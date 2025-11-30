Gita Gopinath: “No estamos en una situación en la que se pueda ignorar la necesidad de ajustes fiscales”

Cerca de 12 horas estuvo en el país la académica de la Universidad de Harvard y una de las economistas más reconocidas e importantes de la última década, Gita Gopinath.

En su corta visita participó como principal expositora de la Conferencia Anual del Banco Central y conversó con Pulso, en una de sus primeras entrevistas desde que, a fines de agosto, dejó el cargo de primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), el segundo puesto más importante de la institución. Previamente, ejerció como economista jefe del Fondo, la primera mujer en ocupar esa posición.

La doctora en economía de Princeton, que ha centrado parte de su trabajo en las finanzas internacionales y la macroeconomía, explica en esta entrevista sus preocupaciones sobre los efectos que tendría una crisis bursátil, en un escenario de boom de la inteligencia artificial (IA). También entrega su opinión sobre la situación de la Fed y los bancos centrales y los problemas de los déficits fiscales alrededor del mundo, los que llama a solucionar.

¿Cómo ha sido su regreso al mundo académico después del FMI?

Muy agradable. Echo de menos el Fondo, y especialmente a todos mis colegas del Fondo, pero al mismo tiempo estoy emocionada por volver a Harvard y dedicarme a la investigación y la enseñanza.

Me imagino que el ritmo es diferente...

Sí, el ritmo es diferente, pero en realidad me he apuntado a tantas cosas que creo que, al final, el ritmo no es muy diferente. Me están proponiendo diferentes tipos de asesoramiento gubernamental y cosas así.

Desde su regreso a la academia, ya ha sido noticia por sus preocupaciones sobre la situación actual del mercado financiero y lo grave que podría ser una nueva crisis, como lo señaló en un artículo el mes pasado en The Economist. ¿Por qué es esa preocupación?

Las valoraciones en los mercados financieros están bastante altas, y esto es cierto tanto para las acciones estadounidenses como para los bonos estadounidenses. Ahora bien, en las últimas dos o tres semanas se ha producido una cierta corrección. Es evidente que los inversionistas son más exigentes con las valoraciones, ya que quieren asegurarse de que las empresas de IA realmente obtienen ganancias de sus grandes inversiones en IA, y cada vez se preguntan más si es plausible esperar unos rendimientos tan altos de la IA. Así que, sin duda, se están produciendo algunos ajustes. Desde que escribí ese artículo, diría que en las últimas semanas ha habido más gente que se muestra mucho más cautelosa en cuanto a los riesgos de valoración en el mercado estadounidense.

La IA también está ayudando a la economía...

Creo que es importante tener en cuenta que la economía estadounidense, si bien por un lado se ve lastrada por los aranceles, por otro lado se ve respaldada por la IA, tanto a través de los altos niveles de inversión como de la creación de riqueza que proviene del mercado de valores, lo que está contribuyendo a sostener el crecimiento del consumo en Estados Unidos. Por lo tanto, la IA es muy importante para la economía estadounidense actual a través de múltiples canales, no solo a través del canal de inversión, sino también a través del canal de riqueza y del canal de consumo.

21/11/2025 - GITA GOPINATH - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Por lo tanto, ¿una corrección en ese mercado podría tener un impacto mayor en la economía real?

Sin duda. La corrección podría ser mucho más grave si se saliera de la escala del estallido de la burbuja puntocom. Las implicancias en términos de pérdida de riqueza serían muy grandes, y el efecto sobre el crecimiento del consumo sería muy grande. Y no es solo la riqueza estadounidense la que se verá afectada, sino que gran parte de la riqueza extranjera también está expuesta a los mercados estadounidenses, porque los inversionistas extranjeros están invirtiendo cada vez más dinero en la economía estadounidense.

¿Realmente podría haber una burbuja?

Bueno, si nos fijamos en indicadores como la relación precio-beneficio, que suele ser muy útil para predecir cuáles serán los rendimientos futuros de los mercados bursátiles, esta es la segunda relación precio-beneficio más alta. La primera fue antes del estallido de la burbuja puntocom. Esta es la segunda más alta. Y no está al nivel de la previa al estallido de la burbuja puntocom, pero es alta. Así que, basándonos solo en esa valoración, hay motivos para estar preocupados. Ahora bien, es muy difícil decir si se producirá una corrección importante en uno, dos o tres años. Es muy difícil de predecir. Pero en términos de la mayoría de las medidas de valoración, sin duda hay señales de alerta que indican que hay que prestar más atención.

