Fraude de tarjetas de crédito es poco común en Chile y afecta poco más a hombres

Los delitos económicos realizados vía internet son poco comunes en Chile, concluyó el estudio de Activa Research en sociedad con WIN (Worldwide Independent Network of Market Research) por la conmemoración del Día Mundial de Internet.

Un 31% de la población global, y un 45% de las personas, han recibido correos electrónicos fraudulentos, solicitando información personal. En el mundo, este fenómeno es más usual entre los hombres; mientras que en Chile, entre las mujeres, según el sondeo.

En detalle, el fraude de tarjetas de crédito es poco común, tanto en Chile, como en el mundo, llegando a un 15% y 10% respectivamente. En Chile, se observa que este problema es levemente superior en los hombres (17%) que en mujeres (14%).

Mientras que, un 31% de la población global y un 45% de la población nacional han recibido correos electrónicos fraudulentos que solicitan información personal (phishing). “En el mundo, este fenómeno es más común entre hombres, mientras que en Chile son las mujeres quienes más frecuentemente se enfrentan a esta situación”, destaca el texto.

Sin embargo, el mayor problema que tienen las personas es el envío de spam por parte de empresas con las que no han tenido contacto previo. Un 41% de las personas, a nivel mundial, han recibido correos spam; en Chile, 61%. En Chile, este problema es más habitual entre mujeres (63%).

Mientras que solamente el 14% de las personas que viven en Chile y al 11% de la población mundial, han sido víctimas de hackeo, siendo una situación más frecuente entre los hombres.

Otra de las malas experiencias a las que se enfrentan los usuarios de internet son las filtraciones de datos personales. Solo un 12% de la población mundial, y un 15% de los chilenos, han sido víctimas de esto y afecta más a hombres.

Por otro lado, el sondeo concluye que un poco menos de la mitad de la población, en el mundo, nunca ha experimentado algún tipo de problema con la tecnología.

“Existe una gran diferencia en la cantidad de gente que no ha sido víctima de ninguna de las situaciones anteriormente descritas, tanto en Chile como en el mundo. A nivel global, un 40% no ha tenido estos problemas y un 20% en Chile. Comparando hombres y mujeres, en el mundo son más las mujeres que nunca se han enfrentado a estos problemas, mientras que en Chile, no hay diferencias significativas según sexo”, detalla el estudio.

La encuesta fue realizada a 33.236 personas de 39 países. En el caso de Chile, se llevaron a cabo 1.216 encuestas y la muestra fue ponderada de acuerdo con el peso real de cada segmento sociodemográfico de acuerdo a la población registrada en el censo.