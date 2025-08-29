Gasto público se acelera en julio e ingresos fiscales recuperan terreno

Los ingresos fiscales se aceleraron en julio. La Dirección de Presupuestos publicó su informe de ejecución fiscal. Y ahí detalló que la recaudación subió 17,6% en el mes. De esta manera deja atrás los exiguos registros de mayo (0,3%) y en junio que cayeron 3,2%.

Así entre enero y julio, los ingresos fiscales acumulan un alza de 6,3% impulsados fundamentalmente por un incremento de 7,7% en los ingresos tributarios totales.

Según la Dipres, las cifras da cuenta que también contribuyeron a este buen resultado, aunque en menor medida, la recaudación por cobre bruto y por imposiciones previsionales, que han crecido un 40,3% y un 7,4%, respectivamente.

En el desglose de la explicación, la repartición que lidera Javiera Martínez, en el mes los ingresos del Gobierno Central crecieron un 19,4% real anual, principalmente incididos por los ingresos tributarios que experimentaron un alza anual de 17,6%; mientras que el impuesto a la renta de contribuyentes no mineros creció 36,9% respecto al año previo, influido por los pagos diferidos de la Operación Renta 2025.

Adicionalmente, se observa un alto dinamismo de la recaudación de IVA, la que se expandió un 10,6% respecto del mismo mes de 2024.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, destacó que “de la mano de las mejores perspectivas generales de la economía, durante los primeros siete meses de este año hemos observado un buen desempeño de los ingresos fiscales, particularmente de los tributarios al comparar con igual período del año anterior. Esto es reflejo de las diversas acciones que han apuntado a garantizar la sostenibilidad fiscal a través de una base tributaria sólida, dentro de lo que destaca particularmente la recaudación que estamos observando gracias al Royalty a la Minería”.

Gasto público se acelera

La evolución del gasto público también registró una aceleración. En julio anotó su segunda mayor alza en el año con un incremento de 6,7% superado solo por enero cuando avanzó 11,8%.

En el desglose, el gasto corriente (gasto que afecta el patrimonio neto) presentó un aumento real anual de 6,7% en julio, impulsado por la expansión de la ejecución de subsidios y donaciones, seguido por el crecimiento del gasto en intereses.

Mientras que el gasto de capital (gasto presupuestario en activos no financieros) tuvo una expansión real anual de 7,0% en el mes, explicado por el alza de sus dos componentes.

Así, entre enero y julio, el gasto acumula un incremento de 3,3%.

Ejecución

Sobre el avance de la ejecución, el informe muestra que a julio se ejecutó un 59,9% de la Ley de Presupuestos aprobada para el año. Esto se desglosa en un avance de un 59,1% del gasto corriente -que incluye los gastos que afectan al patrimonio neto, como el destinado a personal, subsidios y donaciones, y prestaciones previsionales-, de la mano de una ejecución de un 47,7% del gasto de capital -compuesto por inversión y por transferencias de capital-.

La Dipres destaca el avance de la inversión pública: al séptimo mes del año se han ejecutado un 44,3% de los recursos contemplados para la materia en 2025, el máximo desde 2009. “Este desempeño estuvo fuertemente incidido por el trabajo del Ministerio de Obras Públicas, cuya ejecución de inversión alcanzó un 46,9% de lo presupuestado para el ejercicio”, puntualiza la Dipres.

También contribuyeron el Ministerio de Salud, con un avance de 40,3%; y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con una ejecución de 46,5%.

“Como Gobierno nos hemos coordinado durante todo el año para apuntalar la ejecución de la inversión pública y así contribuir al buen desempeño de la economía, y ya iniciado el segundo semestre vemos que ese esfuerzo sigue dando resultados, ya que a julio registramos la mayor ejecución de este componente en 16 años”, mencionó la directora de Presupuestos