    Futuro dueño de Sky Airline y matriz de Gol y Avianca trabaja en una posible apertura en bolsa en Wall Street

    El grupo Abra anunció que presentó de manera confidencial un borrador de declaración de registro para una OPA. Además, la firma con sede en Reino Unido ajustó su directorio.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Luisa Gonzalez

    Abra Group Limited anunció que presentó de manera confidencial un borrador de declaración de registro en el Formulario F-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en noviembre pasado, para una posible oferta pública inicial de sus acciones ordinarias en los EE. UU.

    “Tanto la oferta en sí como su calendario están sujetos a las condiciones del mercado, otros factores y a la finalización del proceso de revisión por parte de la SEC”, explicó en un comunicado la matriz de la colombiana Avianca, la brasileña Gol y la empresa de arriendo de aviones Wamos Air.

    Sin embargo, la firma con sede en Reino Unido alertó en su anuncio que lo notificado no se debería considerar como una publicidad a una posible apertura en bolsa. “No constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, y no debe considerarse como tal en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la habilitación conforme a las leyes de valores aplicables”.

    “Cualquier oferta, solicitud o venta de valores se realizará de conformidad con los requisitos de registro establecidos en la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, con sus enmiendas, y otras leyes de valores aplicables. Este anuncio se emite de acuerdo con la Regla 135 de la Ley de Valores”, añadió.

    Aerolínea Gol

    Cambio en el directorio

    En el contexto del documento sobre una posible apertura en bolsa en Wall Street, Abra informó que, en el mes anterior y “para avanzar en la siguiente fase de los planes estratégicos”, sus accionistas aprobaron cambios en la composición de su junta directiva.

    “La junta directiva actualizada ha sido estructurada y seleccionada para lograr una mayoría de directores que cumplan con los criterios de independencia de las bolsas de valores de EE. UU., reflejando el compromiso de Abra con una gobernanza sólida, transparencia y accountability”, explicó.

    Ante este contexto, Adrian Neuhauser, el chileno y CEO de Abra, comentó que “Abra está entrando en un capítulo nuevo y emocionante”.

    En detalle, seguirán en el directorio: Constantino de Oliveira Junior (presidente), Roberto Kriete, Richard Schifter, el exdueño presidente de Nublense SADP Patricio Kiblisky y Jackson Schneider.

    Mientras que se sumarán a la instancia ejecutiva: Robert Fornaro, Timothy Coleman, Stephen Kavanagh y Howard Millar.

    Más sobre:AerolíneasAbraGolSkyAvianca

