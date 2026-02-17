Giorgio Boccardo y Tomás Rau realizan reunión por traspaso de Ministerio del Trabajo.

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, sostuvo este martes una reunión bilateral con quien asumirá próximamente la titularidad del ministerio, Tomás Rau, en el marco del proceso de traspaso administrativo.

El encuentro tuvo por objetivo revisar los principales ejes de gestión de la secretaría de Estado y de sus servicios relacionados, con el fin de asegurar la continuidad de las funciones del Estado y el adecuado desarrollo de las políticas públicas en curso, señaló el ministerio en un comunicado.

Agregó que durante la reunión bilateral, las autoridades analizaron el estado de avance de las principales reformas impulsadas durante la actual administración, como la implementación de la reducción de la jornada laboral a 40 horas y la reforma de pensiones, cuyo proceso más relevante culminará en 2027, además de otras iniciativas prioritarias de la cartera.

Transición ordenada

Tras la instancia, Boccardo valoró y destacó la importancia de garantizar una transición ordenada y transparente en beneficio de las políticas laborales y previsionales realizadas durante la actual administración.

“Fue una reunión de trabajo muy prolífica, donde pudimos ver aspectos que van a ser importantes. Primero, para dar continuidad a la función pública del Estado, pero también entendiendo que en este ministerio se deben implementar políticas como la reforma de pensiones o la Ley 40 horas. En ese sentido también dar las garantías a la ciudadanía de que podrán tener certeza de que las leyes aprobadas se van a implementar en tiempo y forma, así que estamos muy satisfechos por esta reunión”, indicó.

En ese marco, dijo que “valoramos la buena disposición del ministro entrante y de su equipo, y esperamos que en estos días podamos seguir afinando los detalles”.

Por su parte, el futuro ministro del Trabajo, Tomás Rau, señaló que “sostuvimos una reunión muy productiva con el ministro Boccardo, donde pudimos solicitar información propia de esta cartera; nos entregaron contenidos respecto del traspaso, hicimos varias consultas y fijamos también próximas reuniones para seguir con este proceso. Estamos agradecidos por la buena disposición del ministro y de todo su equipo”.