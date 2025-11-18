BLACK SALE $990
    Grau dice “hay noticias positivas para el país” tras cifras de crecimiento del Banco Central

    El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó las cifras de inversión que reportó las Cuentas Nacionales del Banco Central.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Nicolás Grau. Andres Perez

    El Banco Central publicó las Cuentas Nacionales del tercer trimestre, donde se dio cuenta de que la economía moderó su ritmo de expansión en el tercer trimestre de 2025. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, resaltó los aspectos que ve como positivos del informe del ente emisor.

    Hay noticias positivas para el país”, dijo el ministro Grau en una declaración enviada por el ministro Grau.

    El secretario de Estado comentó que “se confirmó que la economía venía aún más dinámica de lo que se pensaba. De hecho, revisó el alza del crecimiento del primer trimestre y el segundo trimestre. El segundo pasó de 3,1% a 3,3% y el primero subió una décima, lo que por supuesto suma al impulso del año”.

    “En la perspectiva anual, el PIB del período septiembre de 2024 a septiembre de 2025 creció un 2,9%, consolidando así una trayectoria de recuperación robusta y sostenida”, comentó.

    Ante este contexto, el ministro Grau apuntó “todas estas son señales claras de que la economía chilena avanza con fundamentos sanos y mayor dinamismo”.

    “En el tercer trimestre, la economía creció 1,6%, esto impulsado por la inversión, la actividad y el consumo de los hogares. La cifra del tercer trimestre se ve algo contenida únicamente por las disrupciones puntuales en el sector minero. Sin ellas, el crecimiento de la economía, es decir, el crecimiento del PIB no minero, hubiera sido un 2,6%”, comentó.

    Otro de los aspectos que destacó Grau fue la inversión reportada. “Una muy buena noticia es la fuerza con la que crece la inversión, que sorprendió el tercer trimestre con un crecimiento del 10% respecto a igual trimestre del año anterior”.

    Si uno descuenta el rebote pospandemia, este es el crecimiento de mayor magnitud que vemos desde el año 2012, lo que muestra que los proyectos de inversión del país están avanzando con fuerza”, agregó.

