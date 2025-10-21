Grau y polémica por tarifas eléctricas: “Si alguien pagó de más, se le tiene que devolver”

En medio de la polémica generada por el error de cálculo de la Comisión de Nacional de Energía (CNE) en la fijación de las tarifas eléctricas, que benefició a las generadoras, y la contabilización errónea de los activos de la transmisora Transelec, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, aseguró que los montos en exceso cobrados en las cuentas de electricidad serán devueltos a los consumidores en su totalidad.

“Este tema lo aborda el biministro Álvaro García, pero yo quiero decir algo muy claro en esto, que me parece que es lo fundamental de cara a la ciudadanía, hay familias que pagaron un precio de la energía que no debieron pagar, un precio injusto, todo eso se tiene que devolver”, dijo en entrevista con el canal 24H.

Consultado por el mecanismo mediante el cual se hará esa devolución señaló que “eso es lo que tiene que plantear el ministro (García) y yo lo que le puedo asegurar es que el ministro está totalmente abocado en que eso se aclare a la brevedad”.

Pero enfatizó que lo importante es que el principio político ordenador es que “si alguien pagó de más, sin importar el monto, si alguien pagó de más, se le tiene que devolver, y también hay otra dimensión de justicia acá, hay algunas empresas que recibieron un pago de más, que es la contracara, y todos los que recibieron un pago por sobre lo que debían recibir lo tienen que devolver”.

Afirmó que estos son los dos principios ordenadores respecto de lo que va a hacer el Ejecutivo en esta materia, lo que debiera llevar a la ciudadanía a poder confiar en sus instituciones y estar más tranquila.

Sobre la eventual acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, dijo que no le correspondía hacer comentarios al respecto ya que son atribuciones de los parlamentarios.