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    Gobierno de Kast usa “bala de plata” y designa a Fernando Riveros como nuevo superintendente de Salud

    El abogado conoce la Superintendencia por dentro, dado que fue fiscal del organismo en dos oportunidades anteriores. Este miércoles regresó después de una década a las dependencias de la institución, pero como superintendente, para presentarse oficialmente.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Gobierno de Kast usa “bala de plata” para designar a Fernando Riveros como superintendente de Salud

    El sábado se hizo público que el gobierno del Presidente José Antonio Kast usará una de sus 12 “balas de plata” en la Superintendencia de Salud, al excluir su máximo cargo del sistema de selección de la Alta Dirección Pública (ADP), permitiendo su designación directa por parte del Ejecutivo.

    Pero hasta ahora no se conocía quién sería la persona designada por el gobierno para ocupar dicho cargo. Pero ya es oficial: el abogado Fernando Riveros fue el escogido para ejercer como superintendente de Salud.

    De hecho, el decreto que así lo confirma se emitió ayer, y tan pronto como este miércoles por la mañana Riveros acudió presencialmente a las dependencias de la Superintendencia de Salud, para presentarse oficialmente.

    Riveros conoce la Superintendencia por dentro, dado que fue fiscal del organismo en dos oportunidades. La última vez fue entre 2011 y 2014, durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Antes había sido fiscal y jefe de fiscalización de la exSuperintendencia de Isapres, antes de 2005.

    También se desempeñó como jefe de la División Jurídica de la Superintendencia de Casinos de Juego, “especializándose en Chile y en el extranjero en supervisión de políticas en contra del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, señala su perfil en el sitio web de la firma de abogados de la que es socio, LFR Estudio Legal.

    Allí también detalla que “se desempeñó como académico en el magister en Administración y Gestión en Salud en la Facultad de Economía y Negocios U. de Chile, durante el año 2015 al 2019″.

    Es abogado Pontificia Universidad Católica (PUC), tiene un post grado en gestión de servicios en la Universidad Adolfo Ibáñez (1996); en derecho administrativo económico en la PUC (2009); en competencias genéricas para la ADP en la Universidad del Desarrollo (2012); en filosofía política contemporánea en la Universidad Alberto Hurtado (2013) y en nuevas tendencias del derecho procesal civil en la Universidad del Desarrollo (2022).

    En su perfil en LFR Estudio Legal, se explica que entre sus áreas de práctica están el “derecho administrativo y litigación ante tribunales de justicia y diversos organismos del Estado, asesorías en materias de gobierno corporativo, licitaciones y contrataciones a diversas sociedades”.

    En cuanto a industrias, puntualiza que tiene “amplia experiencia jurídica en todas las materias del sector salud, particularmente en el área de la regulación y fiscalización de los seguros privados y de prestadores de salud”.

    Víctor Torres dejó su cargo como superintendente de Salud cuando Kast asumió como Presidente el 11 de marzo. Si bien inicialmente asumió como superintendente subrogante el fiscal de la institución, Jorge Dip Calderón, luego el gobierno cambió el orden de subrogancia de la Superintendencia, por lo que la jefa del departamento de estudios, María Mercedes Jeria, se encontraba encabezando el organismo hasta ayer, de manera interina.

    Lee también:

    Más sobre:SaludSuperintendencia de SaludFernando RiverosEjecutivos

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