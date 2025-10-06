SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Hidrógeno verde: una apuesta fiscalmente responsable y estratégica para Chile

Marcos KulkaPor 
Marcos Kulka
Archivo: el presidente Gabriel Boric encabeza la ceremonia de entrega del Plan de Acción de Hidrógeno Verde. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En los últimos días se ha debatido sobre el proyecto de ley que crea incentivos tributarios a la demanda de hidrógeno verde y sus derivados. Algunos han planteado que se trata de un subsidio excesivo y riesgoso para las finanzas públicas. Esa apreciación no solo omite el diseño concreto del instrumento, sino también su efecto multiplicador sobre la inversión, el empleo, la recaudación futura y el bienestar para territorios hoy deprimidos económicamente.

El proyecto no crea un subsidio incondicional. Se trata de un crédito tributario competitivo, temporal y decreciente, adjudicado mediante licitaciones públicas a empresas que demuestren viabilidad técnica y comercial. El beneficio solo se activa si existe venta efectiva de hidrógeno o derivados, y tiene rendimientos decrecientes en el tiempo. No hay gasto sin producción e inversión real. Es un mecanismo de mercado, no de transferencia, que premia eficiencia, madurez tecnológica y generación de valor local. 

Organismos como el FMI y la OCDE distinguen claramente entre subvenciones directas, que implican transferencias de recursos sin necesidad de que exista inversión o producción que las justifique y créditos fiscales, que solo operan si quienes invierten concretan el proyecto y cumplen obligaciones fiscales y legales.

En el escenario máximo, el incentivo podría significar US$ 2.800 millones a lo largo de diez años, con ventas equivalentes entre 760 mil a 1,8 millones de toneladas de hidrógeno verde, lo que induciría inversiones privadas directamente relacionadas con este instrumento, entre US$ 2.600 y US$ 6.300 millones y un efecto multiplicador sobre el PIB entre US$ 15.560 y US$ 38.000 millones.

Por cada peso comprometido, el país podría obtener entre 5 y más de 10 pesos en actividad económica y encadenamientos productivos. A la fecha, hay 84 proyectos de hidrógeno y derivados anunciados en Chile, que solo contemplando los cino que se encuentran en tramitación ambiental en el SEA, representan un potencial de 8 GW de electrólisis y una inversión superior a US$ 40.000 millones. Las regiones de Antofagasta, Magallanes y Bío Bío concentran el 65 % de los proyectos, aportando significativamente al futuro desarrollo regional y a la descentralización.

Estos proyectos no solo crean empleos de calidad; también movilizan metalurgia, construcción, transporte marítimo, servicios profesionales y tecnología, y dejarán infraestructura de puertos, caminos, redes eléctricas y desaladoras disponible para otros sectores. Además, el 1 % de las inversiones de cada proyecto, que podrían ascender a grandes cuantías, se destinará a las comunas donde se instalen, generando desarrollo territorial tangible.

Respecto del argumento fiscal, es relevante subrayar que el gasto está condicionado al éxito de las licitaciones. Si no hay producción, no hay gasto. Si hay producción, hay nueva recaudación, empleo formal y exportaciones. Este no es un gasto estructural, sino una inversión pública de activación económica comparable a las políticas que impulsaron la energía solar o la eólica en nuestro país, cuyos costos bajaron más de 70 % entre 2013 y 2023 gracias a incentivos transitorios en etapas tempranas de desarrollo.

Nuestros competidores directos, Brasil, Australia, Marruecos, Arabia Saudita, por nombrar algunos, ya cuentan con mecanismos similares de apoyo a la demanda. Si actuamos ahora, podemos consolidar un nuevo sector exportador de más de US$ 13.000 millones anuales, equivalente al 13 % de las exportaciones de 2024, y asegurar productos chilenos bajos en carbono, requisito ineludible para acceder a los mercados europeos bajo el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) que comenzará en 2027.

Países que hoy disfrutan del desarrollo, con economías basadas en recursos naturales como Australia, Canadá y Noruega, hicieron en su momento apuestas decisivas por sectores emergentes de alto potencial tecnológico. Esa estrategia les permitió, con el tiempo, sofisticar sus matrices productivas, aumentar la productividad, generar empleos calificados y diversificar sus economías más allá de la extracción de materias primas. Chile tiene hoy una ventana de oportunidad similar con el hidrógeno verde.

*El autor de la columna es director ejecutivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2 Chile)

Más sobre:OpiniónEnergíaHidrógeno verde

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

De “decepcionante y mediocre” a “cumple con creces”: la crítica se enfrenta y divide ante el nuevo disco de Taylor Swift

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños

Encuentran cadáver de un hombre en relleno sanitario de Copiapó

Fiscal Orellana e inicio del juicio contra Héctor Espinosa: “La fiscalía tiene antecedentes, tiene pruebas suficientes”

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

3.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

4.
Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

5.
DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos

Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Servicios

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina

Rating del domingo 5 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 5 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos
Chile

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

Encuentran cadáver de un hombre en relleno sanitario de Copiapó

Fiscal Orellana e inicio del juicio contra Héctor Espinosa: “La fiscalía tiene antecedentes, tiene pruebas suficientes”

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F
Negocios

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F

¿Recuerda al buscador de tesoro de Juan Fernández? Persevera en su intento y tribunal le da la razón

Cobre extiende su alza y está cerca de alcanzar un máximo histórico

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina
Tendencias

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Por qué Gisèle Pelicot, la mujer drogada y abusada por su exesposo y más de 50 hombres, volvió a tribunales

Cómo China obtiene petróleo de Irán en secreto y evita las sanciones de EEUU, según reportes

Dónde y a qué hora ver a U. Católica vs. Ñublense por la Liga de Primera
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a U. Católica vs. Ñublense por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver a Ucrania vs. España en el Mundial Sub 20

El cheque que cobra Christian Garin tras su título en el Challenger de Antofagasta

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile
Cultura y entretención

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

De “decepcionante y mediocre” a “cumple con creces”: la crítica se enfrenta y divide ante el nuevo disco de Taylor Swift

Rush vuelve a la vida con gira de reunión y nueva baterista

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños
Mundo

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños

Israel deporta a 171 activistas más de la flotilla, incluida Greta Thunberg

Incidentes con drones gatillan preocupación en los países de la OTAN

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia