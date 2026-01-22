Incendios en Ñuble y Biobío podrían generar más de US$120 millones en daños agrícolas

A cuatro días de que se declarara Estado de Catástrofe por los incendios en las Regiones del Ñuble y el Biobío ya se han consumido más de 350 viviendas, alrededor de 25 mil hectáreas de plantación se han visto afectadas y 20 personas han sido confirmadas como fallecidas.

Durante la presentación del gabinete de ministros de José Antonio Kast, Jaime Campos fue consultado por su percepción sobre la emergencia de los incendios en la Macrozona Sur. Ante esto, el próximo ministro de Agricultura declaró que la principal afección ha sido en zonas forestales, pero que la mayor preocupación “está en los sectores habitados más que daño agrícola, puesto que en esa zona específica terrenos agrícolas no hay”.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, el Biobío posee el 28,1% de la superficie nacional dedicada al cultivo, de la cual el 79% se enfoca en producción forestal. Por su parte, la Región del Ñuble contiene el 9,6% de la superficie nacional dedicada al cultivo, destacando la producción de frambuesa y remolacha.

Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), declaró a Pulso que aún es muy pronto para tener estimaciones certeras sobre el daño agrícola causado en la zona, y que por ahora el foco debe ser contener los incendios.

Asegura que quienes se ven más afectados en la emergencia son los pequeños y medianos productores agrícolas y forestales. “Siempre se habla de las grandes forestales de la macrozona sur, pero hay más de 100 mil pequeños propietarios forestales afectados”, afirmó.

Desde el Ministerio de Agricultura señalaron que si bien las cifras disponibles a la fecha son preliminares y están sujetas a actualización, una primera estimación de Ciren (Centro de Información de Recursos Naturales) calcula el daño económico potencial agregado en las regiones de Ñuble y Biobío en torno a $117 mil millones, equivalentes a aproximadamente US$123 millones, considerando tanto la afectación por uso de suelo como las pérdidas en frutales.

La principales plantaciones agrícolas de la zona corresponden a manzanas, que representan la mayor pérdida económica dentro del grupo de frutales, seguidas por arándanos, frambuesas y cerezos.

A pesar de esto, Walker descarta que los daños en zonas de plantación signifiquen un alza en el precio de los alimentos en el corto plazo, y considera que el foco estará en la restauración de los bosques consumidos.

En esto coincide desde el Ministerio de Agricultura, que indicaron que están realizando “un monitoreo diario y permanente de los mercados mayoristas a nivel nacional, el que da cuenta de un funcionamiento normal, sin problemas de suministro ni interrupciones en la cadena de abastecimiento”.

Efectos de la Faena Cero

El 20 de enero las autoridades declararon faena cero en las zonas afectadas, lo que prohíbe realizar entre las 12 y las 18 horas cualquier tipo de trabajo agropecuario o forestal con maquinaria que pueda generar chispas. Además, informaron que patrullas militares, de Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI) estarán realizando fiscalización para asegurar el cumplimiento de esta medida.

En la cartera de Agricultura aseguran que esta medida no significa una afección estructural en la producción. “Su impacto dependerá de la duración de la medida, de su focalización territorial y de la evolución de la emergencia”, declararon.

Desde la SNA, el exministro también descartó que esta medida pueda ocasionar daños o retrasos considerables para las producciones.

Sobre el avance de los focos incendiarios hacia el sur, Walker expresó su preocupación por la intencionalidad de los incendios. “Sabemos que un tercio de los incendios forestales son intencionales, y esta intencional es un fenómeno que tiene mucha más fuerza en La Araucanía”, dijo.