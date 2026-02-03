Incendios en Ñuble y Biobío: aseguradoras han recibido más de 320 denuncias de siniestros en primer balance oficial

Concepcion, 18 de enero 2026. Incendio forestal en el sector san Jorge, sector rural de la comuna de Concepcion. Lukas Jara/Aton Chile

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a conocer el primer balance oficial de los siniestros reportados a las compañías de seguros a raíz de los incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío, consideradas zonas de catástrofe.

El reporte corresponde a los primeros seis días de la emergencia, entre el 17 y el 23 de enero de este año, por lo que se trata de una evaluación preliminar del impacto económico y del avance en la atención de los asegurados.

De acuerdo con la información entregada por la CMF, las compañías de seguros generales recibieron 321 denuncias de siniestros durante el período analizado.

La mayor parte corresponde a daños en viviendas, con 215 casos reportados, seguidos por 76 denuncias por afectación de vehículos y 30 siniestros asociados a otros bienes, como infraestructura o equipamiento.

Del total de siniestros denunciados, 317 se concentran en las regiones de Ñuble y Biobío, mientras que cuatro casos fueron informados en las regiones de O’Higgins y del Maule, zonas que también se vieron impactadas indirectamente por la emergencia.

Concepcion, 18 de enero 2026. Incendio forestal en Lirquen comuna de Penco en Concepcion. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Más de $100 millones en montos denunciados

En términos económicos, los siniestros informados ante las aseguradoras generales acumulan un monto de $104.464.000, cifra que da cuenta del impacto inicial de los incendios en los bienes asegurados.

Cabe señalar que la CMF precisó que estos montos podrían variar en la medida que avance la liquidación y se incorporen nuevas denuncias.

Un aspecto destacado del balance es el avance en la gestión de los casos. Al 23 de enero, 316 denuncias, equivalentes al 98,44% del total, ya se encontraban en proceso de liquidación.

En el ámbito de los seguros de vida, se registraron cuatro siniestros denunciados, todos correspondientes a la Región del Biobío. Según informó la CMF, la totalidad de estos casos también está en proceso de liquidación.

La autoridad recordó que, en el marco de la emergencia, instruyó a todas las compañías de seguros a adoptar medidas especiales para facilitar la denuncia y liquidación de siniestros, especialmente en favor de las personas afectadas por los incendios. Esto incluye mecanismos alternativos de atención en caso de que alguna sucursal se encuentre inhabilitada por la catástrofe.

¿Cómo saber si tengo un seguro?

Finalmente, la CMF reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse y recordó que cualquier persona puede revisar en línea y de forma gratuita si cuenta con seguros vigentes a través de la plataforma “Conoce tu Seguro”, herramienta que permite verificar coberturas y orientar a los afectados en medio de la emergencia.

El organismo adelantó que seguirá monitoreando la evolución de los siniestros y publicará nuevos balances a medida que avance el proceso de denuncias y liquidaciones vinculadas a los incendios en el sur del país.