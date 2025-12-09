Gobierno se inclinaría por Kevin Cowan para suceder a Stephany Griffith Jones en el Consejo del Banco Central

El gobierno se inclinaría finalmente con Kevin Cowan para reemplazar en el Banco Central (BC) a Stephany Griffith Jones quien termina su período el próximo 24 de diciembre.

Cowan es ingeniero comercial y economista del MIT.

Su inminente llegada al ente rector no será terreno desconocido, puesto que fue gerente de División Política Financiera del BC entre diciembre del 2007 y julio de 2014. Anteriormente, se desempeñó como coordinador de investigación en la División de Política Financiera del Banco Central (2006-2007). ​

También ha sido director ejecutivo por Chile y Ecuador en el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre diciembre de 2017 y octubre de 2023 se desempeñó como Comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile. En la actualidad es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.

La llegada de Cowan viene a reemplazar a Griffith-Jones quien asumió como consejera del BC en mayo de 2022 en reemplazo de Mario Marcel, quien dejó anticipadamente la presidencia del instituto emisor para asumir como ministro de Hacienda del gobierno del líder frenteamplista.

Fue propuesta por Sebastián Piñera en febrero de 2022 y el Senado la aprobó a inicios de marzo, antes del cambio de gobierno de ese año. La actual vicepresidenta del BC, nacida en Praga en 1947, dejará su cargo el próximo 24 de diciembre.