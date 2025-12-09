Gobierno nomina a Kevin Cowan al Consejo del Banco Central y recibe amplio apoyo de senadores, desde el PC hasta la UDI

Sorpresivo fue el anuncio que hizo el gobierno. A las 14:30 horas, el Ministerio de Hacienda informó vía comunicado de prensa que el elegido para reemplazar a Stephany Griffith Jones en el Consejo del Banco Central es Kevin Cowan.

Cowan es Ingeniero Comercial con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT). De hecho, con esta nominación, el MIT vuelve al Consejo del Banco Central, tras la salida de Pablo García en 2024, luego de cumplir su período.

Su inminente llegada al ente rector-debe ser ratificado por el Senado- no será terreno desconocido, puesto que fue gerente de División Política Financiera del BC entre diciembre del 2007 y julio de 2014. Anteriormente, se desempeñó como coordinador de investigación en la División de Política Financiera del Banco Central (2006-2007). ​

También ha sido director ejecutivo por Chile y Ecuador en el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre diciembre de 2017 y octubre de 2023 se desempeñó como Comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF). También ha sido asesor del Ministerio de Hacienda (1995-1998 y 2017).

En la actualidad es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Desde el punto de vista académico e investigación, Cowan ha escrito papers sobre temas fiscales, financieros, tipo de cambio, deuda pública y privada, e inflación, entre otros.

En estos trabajos ha sido coautor con reconocidos colegas suyos, como el expresidente del Banco Central, José De Gregorio; el académico del MIT, Ricardo Caballero; Eduardo Engel; Alejandro Micco; Guillermo Larraín; Rodrigo Valdés; Pablo García; Claudio Raddatz y el actual ministro de Desregulación de Argentina, Federico Sturzenegger.

Además, editó el libro “Bond Markets in Latin America: On the Verge of a Big Bang?” en 2008, junto con el académico de Yale, Barry Eichengreen, con quien escribió además el primer capítulo de ese documento: “Building Bond Markets in Latin America”.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau agradeció la disposición del Senado para avanzar en el proceso: “Kevin Cowan es un economista con una trayectoria destacada y un profundo conocimiento del Banco Central y sus diversas tareas. Esperamos que, luego de la necesaria evaluación, su nombre sea aprobado por el Senado y así su experiencia y profesionalismo aporten significativamente al Consejo y a la estabilidad macroeconómica del país”.

Mientras que Cowan agradeció “al Presidente de la República y al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por la confianza depositada en mí para este nombramiento. Es para mí un gran honor ser nominado para un puesto de tanta relevancia para el funcionamiento de nuestra economía y sistema financiero como es el de consejero del Banco Central”, dijo Cowan en un comunicado.

Ahora, Cowan deberá exponer ante la Comisión de Hacienda del Senado, instancia donde los parlamentarios formulan preguntas y evalúan su idoneidad.

A nivel de expertos, el exvicepresidente del Banco Central y actual académico de la UAI, Pablo García, valoró su nominación. “Kevin Cowan es un brillante economista, con una destacada carrera académica y en el ámbito público tanto en Chile como en organismos internacionales”.

En ese sentido, dijo que “combina una visión detallada del funcionamiento de los mercados financieros y de su regulación, con una perspectiva aguda en lo macro. Será un gran aporte al Central y ojalá que su confirmación en el Senado sea con una amplia mayoría”.

Mientras que el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que “es un gran nombramiento. Un tremendo profesional y gran persona”.

Otro que se sumó fue el expresidente del BC, Rodrigo Vergara, quien sostuvo que “es un economista de primera línea, con mucha experiencia, muy capaz y además con cualidades personales destacables. Trabajamos juntos en el Banco Central cuando fui presidente, y no tengo duda que será un enorme aporte a la institución”.

La llegada de Cowan viene a reemplazar a Griffith-Jones quien asumió como consejera del BC en mayo de 2022 en reemplazo de Mario Marcel, quien dejó anticipadamente la presidencia del instituto emisor para asumir como ministro de Hacienda del gobierno de Boric.

Griffith-Jones fue propuesta por Sebastián Piñera en febrero de 2022 y el Senado la aprobó a inicios de marzo, antes del cambio de gobierno de ese año. La actual vicepresidenta del BC, nacida en Praga en 1947, dejará su cargo el próximo 24 de diciembre.

