; y la venta de la participación que Potasios mantenía en Pampa Calichera a Norte Grande.

    En una segunda fase Global Mining, filial de Calichera, será absorbida por Oro Blanco; y se producirá la fusión por absorción inversa de Norte Grande en Oro Blanco.

    Tal como en la primera etapa, de cara a la votación de los accionistas de este viernes, los directores de Norte Grande y Oro Blanco se pronunciaron respecto de la conveniencia de la operación propuesta.

    En ese contexto, Rafael Guilisasti señaló que “la presente operación resulta conveniente para el interés social de Oro Blanco”, pues “la simplificación de la estructura corporativa permitiría reducir costos asociados a administración, honorarios y asesorías. Asimismo, facilitaría una toma de decisiones más ágil y flexible, y favorecería la estandarización, integración y mejora de los procesos internos”.

    Además, sostuvo que “la fusión otorgaría mayor flexibilidad en la gestión de políticas de dividendos y de endeudamiento, permitiendo una administración más eficiente de la estructura financiera”; a la vez que aumentaría “la liquidez de la acción de Oro Blanco, lo que podría atraer mayor participación de fondos de inversión y otros inversionistas institucionales”.

    La vicepresidenta e hija de Julio Ponce, Francisca Ponce, planteó que la reestructuración “es altamente conveniente y atractiva para los intereses sociales y para los accionistas de la sociedad”.

    Al respecto, argumentó se “simplificaría la estructura societaria con un solo vehículo titular del 25,78% de las acciones del activo subyacente: Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (“SQM”). Esto permitiría reducir costos asociados a la administración, honorarios, asesorías, entre otros".

    A la vez, indicó, la operación “aportaría mayor flexibilidad y rapidez en la toma de decisiones; y facilitaría la estandarización, integración y optimización de los procesos internos”, y se produciría un aumento de liquidez de la acción, lo que “facilitaría la entrada de inversionistas institucionales y fondos de inversión y elevaría su ponderación en los índices bursátiles”.

    Alejandro Ponce, hermano de Francisca y también director de las cascadas, apuntó que “la fusión contribuiría a una mayor transparencia y a una mejor percepción de la entidad absorbente en el mercado”, y que “la fusión eventualmente aumentaría la liquidez de la acción de la sociedad”. Daniela Ponce, hermana de Alejandro y Francisca, también consideró conveniente la fusión y explicó que “mejoraría la percepción crediticia de la sociedad y facilitaría el acceso al mercado de capitales en mejores condiciones”.

    En tanto, los otros directores elegidos con los votos del controlador Patricio Phillips, Fanor Velasco y Andrés Nieme, consideraron que la fusión es conveniente para los accionistas.

    En Norte Grande los directores Guilisasti, Nieme, Phillips y los hermanos Alejandro, Daniela y Francisca Ponce calificaron la transacción como conveniente, tal como lo hizo el director independiente, Eduardo Guerrero.

    Al respecto, Guerrero apuntó que a fusión “es conveniente para el interés de la sociedad, principalmente porque simplificará la estructura corporativa, eliminará duplicidades operativas, mejorará la eficiencia de procesos, reducirá costos administrativos, agilizará la toma de decisiones, fortalecerá la transparencia hacia el mercado y permitirá disminuir el descuento holding”.

    “Potencialmente, aumentaría la liquidez de la acción de la entidad resultante, lo que podría facilitar una mayor participación de inversionistas institucionales”, complementó.

    Más sobre:MercadoCascadasNorte GrandeOro BlancoPotasiosJulio PonceFrancisca PonceSQM

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