¿Cómo ve el escenario para la política monetaria?

La Reserva Federal de EE.UU. y la política monetaria se encuentran en una encrucijada muy difícil. Por un lado, la inflación se mantiene en torno al 3%. Por otro, existe la preocupación de que los mercados laborales se estén debilitando, lo que podría requerir recortes de los tipos de interés. La última decisión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) estuvo bastante dividida. Así que creo que, al menos durante un tiempo, nos encontraremos en una situación en la que la política de la Fed será bastante difícil. Y su capacidad para comunicar con exactitud cuál será la trayectoria de la política monetaria podría ser todo un reto. Y, por supuesto, en 2026, el presidente Powell dejará de ser presidente. Eso genera una fuente adicional de incertidumbre. Y me gustaría tenerlo en cuenta, porque lo que hace la Reserva Federal tiene consecuencias muy importantes para los mercados financieros. Y si ocurre que la inflación sigue manteniéndose en el 3% o incluso sube más, podría haber motivos para subir los tipos de interés, lo que en este momento no se está reflejando en los mercados.

¿Y la presión que ejerce el presidente Trump sobre la Fed?

Existe la incertidumbre sobre quién será el próximo presidente de la Fed y cómo será la independencia del Banco Central. Por lo tanto, existe esa incertidumbre y ese riesgo adicionales, lo que, por supuesto, no ayuda mucho.

¿Hay riesgos para su independencia y la de otros bancos centrales si los gobiernos optan por imitar esas presiones?

Es un poco prematuro concluir que necesariamente habrá una pérdida de independencia del Banco Central. No creo que sea una conclusión inevitable. Tendremos que ver qué pasa en 2026. Los bancos centrales de todo el mundo, por supuesto, han tenido independencia operativa. Su mandato proviene del Congreso y del gobierno. Pero la independencia operativa ha sido fundamental para ellos en lo que respecta a la fijación de los tipos de interés. Y creo que muchos gobiernos se dan cuenta del valor de tener un banco central que sea independiente desde el punto de vista operativo. Pero sí, hemos pasado de no tener que preocuparnos nunca por la independencia de los bancos centrales a ahora quizá preocuparnos un poco más por ello. Hay interrogantes, sin duda, que antes no existían.

21/11/2025 - GITA GOPINATH - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

¿Qué impacto han tenido los aranceles de Trump, especialmente en lo que respecta a la incertidumbre?

Cuando a inicios de 2025 se anunciaron los aranceles, había un nivel muy alto de incertidumbre. Y la expectativa era que eso provocaría una ralentización del crecimiento, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Provocaría un aumento de la inflación en Estados Unidos y una caída de la inflación en otros lugares. Esa era la expectativa. Si nos fijamos en los datos, el crecimiento a nivel mundial, no solo en Estados Unidos, se ha mantenido mucho mejor de lo esperado. De hecho, me gusta comparar la previsión del FMI para el crecimiento en 2025 de octubre de 2024, que era del 3,2%. En octubre de 2025, su previsión para el crecimiento en 2025 es del 3,2%. Así que, literalmente, es como si nada hubiera cambiado. Y, de hecho, la previsión de crecimiento para Estados Unidos es muy similar a la esperada. En el caso de China, también es muy similar, quizá incluso un poco superior a lo esperado.

¿Qué pasó?

Yo diría que varias cosas. Una, las tasas arancelarias reales son inferiores a los tipos efectivos legales anunciados. Si nos fijamos en la tasa efectiva basada en los anuncios, era de alrededor del 18%, pero si nos fijamos en el tipo arancelario real basado en los datos recopilados en la aduana y los pagos arancelarios, se acerca más al 10%. Y eso se debe a que hay muchas exenciones en cuanto a quiénes están autorizados a pagar los aranceles. Así que el tipo arancelario real en sí ha subido un 10%, lo cual es considerable, pero no es un 18 %. El segundo es la IA. Mientras que los aranceles han debilitado el crecimiento, la IA lo ha respaldado con fuerza, entre otras cosas a través de la inversión, el efecto riqueza y el consumo. Otro factor importante es lo que está ocurriendo con la política fiscal. Si nos fijamos en lo que ha ocurrido en Alemania, el gran cambio en términos de alejarse de su regla de deuda fiscal y con un gasto previsto que es significativo. También China tiene muchos más estímulos fiscales. Estados Unidos, con su “Big Beautiful Bill”, también ha proporcionado más estímulos fiscales. Así que, incluso si se tiene en cuenta el efecto de los ingresos por aranceles y demás, el escenario sigue siendo más expansionista de lo que se esperaba. Todos estos factores han contribuido a que la economía y la economía mundial sigan creciendo.

