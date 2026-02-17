SUSCRÍBETE
    La japonesa Mercian retira 40.000 botellas de vino chileno por la presencia de aditivos no autorizados

    Tres vinos chilenos ligados a Concha y Toro serán retirados del mercado de Japón de forma voluntaria por Mercian.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Fuente: Noticiario de FNN.

    40.000 botellas de vino chileno producido por Concha y Toro y comercializado en Japón por Mercian, una empresa del Grupo Kirin que produce vino y otros productos, serán retiradas del mercado nipón de forma voluntaria. La medida es por la presencia de aditivos no autorizados por Japón, pero que no presentan un riesgo para la salud de las personas.

    Según explica el medio Asahi, los tres vinos chilenos retirados del mercado son Frontera Sparkling Rosé (lata de 280 ml), Frontera Ice Rosé (lata de 280 ml) y Frontera Rosé (botella de 750 ml).

    “Desde su lanzamiento, se han enviado un total de aproximadamente 620.000 unidades a (Japón), pero se estima que el volumen de circulación actual ronda las 40.000 unidades”, explica la nota.

    En detalle, el medio japonés FNN explicó que la salida de los tres productos “se debe a que se descubrió que durante el proceso de producción en Chile se utilizaron aditivos alimentarios no permitidos en Japón. Sin embargo, dado que estos se eliminan durante el proceso de producción y su uso está permitido en algunos países.

    Ante este contexto, Mercian afirma que “el impacto en la salud es extremadamente bajo”.

    Mientras que la agencia de noticias EFE explicó que el aditivo en cuestión es citrato de cobre.

    “La compañía recalcó que el aditivo, utilizado para eliminar los sabores indeseables relacionados con la fermentación y el almacenamiento según la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV), está permitido en otros países incluyendo Chile”, dice en su reporte.

    En tanto, el medio Nippon, al igual que sus pares, también consigna que no se han detectado problemas de salud asociados al consumo de los productos.

    Mercian proporcionará certificados de regalo Quo Card para reembolsar a los clientes por los productos retirados del mercado”, agregó el medio Nippon.

    La relación de Mercian y Concha y Toro nació oficialmente en 2014 vía un joint venture.

