Ganancias de las AFP suben 16% a septiembre impulsadas por mayores ingresos y rentabilidad del encaje

Las AFP lograron un aumento de sus ganancias en el resultado acumulado al tercer trimestre del año, tras registrar utilidades por $549.925 millones (unos US$571 millones) a septiembre, esto es un incremento de 16% en comparación a igual periodo de 2024, cuando tuvieron utilidades por $472.867 millones (US$491 millones).

Además de los mayores ingresos por comisiones que anotaron a septiembre de 2025, este aumento en el resultado se explicó, principalmente, por el mejor desempeño que registraron los fondos de pensiones en ese lapso. Ello es la rentabilidad del encaje que deben mantener dichas compañías, dado que al tercer trimestre de 2025 la rentabilidad de los multifondos fue mejor que en enero-septiembre de 2024.

Ingresos y encaje

En el detalle, se aprecia que en los primeros nueve meses de 2025 los ingresos de las siete AFP del sistema previsional subieron 6,9% interanual, hasta totalizar $901.188 millones (US$936 millones).

En su análisis razonado Cuprum detalló que en su caso “este aumento se debe principalmente al crecimiento nominal de salarios de los cotizantes, relacionado a la inflación positiva exhibida durante el período”.

En tanto, la rentabilidad del encaje en enero-septiembre implicó ganancias por $256.345 millones (US$266 millones), esto es superior que la rentabilidad por $175.154 millones (US$182 millones) que registraron al tercer trimestre de 2024. Esto, a su vez, es un crecimiento de 46%.

De esta manera, el monto administrado del encaje se empinó un 14% al comparar septiembre de 2024 con el mismo mes de este año, alcanzando $2.104.927 millones (US$2.187 millones) al cierre del tercer trimestre de 2025.

Para lo anterior se debe considerar que entre enero y septiembre de 2025, el multifondo A de las AFP rentó en promedio un 14,25% real, en tanto que el fondo B en el primer semestre registró una rentabilidad promedio de 12,38%, mientras que, en los multifondos C, D y E, los retornos fueron de 10,88%, 8,56%, y 6,85%, respectivamente.

Esto es superior versus lo ocurrido el año pasado en igual periodo, con excepción del fondo E, que rentó 9,21%. Pero los fondos A, B, C, y D registraron rentabilidades de 6,84%, 6,97%, 6,98%, y 7,83%, cada uno.

Según el análisis razonado de Provida, el mayor resultado de la rentabilidad del encaje “se explica principalmente por el retorno positivo que han presentado las inversiones en instrumentos extranjero y títulos de deuda local, así como también el retorno positivo que presentaron las inversiones en acciones nacionales”.

Planvital reportó que esto “obedece al desempeño favorable de los instrumentos financieros que componen la cartera de encaje, en un contexto de condiciones de mercado más estables y una apreciación en los precios de activos de renta fija y variable”.

Utilidades por AFP

Las siete AFP de la industria reportaron un alza de sus ganancias. La administradora que más aumentó sus utilidades en al tercer trimestre fue Uno, pues registró ganancias por $12.986 millones (US$13 millones), el doble que en igual periodo de 2024.

Esto ocurre gracias a que anotó un incremento de 49% en sus ingresos a septiembre, totalizando $26.248 millones (US$27 millones), gracias a que es la AFP que tiene la licitación de nuevos afiliados, por lo que todos los nuevos entrantes al sistema llegan a Uno. Igualmente, la administradora reportó un alza de 134% en la rentabilidad del encaje enero-septiembre, sumando $4.266 millones (US$4 millones).

La segunda AFP que tuvo el mayor avance en utilidades fue Planvital, ya que sus ganancias totalizaron $53.578 millones (US$55,6 millones) a septiembre, esto es un alza de 26% interanual.

Le siguieron Modelo y Cuprum. La primera, con un aumento de 23,5% interanual en su resultado, sumando $52.173 millones (US$54 millones) a septiembre. La segunda, con un alza de 23% año contra año, totalizando utilidades por $83.237 millones (US$86 millones) al tercer trimestre de 2025.

Luego se situó Capital, con una subida de 14,6% interanual en sus ganancias, hasta llegar a los $101.703 millones (US$106 millones) al tercer trimestre de 2025.

A continuación se posicionaron Habitat y Provida, con ganancias por $134.249 millones (US$139 millones) y $111.996 millones (US$116 millones) a septiembre, respectivamente, lo que implicó un incremento de 13,8% y 4,4% para cada una, en comparación con igual periodo del año pasado.