¿Hay riesgos fiscales alrededor del mundo? Hemos visto que la deuda sigue aumentando, incluso en países como Chile y en la región...

Sin duda. Yo diría que uno de los riesgos que nos acompañará durante un tiempo son los altísimos niveles de deuda pública en todo el mundo. La proyección es que la deuda pública en relación con el PIB a nivel mundial alcanzará el 100% en 2029, según las últimas cifras del FMI. En Estados Unidos ya se sitúa en el 120% del PIB y se espera que siga aumentando. Por desgracia, esto supone un gran reto. Se han prometido cada vez más gastos, también debido al envejecimiento demográfico, que conlleva la prestación de asistencia médica y la provisión de seguridad social. Ese gasto sigue aumentando. Pero, por otro lado, los ingresos no siguen el ritmo del aumento del gasto en porcentaje del PIB. Y ahora, con unas tasas de interés mucho más altas que en la década posterior a la crisis financiera global y antes de la pandemia, los gastos por intereses también han aumentado. Por lo tanto, estos déficits tienen un aspecto muy estructural que dificulta su modificación. En cuanto a la estructura para el mercado de bonos, también ha cambiado. Se ha pasado de un mercado en el que los bancos eran los creadores de mercado a uno en el que son las instituciones financieras no bancarias y los hedge funds. Por lo tanto, hay mucha más volatilidad en las tasas. Y esto es, sin duda, un motivo de preocupación. Los gobiernos tendrán que prestar atención a este tema y hacer algo al respecto. Es necesario solucionarlo.

¿Y cómo se logra resolver en un entorno cada vez más políticamente polarizado en todo el mundo, donde se ve más difícil llegar a acuerdos?

Esto es totalmente cierto. No es fácil de resolver. Creo que existe una desconexión entre las expectativas de la sociedad civil y lo que pueden hacer los gobiernos, o las propias expectativas de los gobiernos sobre cuánto pueden salirse con la suya en términos de deuda. Va a ser necesario afrontar de lleno los riesgos que plantea la política fiscal. Eso va a requerir la participación de la sociedad civil, reunirla, poner ideas sobre la mesa, hacerla parte del proceso para comprender los riesgos que se avecinan si no se realizan estos cambios. Ahora bien, en las economías avanzadas, la mayor parte de la acción se va a centrar normalmente en el lado del gasto. Ya sea en Francia o en Estados Unidos, es más en términos de estos gastos sociales donde se necesitarán ajustes. Pero en muchos países en desarrollo, es en el lado de los ingresos, es decir, aumentar los ingresos fiscales en relación con el PIB, que es muy bajo. Ahora bien, lo que ha ocurrido históricamente, cuando se analiza cuándo han reducido los países su deuda en relación con el PIB, es que normalmente ha ido acompañado de un alto crecimiento. Y creo que hay gobiernos que esperan que, con la IA y el crecimiento de la productividad que puede derivarse de ella, se produzca un impulso y se pueda reducir la deuda en relación con el PIB. Ahora bien, por supuesto, creo que los gobiernos deben hacer todo lo posible para impulsar el crecimiento de su economía mediante buenas políticas, pero no estamos en una situación en la que se pueda ignorar la necesidad de ajustes fiscales.

¿Cuál debiera ser la posición de los países emergentes en este entorno de mayores aranceles de parte de EE.UU.?

Todo el mundo debería empezar por poner orden en su propia casa. Hay mucho por hacer a nivel doméstico en términos de reformas en muchos países, reformas fiscales, pero también, de manera más general, reformas estructurales, mejorar la facilidad para hacer negocios, fomentar la innovación y el espíritu empresarial. Las reformas estructurales llevan estancadas muchos, muchos años. Y es importante que los gobiernos lo hagan. Y creo que, dada la situación actual y las preocupaciones sobre si realmente se puede confiar en la economía internacional y los acuerdos internacionales, los gobiernos también deberían mirar hacia dentro y desarrollar sus propias economías. Hay mucho por hacer en ese sentido.