Amplio respaldo

El nominado deberá exponer ante la Comisión de Hacienda del Senado, instancia donde los parlamentarios formulan preguntas y evalúan su idoneidad. Eso está agendado para este miércoles para luego, durante la tarde ser analizado por la sala del Senado. Así lo confirmó la presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora Ximena Rincón (Demócratas).

Su aprobación es cosa de tiempo. Y así lo adelantan los legislares, puesto que el nombre de Kevin Cowan tiene el respaldo desde el PC hasta la UDI.

En ese marco, desde la oposición Rincón dice que “es un hombre que aúna el respaldo transversal” y por los mismo apoyará su nombramiento.

Misma mirada entrega Rodrigo Galilea (RN), quien afirma que “es una muy buena nominación. Tiene una destacada trayectoria tanto académica como profesional. Su experiencia en el BID, Banco Central y CMF dan cuenta de un perfil muy apropiado para ser consejero del Banco Central”.

Su par de RN, José García Ruminot, añade que “conocí a Kevin Cowan durante su desempeño en la CMF y me formé muy buena impresión; muy profesional, serio, estudioso, dedicado. Lo hará muy bien en el Consejo del BC”.

Desde la UDI, Javier Macaya, dice que “es un buen nombramiento”. En ese contexto argumenta que “el Banco Central requiere consejeros con trayectoria sólida y criterio para enfrentar momentos de tensión económica, y Kevin Cowan cumple con ese estándar”.

El legislador resalta “su experiencia técnica da confianza y contribuye a mantener la estabilidad que el país necesita. Vivimos tiempos donde las señales importan, por lo mismo, es clave optar por perfiles serios y preparados que fortalezcan al Banco Central y, con ello, la estabilidad económica de Chile”.

Sergio Gahona, también UDI, resalta que “los antecedentes con los que cuento tiene una vasta trayectoria profesional, académica y un acabado conocimiento del funcionamiento del Banco Central. Esperaremos la sesión de la comisión de Hacienda y la opinión que esta última emita para valorar una decisión en el momento que corresponda”.

Otro senador UDI, David Sandoval, anticipa que su voto será favorable. “Me parece un muy nombre que da garantías de independencia y sin duda en la sala lo apoyaré si así se determina”.

En el oficialismo, las opiniones también son favorables. Uno de ellos es el PPD, Ricardo Lagos Weber, quien sostuvo que “es una persona con un amplio desarrollo en el sector público en el área financiera. Será un consejero que aportará por la experiencia a las definiciones del Banco Central sobre la política monetaria. Asimismo, agradezco el trabajo realizado por Stephany Griffith-Jones en el consejo de BC”.

Similar visión entrega el senador PC, Daniel Núñez: “Durante mi participación en la Comisión de Hacienda del Senado, conocí a Kevin Cowan en su labor como consejero de la Comisión del Mercado Financiero. Pude ver que es una persona con mucha experiencia y conocimiento en temas financieros”.

Para Núñez es un nombre que cumple con los requisitos que se esperan de un consejero del Banco Central. Por lo tanto, por mi parte, creo que debemos apoyar esta propuesta del Presidente de la República, especialmente por la experiencia y los conocimientos que ha demostrado”.

Desde el Frente Amplio, el senador, Juan Ignacio Latorre, subraya que “es un buen nombre, alto nivel técnico, trayectoria y pluralismo necesario en el Banco Central. Cuenta con mi apoyo en el Senado”.

El escenario macro que recibirá Cowan

El próximo 17 de diciembre el Banco Central entregará su último Informe de Política Monetaria (Ipom). En este reporte el ente rector entregará su análisis de cómo terminará la macroeconómica este 2025 y delineará lo que espera para el 2026.

En lo principal, los economistas se inclinan por que fijará el Producto Interno Bruto (PIB) entre 2,3% y 2,5%. A octubre la economía acumula un crecimiento de 2,5%.

Pero uno de los principales cambios que esperan los economistas es en la inflación. Lo primero que afirman es que debería reducir la proyección de 4% prevista en septiembre a un nivel 3,7% a 3,8%.

Pero eso no será el único cambio que esperan, sino que también creen que deberá anticipar la llegada de la inflación al 3%. Si en septiembre esperaban que eso sucediera en el tercer trimestre del 2026, ahora la ven llegando a ese nivel en el primer trimestre.

Se espera que Cowan se integre al Banco central a fines de diciembre, por lo que podrá estar en pleno de sus funciones para la reunión de Política Monetaria del 26 y 27 de enero.