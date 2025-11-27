Gobierno de Canadá habría aprobado acuerdo entre Anglo y Teck y plan de fusión avanza

El gobierno de Canadá dio el vamos a la fusión entre Anglo American y Teck, que busca formar una nueva gigante de la minería y donde ambas firmas quedarían en igualdad de condiciones, según informaron ambas sociedades en su momento.

Según informó el medio canadiense Globe and Mail, la ministra de Industria canadiense, Mélanie Joly, es la responsable de analizar todas las propuestas que tienen que ver con firmas de minerales críticos por motivos de seguridad nacional.

Ante este contexto, el periodo inicial de revisión de seguridad del gobierno no habría tenido una extensión, “lo que significa que el acuerdo por defecto ha sido aprobado por razones de seguridad nacional”, dijo una fuente familiarizada a The Globe.

Sin embargo, la nota también plantea que todavía quedan facultades desde el gobierno de Canadá para bloquear el acuerdo. Esto bajo el análisis de que “no supera una revisión del beneficio económico neto. El plazo para decidir sobre el beneficio neto es más impreciso, y revisiones similares en el pasado se han extendido por seis meses o más”, explica el reporte.

Mélanie Joly. Foto: Europapress MINISTERIO EXTERIORES CANADÁ

En tanto, según consigna el medio canadiense, Joly declaró “recientemente” que la decisión sobre la fusión entre Anglo y Teck se tomará “en los próximos meses”.

“Ha sido clara al afirmar que las promesas de Anglo son insuficientes. La minera británica se ha comprometido a trasladar su sede global a Canadá, pero afirmó que no cambiará su domicilio a este país ni hará de la Bolsa de Valores de Toronto su principal sede de cotización”, resaltó la nota.

Otros pasos que quedan son que los accionistas de la canadiense Teck se reunirán para votar la fusión el próximo mes.

“Está previsto que los accionistas de Anglo y Teck voten sobre el acuerdo el 9 de diciembre en reuniones en Londres y Vancouver”, dijo Bloomberg en su nota.