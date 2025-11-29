Hermann von Mühlenbrock: “Se ve una mejoría en 2026 para el mercado del acero”

Más conocido públicamente por haber liderado la Sofofa entre 2013 y 2017, la historia de Hermann von Mühlenbrock (78), ingeniero comercial de la Universidad de Chile, está ligada íntimamente a la siderúrgica Aza, de la que es gerente general desde 1983, periodo sólo interrumpido por su la presidencia del gremio industrial, y desde 2018, también accionista junto a Ítalo Ozzano (16%), las familias Matetic y Conrads (42%) y José Luis del Río (42%).

Entonces, del mercado del acero sabe. Y su evaluación es gris.

“Ha estado plano hace un buen rato”, admite. Recuerda que en 2019, el mercado chileno de barras de construcción era de 700 mil toneladas. En 2020, primer año de la pandemia, cayó a 450 mil. El 2021, con los retiros y subsidios, se recuperó a 650 mil. Pero en 2022 volvió a las 450 mil toneladas, cifra de la que no se ha movido. Compara: “En 2010, el mercado peruano era igual que el chileno, de 600 mil toneladas. Este año, Perú va a llegar a 1.400.000 toneladas, y nosotros, pegados en 450 mil″.

-¿Se espera un repunte para 2026?

-Se ve alguna mejoría, del 6% al 7%: carreteras que se están reconcesionando; está la actividad de la red de hospitales, donde entra mucho acero, porque en un terremoto lo último que se tiene que caer es el hospital. Están las dos líneas de metro en construcción. Entonces, vemos un 2026 que podría acercarse a las 490 mil a 500 mil toneladas.

-¿Y en términos de precios?

-Precio relativamente bajo hace un buen rato. El precio acá se fija de acuerdo al mercado mundial. Y es el acero turco, que es un gran exportador, el que básicamente fija el precio.

Según Trading Economics, si la tonelada de barra de acero (steel rebar) en China llegó casi a los US$ 850 en octubre de 2021, este año ha fluctuado entre US$ 420 y US$ 435.

26/11/2025 - HERMAN VON MUHLENBROCK - Foto - Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

“Nunca hemos perdido plata”

-Un mercado fluctuante en el exterior y una demanda plana en Chile, ¿golpea a Aza en términos financieros?

-Nunca hemos perdido plata. Esta planta ha tenido años buenos, malos, muy buenos... El mundo del acero es así. Entonces, ¿cuál es nuestra filosofía? Tener buenos costos. Cuando (el ciclo) te pilla abajo, tienes que no perder plata. Y cuando te pilla arriba, tienes que ganar plata.

-¿Las ventas se han mantenido planas como el mercado o también han bajado?

-Bajan, porque bajó el precio también. Este año diría que ha sido de los años de más bajos precios, aunque han bajado a contar del 2023. Pero cuando el precio baja, no es que mis costos se queden, sino que la chatarra (el insumo) también baja.

Aza fabrica principalmente un producto semiterminado de barras de acero denominado palanquilla. Pero su insumo no es mineral de hierro, sino que chatarra, por lo que es uno de los mayores recicladores del país. Compra casi US$ 200 millones de chatarra al año, a un precio que fluctúa entre los $ 200 y los $ 300 el kilo.

Cuenta con una capacidad de producción de 580 mil toneladas en dos plantas (Colina y Renca), de tal manera que es capaz de abastecer por sí sola toda la demanda de acero del país, que perdió al otro gran proveedor local, que era la Siderúrgica Huachipato de CAP.

Sin embargo, la compañía exporta cerca del 20% de su producción, principalmente a Perú, República Dominicana, Guatemala y Panamá. De esa manera, se resguardan de no copar el mercado chileno, que actualmente importa el 30% del consumo.

La amenaza china

A diferencia de lo que ocurrió con las bolas de molienda, donde se otorgaron alzas arancelarias por detectar dumping (subsidios en el país productor que reducen su precio) a las importaciones chinas, en el caso de las barras aún no existe ese problema, admite el gerente de Aza.

Sin embargo, la preocupación está: “Competimos con peruanos, brasileños, turcos, sin ningún problema. Pero China es el warning que nos tiene preocupados”.

De hecho, teme que a mediados del próximo año ya entren barras de acero chino en forma masiva que, para él, también vendrían con dumping.

“Afortunadamente ha llegado poco acero chino, pero su precio está totalmente fuera del marco. Si el turco está en US$ 570, el chino está en US$ 470, 100 dólares menos, no hay por dónde. Porque es un acero que se hace de mineral de hierro y China no tiene mineral, por lo que tiene que pagar además el transporte de ese mineral”, advierte.

26/11/2025 - HERMAN VON MUHLENBROCK - Foto - Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

Tranquilidad electoral: “Hoy el país se alineó para hablar de crecimiento”

Von Mühlenbrock ha pasado varias elecciones en su vida y le tocó también enfrentarlas como líder gremial. Y pese a un escenario más polarizado, ideológicamente hablando, de los candidatos presidenciales se le observa tranquilo, sin temor a lo que viene.

-¿Cómo observa el factor electoral pensando en el futuro?

-Una de las cosas buenas es que todo el mundo, y lo vimos en los candidatos, volvió a poner la palabra ‘crecimiento’ como prioridad. De los temas más contingentes que le preocupan a la gente está la seguridad y el crecimiento. Hoy el país se alineó para hablar de crecimiento y su importancia para resolver las tremendas carencias que aún tenemos. Seguimos con un 8% o un 9% por ciento de desempleo, que es un número inaceptable: un millón de personas que no tienen nada. Entonces, ese factor ha generado una sensación de optimismo, como que el país logró encontrar un rumbo, donde estos temores de no crecimiento, de no más minería ya quedaron en el pasado.

-Varios empresarios han planteado sus dudas ante la posibilidad de una presidenta de militancia comunista, como Jeannette Jara. A usted, como empresario y exlíder gremial, ¿qué le genera?

-Con una ex Concertación más activa de lo que era antes, con la DC metida ahí, genera un ambiente que se acerca a hablar de lo que siempre hemos hablado: crecimiento, seguridad, libre mercado, ya no están las cosas que se hablaban antes. Ya no se habla de la retroexcavadora, del fin del neoliberalismo. Eso generó una tranquilidad en el mundo empresarial.

-Y en el caso de un triunfo del republicano José Antonio Kast, sus detractores plantean el dilema de la gobernabilidad e incluso de un posible nuevo estallido social.

-Si creemos en la democracia, los estallidos no tienen mucho sentido como amenaza. Puede que se produzcan, que la realidad contingente del momento lleve a algo, pero decir en forma anticipada que voy a hacer un estallido porque salió un señor del grupo blanco o del grupo rojo, es no creer en la democracia. Tan simple como eso. Entonces, honestamente, no lo creo. Además, la preocupación del chileno medio no va por ahí hoy día: va por la seguridad, el crecimiento, por la lista de espera en salud, o el tema migrante, que espero que se resuelva bien.