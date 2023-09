Gobierno buscará reactivar la reforma previsional a fin de mes, pese a que negociaciones con la oposición están congeladas

El gobierno buscará ingresar las indicaciones de la reforma previsional a fin de mes en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, aún cuando las posiciones están distanciadas con la oposición. De hecho, según confidencian diputados de Chile Vamos, en el último mes no ha habido tratativas al respecto, pese a que recuerdan que el Ejecutivo decidió postergar el envío de indicaciones para poder seguir negociando con los distintos partidos y así lograr un acuerdo.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, sostuvo este martes que “con la oposición, a partir del liderazgo que ha tomado el Presidente de la República en materia previsional, hemos sostenido algunas conversaciones, no ha sido un tema fácil. Por el contrario, se han ido tensionando las posiciones, una vez que la derecha pasó de 3% a solidaridad y 3% a capitalización individual, a un mecanismo en el cual proponen que todo vaya a capitalización individual, con las consecuencias que esto tiene, es decir, con la consecuencia de que las pensiones no suben de aquí a 30 años más. Se pone bastante difícil la resolución de este tema para el bien del país, pero esperamos poder encontrarnos”.

Jara indicó que el proyecto lo dividirán en dos, el primero y prioritario, abarcará el destino del 6% de cotización adicional, la reorganización de la industria, y el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Según las cuentas que han sacado desde Chile Vamos, actualmente el gobierno no tiene los 78 votos que necesita en la Sala de la Cámara de Diputados para aprobar la idea de legislar la iniciativa, ya que si bien contaría con el respaldo del oficialismo y la DC, al menos en su votación en general, no tienen tan claro que consiga sumar a los independientes que requiere para lograr el visto bueno del proyecto. En el Ejecutivo, en cambio, estiman tener los votos suficientes.

Desde el Partido de la Gente (PDG) anticipan que no estarán sus votos para aprobar una iniciativa que destine un 4% a seguros sociales y 2% a cuenta individual. “Es difícil interpretar las señales del gobierno, porque lamentablemente no hay señales en la reforma de pensiones. Aparte de unas juntas de pasillos informales, el gobierno no se ha juntado con nosotros para hablar de la reforma. Y si hoy día presenta esta reforma con un 4%-2%, no cuenta con los votos del PDG. ¿Y por qué no cuenta con los votos del PDG? Porque no estamos dispuestos a regalar el dinero de las pensiones a un mal gobierno”, comenta el diputado Rubén Oyarzo (PDG).

Por su parte, el diputado de RN, Frank Sauerbaum, señala que “es difícil entender lo que ha hecho el gobierno, más todavía cuando ha dejado de conversar con nosotros hace ya largo tiempo. Casi un mes que no tenemos ninguna conversación entre Chile Vamos y el gobierno”.

Sauerbaum afirma que “el gobierno dice que va a dividir el proyecto, pero la división que hace es bastante absurda, porque finalmente junta todos los temas conflictivos: el 6% de cotización extra con el que se quiere hacer un sistema de reparto, la separación de la industria, y otros más, y deja fuera temas que son poco relevantes, como temas administrativos más bien, que se van a ver en una segunda etapa. Pero lo que yo hubiese hecho es separar la PGU, que es una ayuda contundente al adulto mayor, la aprobamos rápidamente y ya tenemos eso en el bolsillo, y el resto tiene una discusión mucho más profunda”.

En tanto, el diputado UDI Cristián Labbé asegura que el Ejecutivo “dice una cosa y mañana hace otra. No sé si ellos no están de acuerdo con respecto a la reforma previsional, a qué proponer, cómo dividir... La ministra plantea que quieren dividir el proyecto de pensiones en dos, pero da la impresión que no hay acuerdo entre ellos, porque ha pasado varias veces que amenaza con enviar indicaciones, pero no ha pasado nada, entonces esto es el cuento de Pedrito y el lobo”.

Tanto desde la UDI como de RN siguen insistiendo en que toda la cotización extra se destine a cuentas individuales, y que la mejora de las pensiones de los actuales jubilados se haga mediante la PGU. Ahí, la única propuesta que podría acercar posiciones es la creación de un seguro de longevidad donde se destine una parte de la cotización adicional, pero desde el gobierno ven que esa es una propuesta que tendría muchos riesgos de implementación.

El diputado y presidente de la DC, Alberto Undurraga, recuerda que conversaron con la ministra del Trabajo y con el Presidente Gabriel Boric hace unas semanas, pero desde ahí en adelante, asegura que ha habido “solo conversaciones breves para precisiones”. Sobre la distribución del 6% extra de cotización, insisten en que un 3% debe ir a solidaridad y el otro 3% a cuentas individuales. “Me parece bien que se ingresen las indicaciones, y que sea cuanto antes. Ello permite que se produzcan conversaciones concretas y con plazos para lograr un acuerdo en pensiones”, señala Undurraga.

El diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) aclara que hasta ahora no han resuelto cuál va a ser la posición que tendrán sobre la reforma previsional, porque no saben cuáles serán las indicaciones, pero adelanta que “no estamos convencidos de la reforma tal cual el gobierno la plantea”. Explica que “estaríamos disponibles en avanzar en la idea de legislar, siempre y cuando se considere mantener la libertad de elegir de los cotizantes respecto de los mecanismos de administración de esos fondos, y una definición clara de cuánto va a solidaridad y cuenta individual, y evidentemente un sistema donde el Estado no ejerza control sobre los fondos de pensiones”.

El diputado independiente Carlos Bianchi tampoco tiene claro aún si votará en contra o a favor de la idea de legislar en Sala, porque dice “más allá de algunas notas de prensa, no ha llegado ninguna indicación del gobierno para analizarla. Puedo entender que el gobierno esté urgido en exhibir algún logro en materia de reformas, pero no es la forma presionando a través de la prensa. Son muchas las interrogantes no respondidas en materia de reforma de pensiones, aquí estamos frente a una presión que pretende dividir para avanzar y eso, en una de las materias más sensibles como son las pensiones, resulta inaceptable”.

Con respecto a la presentación de indicaciones a fin de mes que planea hacer el gobierno, el presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Juan Santana (PS), señala que “ojalá este sea el plazo definitivo que el Ejecutivo le da a Chile Vamos. Uno debe evaluar los hechos y no las palabras: para esa fecha, habrán pasado 11 meses desde que se presentó la reforma y todos los gestos de la derecha apuntan a no querer alcanzar un acuerdo. Se restaron de dos mesas técnicas, escasean sus propuestas y no han cedido en ningún aspecto del destino de la cotización adicional, entre otras intransigencias. Me parece que el gobierno ya ha tenido los gestos y le ha dado a la derecha el tiempo suficiente para dialogar, pero no se puede llegar a un acuerdo con quien no quiere un acuerdo y va siendo tiempo de asumir esa realidad”.