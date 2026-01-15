Indesa y Territoria desarrollarán proyecto de viviendas, oficinas y comercio frente al Apumanque

Este jueves Indesa, la inmobiliaria de la familia Ibañez Atkinson, y Territoria, conocida por el MUT, informaron sobre una alianza entre las emore. Las compañías anunciaron que desarrollarán un nuevo proyecto a pasos del metro Manquehue, en la intersección de Apoquindo, Manquehue y Alonso de Córdova, en Las Condes, justo frente al centro comercial Apumanque.

El proyecto en cuestión es un desarrollo mixto que combina viviendas, oficinas y comercio en dos edificios. Indesa, la dueña del terreno, hace tiempo planteaba una iniciativa de estas características. Territoria ahora se suma como socia y desarrolladora de la construcción.

Con los permisos de edificación ya aprobados, el proyecto iniciará sus faenas de excavación el primer semestre de este año y estima su entrega en el segundo semestre de 2030.

“Con esta asociación retomamos nuestra idea de llevar a cabo un proyecto relevante para la ciudad, en un terreno significativo para la historia de nuestra compañía, y lo hacemos de la mano de un socio con el que compartimos la visión de ser un aporte al desarrollo urbano y a la calidad de vida de las personas, para así contribuir al progreso del país”, aseguró Sebastián Ibáñez Atkinson, presidente de Indesa.

“Este anuncio representa el desafío de pensar espacios únicos en una importante ubicación de Santiago, con el objetivo de profundizar una idea de ciudad en la que creemos: espacios integrados que potencian la vida de barrio y el bienestar de las personas. Nuestro compromiso es proyectar estos lugares hacia el futuro, transformándolos en puntos de encuentro”, señaló Ignacio Salazar, gerente general de Territoria.

La inmobiliaria también a desarrollado proyectos como el Campus Santander, NIDO Lucía y próximamente la reconversión del edificio de La Bolsa de Comercio de Santiago.

El background

Indesa hace tiempo expuso sobre su idea para el terreno en Apoquindo con Manquehue, donde hasta el 2021 operaba un Líder. Si bien la inmobiliaria anteriormente apuntaba de viviendas destinadas a la renta, fuentes mencionaron que el proyecto tendrá varios cambios de lo que se planteó inicialmente, lo cuales deberán ser presentados a la Municipalidad de Las Condes.

En el 2017 declaraban que este sería el “proyecto más importante, primero, por lo que significa emocionalmente el terreno para la familia y, segundo, por el impacto urbano que tendrá. Estará ubicado en un sector que es estratégico, la avenida Apoquindo es la extensión del principal eje oriente-poniente de Santiago. Por su ubicación e inversión, será icónico para nuestra empresa y también para la ciudad”.

De acuerdo a la información entregada por este medio, el proyecto iba a tener 10 mil metros cuadrados de comercio, otros 20 mil metros cuadrados de oficinas y 12 mil metros cuadrados de viviendas. Serán dos o tres edificios de una altura máxima de 26 pisos. Se planea empezar a construir en el 2019.

Adicionalmente, se pensaba como un proyecto que se uniera al Metro (parecido al MUT), y que funcionase 24/7, ″y para ello queremos articular un comercio de vida continua. Estamos pensando en un polo integrado por un bulevar gastronómico, una feria orgánica, un anfiteatro, entre otras ofertas. Será un tremendo proyecto", señaron desde Indesa en ese año.