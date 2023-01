Gerente general de MacOnline tras asalto a sucursal: “estamos frente a delincuentes que no sólo actúan en gran número, sino cada vez más preparados y coordinados”

Luego del violento asalto que se registró la tarde del domingo en el mall Plaza Egaña a la sucursal de MacOnline, este lunes el gerente general de la empresa, Felipe Maristany, se refirió a la seguidilla de problemas de seguridad que han enfrentado distintas sucursales, asegurando que han implementado una serie de medidas de seguridad, además de estar en contacto permanente con las autoridades, otros comercios y con los centros comerciales.

Mediante un comunicado, el ejecutivo señaló que como empresa han activado todos sus protocolos, buscando de forma permanente nuevas medidas que permitan disminuir este tipo de delitos. “Hoy estamos frente a delincuentes que no sólo actúan en gran número, sino además cada vez más preparados y coordinados, por lo mismo, contamos con un equipo de profesionales que analiza y perfecciona nuestros protocolos de seguridad, no solo para proteger la sustracción de nuestros productos, si no también, para brindar tranquilidad a trabajadores y a clientes”, agregó.

A ello añadió que la empresa tiene un foco especial en la seguridad de los trabajadores, para lo cual, aseguró, cuentan con especialistas que los apoyan en materias de seguridad y prevención “y, por supuesto, equipos de apoyo sicológico que asisten dando contención y seguimiento tras cada evento de robo o asalto que se produce”.

Respecto de las tiendas, dijo, los últimos hechos los han llevado a la implementación “de un sinnúmero de medidas de seguridad, utilizando altos estándares tecnológicos con el fin de proteger a los trabajadores, monitorear las situaciones de riesgo en nuestras tiendas y transporte, y poner la mayor cantidad de trabas posibles a los delincuentes, las cuales dada la naturaleza del negocio, no podemos hacer públicas, pero sí han sido debidamente informadas en los canales establecidos para esto”.

Además de las medidas que han tomado como empresa, Maristany recalcó que la firma está en comunicación permanente con las autoridades, otros comercios y con los centros comerciales para buscar estrategias en conjunto, ”como así también hemos participado por años de cada llamado que hemos recibido de la autoridad para combatir la delincuencia y poder actuar en forma coordinada para la disminución de estos delitos”.