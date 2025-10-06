Grupo de expertos se reúne con el superintendente de Pensiones para analizar la implementación de la reforma previsional

Grupo de expertos se reúne con el superintendente de Pensiones para analizar la implementación de la reforma de pensiones

Un amplio grupo de expertos y académicos se reunió este lunes con el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, con el objetivo de analizar los avances en la implementación de la reforma de pensiones.

El encuentro, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, fue moderado por el académico de esa casa de estudios Matías Acevedo, quien condujo la conversación entre los distintos participantes.

Entre los asistentes al encuentro estuvieron Salvador Valdés, Fernando Coloma, Fernando Zavala, Alejandro Ferreiro, Soledad Hormazábal, Guillermo Larraín, Jorge Rodríguez, Ingrid Jones, Leonardo Suárez, Francisco de la Cerda, Karin Jürgensen, Sebastián Claro, Mauricio Larraín, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Álvaro García.

Durante la reunión se revisó el estado actual del proceso de implementación de la reforma, evaluando sus principales desafíos y oportunidades, dada la relevancia que los expertos asignan a la modernización del sistema previsional y la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

En ese sentido, según señalan fuentes que estuvieron presentes en la reunión, acordaron apoyar al regulador, porque mostraron su interés en que toda la implementación resulte de la mejor manera, en tiempo y forma, y también levantar eventuales riesgos en caso de ser necesario.

Por su parte, Acevedo afirma que “nuestro objetivo es aportar desde la experiencia técnica y el análisis riguroso, con una mirada constructiva y transversal que permita mejorar el diseño e implementación de la reforma previsional. Fue un debate constructivo, con el objetivo de procurar el beneficio de los afiliados y pensionados”.

También comenta que quieren “que la reforma avance bien en los tiempos establecidos y quedamos de seguir intercambiando opiniones para apoyar en el proceso de implementación procurando el interés de los afiliados y pensionados”.