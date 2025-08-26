SUSCRÍBETE
Ignacio Briones dice que la propuesta de reducción de gasto fiscal de José Antonio Kast es “vender humo”

El exministro de Hacienda y miembro del equipo económico de Evelyn Matthei también resaltó la necesidad de garantizar gobernabilidad y planes de largo plazo para impulsar la economía.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Archivo: el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, en el seminario organizado por Banco Santander.

El exministro de Hacienda durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera y miembro del equipo económico de la candidata presidencial Evelyn Matthei, Ignacio Briones, criticó el plan de reducción fiscal de José Antonio Kast, y apuntó a la falta de detalles de la promesa.

“Yo lo que le pregunté a Jorge Quiroz ayer, le dije, bueno, muéstrame cómo va a ser ese ajuste, y qué es lo que va a recortar, porque el ajuste que nosotros estamos planteando es exigente, pero se puede hacer”, dijo Briones en entrevista con radio Infinita.

Mattehi propone recortar US$8 mil millones de gasto fiscal durante los cuatro años del próximo gobierno y Kast US$6 mil millones en 18 meses.

“Ellos dicen que lo van a hacer por la vía administrativa. Por favor, pido que me expliquen cómo. Eso es vender humo en esa materia”, disparó.

Ignacio Briones y José Antonio Kast

Además, Briones apuntó a que los programas mal evaluados no significarían un gran ahorro para el Estado si se cierran.

“Supongamos que tú eres mago y eres capaz de cerrar 400 programas. Te lo encargo, porque cuando quieres cerrar uno de esos chicos, tienes la oposición no solo de los de al frente, sino de los tuyos. Pero eres mago, los cerraste. Supongamos además que eres capaz de despedir a todas las personas de esos programas. Otra magia. ¿Cuánta plata te ahorras cerrando esos 400 programas chicos (mal evaluados) del total de 700. Un poquito más de US$ 600 millones“, planteó.

Briones también destacó que en los programas mal evaluados están los de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), entre otros. “¿La vas a cerrar porque están mal evaluados, de verdad?“, dijo el economista en relación con la propuesta de Kast.

No basta con gestión

Briones marcó la diferencia con la candidatura de Kast apuntando a generar crecimiento económico a base de acuerdos en el Congreso y planes de largo plazo.

“La forma de enmendar el crecimiento y el rumbo no cae de Marte, sino que requiere trabajo duro, un plan, equipo y ,sobre todo, juego de piernas para asegurar gobernabilidad, que permita aprobar las reformas estructurales”, comentó.

En esa línea, Briones estimó que no solo basta con gestión. “Acá se habla mucho de la gestión y la vía administrativa. La gestión es super importante y recordémonos al presidente Piñera, que tenía ese gran atributo. Pero la gestión no se traspasa de un gobierno a otro”.

“Para crecer hay que tener gobernabilidad, y creo que Evelyn Matthei es la persona que puede ofrecer eso”, añadió Briones. El economista sostuvo su ejemplo con que “si hubieran estado ellos gobernando (el Partido Republicano y Kast) no hubiéramos tenido reforma previsional”.

