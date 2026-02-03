SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Incendios en Ñuble y Biobío: aseguradoras han recibido más de 320 denuncias de siniestros en primer balance oficial

    El informe preliminar de la CMF muestra que la mayoría de los casos ya está en proceso de liquidación y detalla el impacto inicial en viviendas, vehículos y otros bienes tras la emergencia.

    Por 
    Roberto Martínez
    Concepcion, 18 de enero 2026. Incendio forestal en el sector san Jorge, sector rural de la comuna de Concepcion. Lukas Jara/Aton Chile LUKAS JARA/ATON CHILE

    La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a conocer el primer balance oficial de los siniestros reportados a las compañías de seguros a raíz de los incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío, consideradas zonas de catástrofe.

    El reporte corresponde a los primeros seis días de la emergencia, entre el 17 y el 23 de enero de este año, por lo que se trata de una evaluación preliminar del impacto económico y del avance en la atención de los asegurados.

    De acuerdo con la información entregada por la CMF, las compañías de seguros generales recibieron 321 denuncias de siniestros durante el período analizado.

    La mayor parte corresponde a daños en viviendas, con 215 casos reportados, seguidos por 76 denuncias por afectación de vehículos y 30 siniestros asociados a otros bienes, como infraestructura o equipamiento.

    Del total de siniestros denunciados, 317 se concentran en las regiones de Ñuble y Biobío, mientras que cuatro casos fueron informados en las regiones de O’Higgins y del Maule, zonas que también se vieron impactadas indirectamente por la emergencia.

    Concepcion, 18 de enero 2026. Incendio forestal en Lirquen comuna de Penco en Concepcion. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Más de $100 millones en montos denunciados

    En términos económicos, los siniestros informados ante las aseguradoras generales acumulan un monto de $104.464.000, cifra que da cuenta del impacto inicial de los incendios en los bienes asegurados.

    Cabe señalar que la CMF precisó que estos montos podrían variar en la medida que avance la liquidación y se incorporen nuevas denuncias.

    Un aspecto destacado del balance es el avance en la gestión de los casos. Al 23 de enero, 316 denuncias, equivalentes al 98,44% del total, ya se encontraban en proceso de liquidación.

    En el ámbito de los seguros de vida, se registraron cuatro siniestros denunciados, todos correspondientes a la Región del Biobío. Según informó la CMF, la totalidad de estos casos también está en proceso de liquidación.

    La autoridad recordó que, en el marco de la emergencia, instruyó a todas las compañías de seguros a adoptar medidas especiales para facilitar la denuncia y liquidación de siniestros, especialmente en favor de las personas afectadas por los incendios. Esto incluye mecanismos alternativos de atención en caso de que alguna sucursal se encuentre inhabilitada por la catástrofe.

    ¿Cómo saber si tengo un seguro?

    Finalmente, la CMF reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse y recordó que cualquier persona puede revisar en línea y de forma gratuita si cuenta con seguros vigentes a través de la plataforma “Conoce tu Seguro”, herramienta que permite verificar coberturas y orientar a los afectados en medio de la emergencia.

    El organismo adelantó que seguirá monitoreando la evolución de los siniestros y publicará nuevos balances a medida que avance el proceso de denuncias y liquidaciones vinculadas a los incendios en el sur del país.

    Más sobre:SegurosAseguradorasIncendios forestalesRegión del BiobíoRegión de ÑubleCMFSiniestrosPulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    Bancos han recibido más de 50 mil solicitudes de subsidio a la tasa para compra de viviendas nuevas

    Santander se mantiene como el mayor banco del país en 2025 pero BancoEstado lo supera en hipotecarios y empresas

    Formalizan a hijo del exsenador Fulvio Rossi por estafa reiterada a comités de vivienda en Iquique: perjuicio llega a $ 145 millones

    Violenta encerrona a adulta mayor en Lo Espejo termina con persecución policial y dos adolescentes en internación provisoria

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    Lo más leído

    1.
    Pese a mejor Imacec, Presidente Boric cerrará su mandato con el segundo peor desempeño económico desde 1990

    Pese a mejor Imacec, Presidente Boric cerrará su mandato con el segundo peor desempeño económico desde 1990

    2.
    Frontal Trust pide la quiebra del empresario inmobiliario José Miguel Rawlings, socio de Bicentenario Capital

    Frontal Trust pide la quiebra del empresario inmobiliario José Miguel Rawlings, socio de Bicentenario Capital

    3.
    Sudmedica aprueba el plan para la construcción de clínicas en Chile, El Salvador, Perú y Paraguay

    Sudmedica aprueba el plan para la construcción de clínicas en Chile, El Salvador, Perú y Paraguay

    4.
    TDLC levanta restricciones históricas a VTR tras constatar cambios profundos en el mercado de la TV pagada

    TDLC levanta restricciones históricas a VTR tras constatar cambios profundos en el mercado de la TV pagada

    5.
    Raúl Alcaíno declara contra ex gerente de su empresa de factoring: “Traicionó la confianza de los amigos y del directorio”

    Raúl Alcaíno declara contra ex gerente de su empresa de factoring: “Traicionó la confianza de los amigos y del directorio”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el permiso de circulación

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el permiso de circulación

    Formalizan a hijo del exsenador Fulvio Rossi por estafa reiterada a comités de vivienda en Iquique: perjuicio llega a $ 145 millones
    Chile

    Formalizan a hijo del exsenador Fulvio Rossi por estafa reiterada a comités de vivienda en Iquique: perjuicio llega a $ 145 millones

    Violenta encerrona a adulta mayor en Lo Espejo termina con persecución policial y dos adolescentes en internación provisoria

    “Clarísimas las prioridades”: Constanza Martínez (FA) ironiza con Kast por gira en Europa y su postura a candidatura de Bachelet

    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente
    Negocios

    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    Bancos han recibido más de 50 mil solicitudes de subsidio a la tasa para compra de viviendas nuevas

    Santander se mantiene como el mayor banco del país en 2025 pero BancoEstado lo supera en hipotecarios y empresas

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien
    Tendencias

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    Álvaro Madrid se realiza los exámenes médicos y es nuevo refuerzo de Colo Colo para este 2026
    El Deportivo

    Álvaro Madrid se realiza los exámenes médicos y es nuevo refuerzo de Colo Colo para este 2026

    “Movimiento adicional y golpe en el rostro”: así operó el VAR en la expulsión de Juan Martín Lucero en la U

    “Sé lo que soy como jugador”: Marcelo Morales responde a las críticas por su estado físico en su presentación en la U

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington
    Cultura y entretención

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington

    Meryl Streep interpretará a Joni Mitchell en biopic dirigida por Cameron Crowe

    Lucky: así luce Anya Taylor-Joy en su nueva serie para el streaming

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca
    Mundo

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano

    Estados Unidos derriba un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?