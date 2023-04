Gremio minero pide que el sector privado tenga un rol más importante en la política nacional de litio

Los gremios empresariales de Chile ya mostraron sus críticas respecto al rol que se le da a los privados en la política nacional del litio y el sector de la minería no fue la excepción. En particular, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) dijo que se mantienen cautelosos con el anuncio relacionado al mineral, pero no por eso dejó de hacer reparos a lo presentado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric y ya pidió más participación del sector privado.

“Son anuncios generales y que necesitan mayores precisiones”, apuntó el presidente subrogante de la Sonami, Cristián Argandoña, por medio de un comunicado.

Sin embargo, Argandoña ya señaló que lo anunciado debe tener cambios: “Creemos que se debería adecuar la legislación para que el sector privado pueda acceder libremente a estos recursos, porque no hay nada más estratégico para Chile que incrementar su riqueza y aumentar su actividad económica, contribuyendo con significativos aportes al fisco como ha ocurrido en el último tiempo”.

Además, el dirigente gremial estimó que no es posible la coexistencia de actores privados y públicos en la administración de una empresa, por cuanto los criterios de las empresas privadas son diferentes, ya que no responden a criterios políticos, sino a técnicos y de mayor eficiencia y productividad, según su criterio.

Desde el gremio minero también señalaron que en la presentación de la estrategia del litio se dio paso para cuestionar al sector privado a la hora de evaluar cómo se vinculan con las zonas en donde se desarrollan sus proyectos y por el cuidado del medioambiente: “En sus palabras el presidente Boric da a entender que los privados no nos preocupamos de estos aspectos. Sin embargo, las empresas privadas han demostrado ir a la cabeza entre todos los sectores productivos del país y en la explotación del litio no ha sido distinto”.

Por otro lado, Argandoña también cuestionó que la política nacional del litio haga mención de las operaciones de litio que ya están en funcionamiento: “Resulta cuestionable que se pretenda revisar la propiedad de las empresas que actualmente operan en el Salar de Atacama”.

“Una cosa es que los derechos económicos sobre el litio puedan ser regulados a través de un royalty, como ocurre con SQM, o a través de los impuestos, pero otra cosa muy distinta el tema de la propiedad sobre las empresas”, añadió el dirigente.

En tanto, Argandoña agregó que la apertura que manifiesta el gobierno a negociar con las actuales empresas que operan en el Salar de Atacama, “puede ser una buena oportunidad para alinear adecuadamente los intereses de todos los actores que participan en esta industria”.