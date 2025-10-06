SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Gremios de la construcción llevan al TDLC nueva norma sobre conexión de proyectos al suministro eléctrico

Entidades acusan "múltiples atrasos" y "cobros injustificados", de parte de las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Apuntan a que la nueva norma "establece normas que aumentan las posibilidades de un actuar arbitrario de su parte”.

Paulina OrtegaPor 
Paulina Ortega
16 Mayo 2025 Edificio grua Construccion, oficinas Foto: Andres Perez Andres Perez

Las inmobiliarias y constructoras están en conflicto con las empresas distribuidoras de energía eléctrica, puesto que el proceso de conexión al suministro eléctrico de las obras se enfrentan a constantes atrasos, entre otros problemas.

Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) acusan “falta de transparencia, y cobros injustificados y arbitrarios, entre otros. Esto hace que los desarrolladores deban incurrir en gastos mucho mayores debido a los sustanciales atrasos de varios meses para lograr que edificios, proyectos inmobiliarios o construcciones de todo tipo puedan acceder al suministro de energía eléctrica, aun cuando dichas construcciones, en muchos casos, se encuentran completamente construidos y listos”.

Si bien hay una norma técnica de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que regula el proceso de conexión al suministro eléctrico, esta “no ha impedido la situación de múltiples atrasos y el actuar arbitrario de las empresas distribuidoras en el proceso de conexión al suministro eléctrico”, sostienen los gremios.

Adicionalmente, apuntaron a que en noviembre de este año comenzará a regir una modificación de la norma que “lejos de solucionar estos problemas, en la mayoría de los casos los agrava”.

En ese sentido, los gremios acusan que la nueva normativa le da “establece normas que aumentan las posibilidades de un actuar arbitrario de su parte”.

Todo esto fue planteado en una consulta de la CChC y la ADI en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), donde solicitaron a la entidad determinar si dicha normativa es o no contraria a la libre competencia, aludiendo a la “posición monopólica que tienen las Empresas Distribuidoras en el servicio público de suministro de energía eléctrica dentro de sus zonas de concesión, así como en los servicios derivados del mismo, como la conexión de proyectos nuevos a la red eléctrica”.

A su vez, entregó una serie de recomendaciones para poder abordar los eventuales riesgos anticompetitivos.

El TDLC admitió a trámite la consulta y ordenó oficiar a los organismos que tengan interés a entregar antecedentes al respecto en un plazo de 30 días hábiles.

“Estamos satisfechos con la resolución del TDLC. Resulta imperativo, a nuestro juicio, revisar la norma técnica que entrará a regir próximamente sobre este particular para eliminar los espacios regulatorios que permiten la existencia de plazos excesivos, presupuestos poco claros e incertezas respecto de procedimientos que a la larga retrasan y encarecen el desarrollo de proyectos”, resumió el director ejecutivo de ADI, Slaven Razmilic.

“La ADI espera que este procedimiento termine en una mejor norma que regule mejor un mercado en el que existe un monopolio natural y arbitre medidas para fomentar la competencia en beneficio de todos compradores finales de viviendas”, dijo el gremio a través de un comunicado.

Más sobre:ConstrucciónInmobiliariasCNEEnergíaCChCADI

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

A ley proyecto que crea figura jurídica de “ausente por desaparición forzada”

Académicos, investigadores y casos fraudulentos: los médicos “grandes emisores” de licencias identificados por la Suseso

Comando de Matthei bajo presión: busca fórmulas para estrechar la diferencia con Kast

DC sostiene sus reparos con el programa de Jara tras la inclusión del aborto

El aviso de Aduanas que alertó a la Fiscalía de la producción de armas ilegales con insumos comprados en Amazon y Aliexpress

Fondo soberano sube 6,8% en lo que va del año y podría terminar 2025 sin giros por primera vez desde 2017

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

3.
ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

4.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

5.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Gobernadores de Chile Vamos reafirman apoyo a Evelyn Matthei tras descuelgue de Diego Paco en favor de Kast
Chile

Gobernadores de Chile Vamos reafirman apoyo a Evelyn Matthei tras descuelgue de Diego Paco en favor de Kast

A ley proyecto que crea figura jurídica de “ausente por desaparición forzada”

Académicos, investigadores y casos fraudulentos: los médicos “grandes emisores” de licencias identificados por la Suseso

Fondo soberano sube 6,8% en lo que va del año y podría terminar 2025 sin giros por primera vez desde 2017
Negocios

Fondo soberano sube 6,8% en lo que va del año y podría terminar 2025 sin giros por primera vez desde 2017

Gremios de la construcción llevan al TDLC nueva norma sobre conexión de proyectos al suministro eléctrico

Estudio global revela fuerte salto en confianza de altos ejecutivos de grandes empresas en 21 países

El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty
Tendencias

El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

“La decisión de todas las decisiones”: el enigmático mensaje de LeBron James que alimenta las especulaciones sobre su retiro
El Deportivo

“La decisión de todas las decisiones”: el enigmático mensaje de LeBron James que alimenta las especulaciones sobre su retiro

Clubes responden a las críticas de la presidenta de la Asociación de Casinos tras comparar las casas de apuestas con las drogas

Lucas Barrios se pone el buzo: exgoleador de Colo Colo inicia su carrera como DT en Paraguay

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”
Cultura y entretención

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”

La fundación DKMS llega al show de Guns N’ Roses en Chile y lanzan activación para crear conciencia en torno al cáncer

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

Renuncia del primer ministro francés pone presión sobre Macron y profundiza temor por crisis económica
Mundo

Renuncia del primer ministro francés pone presión sobre Macron y profundiza temor por crisis económica

Arriesga hasta 18 años de cárcel: justicia argentina confirma procesamiento de expresidente Alberto Fernández

Gobierno de Gaza denuncia que más de 100 personas murieron este lunes por bombardeos de Israel

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?
Paula

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile