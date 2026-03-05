SUSCRÍBETE
    Grau sale al paso de las críticas y dice que los cálculos de ingresos fueron “consistentes con nuestra historia fiscal”

    A una semana de dejar el cargo por el cambio de mando, Grau defendió la gestión fiscal y reiteró los esfuerzos de la administración por tratar de recortar el gasto.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué dijo Grau sobre cifras fiscales tras informe CFA Dedvi Missene

    El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó una vez la situación de las cifras fiscales esta vez a propósito del duro informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que reprobó la gestión y los resultados fiscales del gobierno del presidente Gabriel Boric, apuntando a “errores reiterados y significativos en la proyección de los ingresos”.

    El secretario de Estado no quiso entrar en polémicas con ese organismo -al que calificó positivamente por servir de “contrapeso”- y dijo que el informe final mente señala lo que ya se sabía sobre las cifras fiscales.

    A una semana de dejar el cargo por el cambio de mando, Grau defendió esa gestión en particular y reiteró los esfuerzos de la administración por tratar de recortar el gasto.

    “Más allá de los adjetivos, es más o menos Lo que conocemos. O sea, hubo un déficit mayor que el que se esperaba. Ese déficit mayor que el que se esperaba está dado no porque se gastó más. De hecho, nosotros gastamos menos de lo que estaba en la ley de presupuestos. Incluso en términos de gasto primario, gastamos menos de lo que se comprometió en enero del 2025 cuando el ministro Marcel hizo un recorte”, afirmó en conversación con T13 Radio.

    Grau dijo que si se requiere hacer un ajuste mayor de gasto es necesario hacerlo por la vía de proyectos de Ley, lo cual supone un debate más de fondo.

    “Este es el desafío Complejo que hemos tenido durante este tiempo Y que sigue vigente Y que va a ser el desafío que vamos a seguir teniendo”, sostuvo.

    Ingresos fiscales y lo que proyectó gobierno de Piñera

    En materia de los ingresos fiscales, que es una de las grandes críticas del CFA y de los economistas que tienen una crítica evaluación sobre la gestión fiscal de Hacienda, Grau afirmó que eran estimaciones “consistentes con nuestra historia fiscal”. En esa línea, afirmó que en el cuarto trimestre de 2025 los ingresos “cayeron abruptamente”.

    Grau comentó el último informe de finanzas públicas del gobierno de Sebastián Piñera no solo hizo proyecciones de ingresos para el año que venía, que era 2022 sino que -“como siempre hacen las direcciones de presupuestos”- también para los 4 o 5 años siguientes. Grau dijo que esa previsión era de 22,4% del PIB.

    “Y fue un punto porcentual menos. Esa predicción Que ellos hicieron a finales del 2021 comienzo del 2022 es la misma predicción que nosotros teníamos a comienzos del 2025 como porcentaje del PIB ¿Por qué ellos hicieron esa predicción? ¿Y por qué la hicimos nosotros? Porque esa predicción era consistente con nuestra historia fiscal. Lo que está ocurriendo ahora es que estamos teniendo ingresos como porcentaje del PIB que son mucho más bajos de lo que era nuestra historia”, dijo el ministro.

    El secretario de Estado recordó que esa proyección de ingresos del gobierno de Piñera se hizo en base a la reforma tributaria que se había hecho para financiar la PGU sin conocer todavía, dijo, que se iba a hablar del royalty que permitió recaudar más recursos.

    Nicolás GrauDéficit fiscalFinanzas públicas

