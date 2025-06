El precio del petróleo sufre otra dura caída y barril pierde todo lo que subió en la denominada “Guerra de los 12 días”

Los precios de la energía se desplomaron luego del anuncio de Israel de que aceptó la propuesta del presidente Donald Trump de un alto al fuego con Irán, alimentando expectativas de un fin definitivo a las hostilidades tras 12 días de enfrentamientos.

En el mercado del petróleo, el precio del barril vuelve a situarse por debajo de los US$ 70. Los futuros del crudo Brent que se cotiza en Londres registra una baja de 2,20% a US$ 69, mientras que el WTI registra un retroceso de 1,81% a US$ 66.

En el momento de mayor incertidumbre, el precio llegó a superar la barrera de los US$ 80.

De este modo, el precio del denominado oro negro se ubica en los niveles previos al inicio del conflicto entre Irán e Israel y que Trump bautizó como la guerra de los 12 días.

CincoDías informa que el descenso en el precio del gas es aún más rotundo y el contrato que se negocia en Países Bajos (TTF) se desploma 10%, hasta los 36 euros por megawatt hora.

“Los participantes del mercado han acogido con satisfacción un posible fin del conflicto”, escribió Lee Hardman de MUFG.

El sábado pasado Estados Unidos intervino en el conflicto, atacando instalaciones nucleares de Irán. Los mercados se agitaron, esperando una respuesta de Irán, la cual llegó con un ataque de Teherán contra bases militares estadounidenses en Qatar.

La represalia no causó víctimas fatales, no afectó la producción petrolera catarí ni tampoco hubo algún tipo de bloqueo en el Estrecho de Ormuz, por donde transita más del 20% del crudo que se comercializa en el mundo.

“Teherán se mostró tranquilo. Su ‘represalia’ golpeó una base estadounidense en Qatar, con la suficiente fuerza como para generar titulares, pero con la suficiente discreción como para no sacudir los cimientos del mercado petrolero”, dijo Stephen Innes de SPI Asset Management

“Y una vez que eso quedó claro, la prima de guerra del crudo se desplomó”, agregó el experto citado por la AFP.